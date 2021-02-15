Там наверное ремонт поддонами и обойками с мусорки в стиле бункера нашего вечно забаненного Флуя?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:14
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:25
Якщо це та сама квартира, то виглядає набагато краще ніж ви описали. Але якщо врахувати кількість пропозицій тільки в цьому одному жк, по цінам в районі 8000 і те, скільки часу вони в простоях, то думаю до 5500 прогнутись може й не одна із них на договстрокову оренду.
Студію там віддають за 4900
P.s. Згадаємо кейс квартири в довгострокову оренду жк рівер стоун за 10 000 одного із форумчан нещодавно, а це в порівнянні небо і земля
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:43
ага людям деньги перестали быть нужны, начнут питаться травой, воздухом и гуманитаркой из израиля. Коммерция это не яхты, её арендуют чтобы зарабатывать. Чем меньше на рынке вакансий, тем выше спрос на коммерцию. Что лучше каких то 5 копеек на стрижках - хот догах заработать, или сидеть голодными и выть что нет работы?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 08:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:47
Да нет же, они выстроятся в очередь "делать коготки", за чашкой кофе фильтр или стричь собачек в ирпеньской модной комерции.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:52
вы точно в кибуце живёте где все 50 жителей как один выращивают лук, его же и едят. Экономика это движение денег. Чтобы вам принесли 5 копеек вы должны предложить рынку что то полезное, хотя бы стрижку собак. Вы где у себя дома на кухонном столе будете людям собак стричь? коммерция более востребована чем жильё. Во первых её меньше (из 20 этажей только один коммерция). Во вторых, жить можно у мамы/тещи, в хостеле/общаге, в палатке но для работы эти помещения не подходят.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:57
Вталик, вот вы вроде маркетолог.
Как сейчас дела с выходом на рынок новых товаров - услуг?
Хлеб и гречка в маркетинговом продвижении не нуждаются.
Тренд среди потенциальных арендаторов:
- зафиксить сегодняшнюю цену в гривне на 1 год.
- исход арендаторов с ЗУ
- исход из Польши начнется через пару недель. В Польше меньше чем на 3 месяца квартиры не сдавали.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 13 тра, 2022 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:57
Не уподобляйтесь хамовитому акурту с соседней ветки, который
из-за отсутствия АРГУМЕНТОВ ПЕРЕХОДИТ НА ЛИЧНОСТИ И ОСКОРБЛЕНИЯ. Я понимаю, что время рекламы Ирпеня как "рая для жизни" в прошлом...Примите это как факт.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:59
знаете от чего на заре человечества зародился первый бизнес? людям кушать хотелось, а поймать бегущий обед могли не только лишь все. Надеюсь вы услышали ответ. Если все вернутся жить в пещеры, будут камнем добывать огонь, носить шкуры мамонтов и сами себе ремонтировать зубы, соглашусь коммерция перестанет быть нужна.
мы обсуждаем Ирпень? к чему это хамство. Аргументы читайте чуть выше.
это сиюминутная ситуация, я переписываюсь со своей арендаторшей которая бросив мебель в моем помещении сидит в Польше. Копипастить диалог неэтично, своими словами она пишет примерно такое: "нас здесь кормят, отношение замечательное, но жить приходится в хостеле, кроме того чужая страна, здесь всё по-другому. Лучше вернутся в свой налаженный бизнес и привычный круг общения. Пусть даже придется зарабатывать меньше и в чём то себе отказывать".
коммерцию не арендуют бомжи которым за счастье бесплатный корм и коврик в спортзале. Эти могут 100 лет сидеть в Польше лишь бы кормили.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:08
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