Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:59

UA написав: Как сейчас дела с выходом на рынок новых товаров - услуг?

Хлеб и гречка в маркетинговом продвижении не нуждаются. Как сейчас дела с выходом на рынок новых товаров - услуг?Хлеб и гречка в маркетинговом продвижении не нуждаются.

roberto dark написав: время рекламы Ирпеня как "рая для жизни" в прошлом...Примите это как факт. время рекламы Ирпеня как "рая для жизни" в прошлом...Примите это как факт.

UA написав: Тренд среди потенциальных арендаторов:

- зафиксить сегодняшнюю цену в гривне на 1 год.

- исход арендаторов с ЗУ

- исход из Польши начнется через пару недель. В Польше меньше чем на 3 месяца квартиры не сдавали. Тренд среди потенциальных арендаторов:- зафиксить сегодняшнюю цену в гривне на 1 год.- исход арендаторов с ЗУ- исход из Польши начнется через пару недель. В Польше меньше чем на 3 месяца квартиры не сдавали.

знаете от чего на заре человечества зародился первый бизнес? людям кушать хотелось, а поймать бегущий обед могли не только лишь все. Надеюсь вы услышали ответ. Если все вернутся жить в пещеры, будут камнем добывать огонь, носить шкуры мамонтов и сами себе ремонтировать зубы, соглашусь коммерция перестанет быть нужна.мы обсуждаем Ирпень? к чему это хамство. Аргументы читайте чуть выше.это сиюминутная ситуация, я переписываюсь со своей арендаторшей которая бросив мебель в моем помещении сидит в Польше. Копипастить диалог неэтично, своими словами она пишет примерно такое: "нас здесь кормят, отношение замечательное, но жить приходится в хостеле, кроме того чужая страна, здесь всё по-другому. Лучше вернутся в свой налаженный бизнес и привычный круг общения. Пусть даже придется зарабатывать меньше и в чём то себе отказывать".коммерцию не арендуют бомжи которым за счастье бесплатный корм и коврик в спортзале. Эти могут 100 лет сидеть в Польше лишь бы кормили.