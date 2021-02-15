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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2209221022112212
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:36

  Investor_K написав:
  UA написав:Из общения с потенциальным арендатором.
Человек искал искал 1к в модных МОПах, в сегменте который до войны стоил 900-1100 у.е Говорит сейчас такое предлагают за 17-25 кгрн.
Пока он щелкал клювом (искал получше и подешевле) нормальные варианты до 20 кгрн разобрали.
Рынок аренды жив, просто на других ценовых уровнях.


-30% и порядок!

Если в долларе, то больше
Аренда модных МОПов традиционно выставлялась в долларах.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 15:28

https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/10/686861/

Ціни на оренду квартир у Києві обвалилися на 40%
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 15:48

  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/10/686861/

Ціни на оренду квартир у Києві обвалилися на 40%

Может все дело в этом:
Кількість шукачів квартир становить 50% від довоєнного рівня, проте поступово відновлюється.

Аналітики Bird зазначають, що зʼявилась велика кількість квартир, у яких ціна вказана на воєнний період. В описі таких оголошень вказано, що після завершення воєнного стану ціна зросте.

? :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Офіс в жилому фонді поділ, здавався за 50 000 грн, 150 метрів, пару місяців тільки комуналка, зараз домовився за 40 тис грн)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 19:17

  zerocool написав:Колишній орендар переїхав до села через складнощі з роботою, я скинув 30% від старої ціни і здав за 1 день біженцям з Харкова, взагалі дзвінків мільйон. Отже, ринок оживає потроху.

Біженці передумали та поїхали назад до Харкова, перездав за пару днів і трохи дорожче.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:01

  cherchiltank написав:Офіс в жилому фонді поділ, здавався за 50 000 грн, 150 метрів, пару місяців тільки комуналка, зараз домовився за 40 тис грн)

Отже враховуючи те, що $ вже не 25, а +34 грн і росте з кожним днем, то можна сказати, що в цілому ціна на оренду обвалилась майже на 50% ( враховуючи знижку 10 000) від довоєнної ціни. При тому це в Києві і не де-небудь, а на Подолі. Тоді що вже казати про Ірпінь? Там мабуть роками за комуналь хіба будуть знімати.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:19

  roberto dark написав:
  cherchiltank написав:Офіс в жилому фонді поділ, здавався за 50 000 грн, 150 метрів, пару місяців тільки комуналка, зараз домовився за 40 тис грн)

Отже враховуючи те, що $ вже не 25, а 34 грн, то можна сказати, що в цілому ціна на оренду обвалилась на 50% ( враховуючи знижку 10 000) від довоєнної ціни. При тому це в Києві і не де-небудь, а на Подолі. Тоді що вже казати про Ірпінь? Там мабуть роками за комуналь хіба будуть знімати.

Тато у Васі сильон в математиці)
(25/34)*(40/50)=59%
Але вже в січні офіційний курс доходив до 29, якщо навіть рахувати по чорному 34 (а безготівка йде по 30), то виходить 68% від старої доларової ціни.

Ви краще подумайте про доларову інфляцію, яка зараз б'є всі рекорди. На тлі заливання нас мільярдами вже порівнянними з річним бюджетом країни - гривня навпаки, може занадто сильно зміцнитися. А дефляція багато в чому буде гірша за інфляцію.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Недавно видел предложение в жк каховском 32 метра за 5500грн.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:48

  zerocool написав:
  roberto dark написав:
  cherchiltank написав:Офіс в жилому фонді поділ, здавався за 50 000 грн, 150 метрів, пару місяців тільки комуналка, зараз домовився за 40 тис грн)

Отже враховуючи те, що $ вже не 25, а 34 грн, то можна сказати, що в цілому ціна на оренду обвалилась на 50% ( враховуючи знижку 10 000) від довоєнної ціни. При тому це в Києві і не де-небудь, а на Подолі. Тоді що вже казати про Ірпінь? Там мабуть роками за комуналь хіба будуть знімати.

Тато у Васі сильон в математиці)
(25/34)*(40/50)=59%
Але вже в січні офіційний курс доходив до 29, якщо навіть рахувати по чорному 34 (а безготівка йде по 30), то виходить 68% від старої доларової ціни.

Ви краще подумайте про доларову інфляцію, яка зараз б'є всі рекорди. На тлі заливання нас мільярдами вже порівнянними з річним бюджетом країни - гривня навпаки, може занадто сильно зміцнитися. А дефляція багато в чому буде гірша за інфляцію.

Враховуючи інфляцію, ціни на паливо, комуналку то десь поруч, (договір на 50 000 може підписували, коли не по 29 був долар, а ще по 22.5 грн ). Та й взагалі курс стояти на місці не буде як і ціни, тому перспективи туманні у арендодавців, щоб б вони тут не писали.
roberto dark
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