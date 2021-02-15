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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2210221122122213
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:14

  hume написав:Недавно видел предложение в жк каховском 32 метра за 5500грн.

Там наверное ремонт поддонами и обойками с мусорки в стиле бункера нашего вечно забаненного Флуя?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:25

  барабашов написав:
  hume написав:Недавно видел предложение в жк каховском 32 метра за 5500грн.

Там наверное ремонт поддонами и обойками с мусорки в стиле бункера нашего вечно забаненного Флуя?

https://m.olx.ua/d/obyavlenie/sdayu-kva ... OAiSZ.html
Якщо це та сама квартира, то виглядає набагато краще ніж ви описали. Але якщо врахувати кількість пропозицій тільки в цьому одному жк, по цінам в районі 8000 і те, скільки часу вони в простоях, то думаю до 5500 прогнутись може й не одна із них на договстрокову оренду.
Студію там віддають за 4900 https://m.olx.ua/d/obyavlenie/arenda-sm ... OzKFb.html
P.s. Згадаємо кейс квартири в довгострокову оренду жк рівер стоун за 10 000 одного із форумчан нещодавно, а це в порівнянні небо і земля :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:43

  roberto dark написав:тому перспективи туманні у арендодавців комерції, щоб б вони тут не писали.
ага людям деньги перестали быть нужны, начнут питаться травой, воздухом и гуманитаркой из израиля. Коммерция это не яхты, её арендуют чтобы зарабатывать. Чем меньше на рынке вакансий, тем выше спрос на коммерцию. Что лучше каких то 5 копеек на стрижках - хот догах заработать, или сидеть голодными и выть что нет работы?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 08:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:47

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:тому перспективи туманні у арендодавців комерції, щоб б вони тут не писали.
ага людям деньги перестали быть нужны, начнут питаться травой, воздухом и гуманитаркой из израиля.

Да нет же, они выстроятся в очередь "делать коготки", за чашкой кофе фильтр или стричь собачек в ирпеньской модной комерции.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:52

  roberto dark написав:Да нет же, они выстроятся в очередь "делать коготки", за чашкой кофе фильтр или стричь собачек в ирпеньской модной комерции.
вы точно в кибуце живёте где все 50 жителей как один выращивают лук, его же и едят. Экономика это движение денег. Чтобы вам принесли 5 копеек вы должны предложить рынку что то полезное, хотя бы стрижку собак. Вы где у себя дома на кухонном столе будете людям собак стричь? коммерция более востребована чем жильё. Во первых её меньше (из 20 этажей только один коммерция). Во вторых, жить можно у мамы/тещи, в хостеле/общаге, в палатке но для работы эти помещения не подходят.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:57

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Да нет же, они выстроятся в очередь "делать коготки", за чашкой кофе фильтр или стричь собачек в ирпеньской модной комерции.
вы точно в кибуце живёте где все 50 жителей как один выращивают лук, его же и едят. Экономика это движение денег. Чтобы вам принесли 5 копеек вы должны предложить рынку что то полезное, хотя бы стрижку собак. Вы где у себя дома на кухонном столе будете людям собак стричь и пирожки выпекать?

Вталик, вот вы вроде маркетолог.
Как сейчас дела с выходом на рынок новых товаров - услуг?
Хлеб и гречка в маркетинговом продвижении не нуждаются.

Тренд среди потенциальных арендаторов:
- зафиксить сегодняшнюю цену в гривне на 1 год.
- исход арендаторов с ЗУ
- исход из Польши начнется через пару недель. В Польше меньше чем на 3 месяца квартиры не сдавали.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 13 тра, 2022 09:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:57

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Да нет же, они выстроятся в очередь "делать коготки", за чашкой кофе фильтр или стричь собачек в ирпеньской модной комерции.
вы точно в кибуце живёте где все 50 жителей как один выращивают лук, его же и едят. Экономика это движение денег. Чтобы вам принесли 5 копеек вы должны предложить рынку что то полезное, хотя бы стрижку собак. Вы где у себя дома на кухонном столе будете людям собак стричь и пирожки выпекать?

Не уподобляйтесь хамовитому акурту с соседней ветки, который
из-за отсутствия АРГУМЕНТОВ ПЕРЕХОДИТ НА ЛИЧНОСТИ И ОСКОРБЛЕНИЯ. Я понимаю, что время рекламы Ирпеня как "рая для жизни" в прошлом...Примите это как факт.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:59

  UA написав:Как сейчас дела с выходом на рынок новых товаров - услуг?
Хлеб и гречка в маркетинговом продвижении не нуждаются.
знаете от чего на заре человечества зародился первый бизнес? людям кушать хотелось, а поймать бегущий обед могли не только лишь все. Надеюсь вы услышали ответ. Если все вернутся жить в пещеры, будут камнем добывать огонь, носить шкуры мамонтов и сами себе ремонтировать зубы, соглашусь коммерция перестанет быть нужна.
  roberto dark написав:время рекламы Ирпеня как "рая для жизни" в прошлом...Примите это как факт.
мы обсуждаем Ирпень? к чему это хамство. Аргументы читайте чуть выше.
  UA написав:Тренд среди потенциальных арендаторов:
- зафиксить сегодняшнюю цену в гривне на 1 год.
- исход арендаторов с ЗУ
- исход из Польши начнется через пару недель. В Польше меньше чем на 3 месяца квартиры не сдавали.
это сиюминутная ситуация, я переписываюсь со своей арендаторшей которая бросив мебель в моем помещении сидит в Польше. Копипастить диалог неэтично, своими словами она пишет примерно такое: "нас здесь кормят, отношение замечательное, но жить приходится в хостеле, кроме того чужая страна, здесь всё по-другому. Лучше вернутся в свой налаженный бизнес и привычный круг общения. Пусть даже придется зарабатывать меньше и в чём то себе отказывать".

коммерцию не арендуют бомжи которым за счастье бесплатный корм и коврик в спортзале. Эти могут 100 лет сидеть в Польше лишь бы кормили.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 09:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:08

  vitaliian написав:знаете от чего на заре человечества зародился первый бизнес? людям кушать хотелось, а поймать бегущий обед могли не только лишь все. Надеюсь вы услышали ответ.

Только в довоенном Киеве на одного способного поймать бегущий обед 10 трутней по продажам обедов.
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