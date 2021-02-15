|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 тра, 2022 10:36
Investor_K написав: UA написав:
Из общения с потенциальным арендатором.
Человек искал искал 1к в модных МОПах, в сегменте который до войны стоил 900-1100 у.е Говорит сейчас такое предлагают за 17-25 кгрн.
Пока он щелкал клювом (искал получше и подешевле) нормальные варианты до 20 кгрн разобрали.
Рынок аренды жив, просто на других ценовых уровнях.
-30% и порядок!
Если в долларе, то больше
Аренда модных МОПов традиционно выставлялась в долларах.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6703
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1366 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 тра, 2022 15:28
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1836
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 тра, 2022 15:48
Хомякоид написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/10/686861/
Ціни на оренду квартир у Києві обвалилися на 40%
Может все дело в этом:
Кількість шукачів квартир становить 50% від довоєнного рівня, проте поступово відновлюється.
Аналітики Bird зазначають, що зʼявилась велика кількість квартир, у яких ціна вказана на воєнний період. В описі таких оголошень вказано, що після завершення воєнного стану ціна зросте.
?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6755
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|98326
|18072071
|
Вів 10 тра, 2022 16:22
Успіх
|
|1008
|2161934
|
|
|138
|257510
|
|