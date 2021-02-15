Там наверное ремонт поддонами и обойками с мусорки в стиле бункера нашего вечно забаненного Флуя?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:14
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:25
Якщо це та сама квартира, то виглядає набагато краще ніж ви описали. Але якщо врахувати кількість пропозицій тільки в цьому одному жк, по цінам в районі 8000 і те, скільки часу вони в простоях, то думаю до 5500 прогнутись може й не одна із них на договстрокову оренду.
Студію там віддають за 4900
P.s. Згадаємо кейс квартири в довгострокову оренду жк рівер стоун за 10 000 одного із форумчан нещодавно, а це в порівнянні небо і земля
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:43
ага людям деньги перестали быть нужны, начнут питаться травой, воздухом и гуманитаркой из израиля. Коммерция это не яхты, её арендуют чтобы зарабатывать. Чем меньше на рынке вакансий, тем выше спрос на коммерцию. Что лучше каких то 5 копеек на стрижках - хот догах заработать, или сидеть голодными и выть что нет работы?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 08:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:47
Да нет же, они выстроятся в очередь "делать коготки", за чашкой кофе фильтр или стричь собачек в ирпеньской модной комерции.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:52
вы точно в кибуце живёте где все 50 жителей как один выращивают лук, его же и едят. Экономика это движение денег. Чтобы вам принесли 5 копеек вы должны предложить рынку что то полезное, хотя бы стрижку собак. Вы где у себя дома на кухонном столе будете людям собак стричь? коммерция более востребована чем жильё. Во первых её меньше (из 20 этажей только один коммерция). Во вторых, жить можно у мамы/тещи, в хостеле/общаге, в палатке но для работы эти помещения не подходят.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:57
Вталик, вот вы вроде маркетолог.
Как сейчас дела с выходом на рынок новых товаров - услуг?
Хлеб и гречка в маркетинговом продвижении не нуждаются.
Тренд среди потенциальных арендаторов:
- зафиксить сегодняшнюю цену в гривне на 1 год.
- исход арендаторов с ЗУ
- исход из Польши начнется через пару недель. В Польше меньше чем на 3 месяца квартиры не сдавали.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 13 тра, 2022 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:57
Не уподобляйтесь хамовитому акурту с соседней ветки, который
из-за отсутствия АРГУМЕНТОВ ПЕРЕХОДИТ НА ЛИЧНОСТИ И ОСКОРБЛЕНИЯ. Я понимаю, что время рекламы Ирпеня как "рая для жизни" в прошлом...Примите это как факт.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:59
знаете от чего на заре человечества зародился первый бизнес? людям кушать хотелось, а поймать бегущий обед могли не только лишь все. Надеюсь вы услышали ответ. Если все вернутся жить в пещеры, будут камнем добывать огонь, носить шкуры мамонтов и сами себе ремонтировать зубы, соглашусь коммерция перестанет быть нужна.
мы обсуждаем Ирпень? к чему это хамство. Аргументы читайте чуть выше.
это сиюминутная ситуация, я переписываюсь со своей арендаторшей которая бросив мебель в моем помещении сидит в Польше. Копипастить диалог неэтично, своими словами она пишет примерно такое: "нас здесь кормят, отношение замечательное, но жить приходится в хостеле, кроме того чужая страна, здесь всё по-другому. Лучше вернутся в свой налаженный бизнес и привычный круг общения. Пусть даже придется зарабатывать меньше и в чём то себе отказывать".
коммерцию не арендуют бомжи которым за счастье бесплатный корм и коврик в спортзале. Эти могут 100 лет сидеть в Польше лишь бы кормили.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:08
Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:18
это не про коммерцию, а про эффективность использования человеческих ресурсов. Продавцы обедов не трутни, если их не будет в итоге вы потратите 2 часа в очереди за обедом в столовую, помните ссср? Трутни делают какую то мелкую работу за вас, например подметают мопы. Какая проблема самим подметать, составить график с закрашенными клеточками. Когда я это предложил, у соседей по осбб был культурный шок, никто не готов брать веник и швабру.
Когда стал вопрос платить ли уборщице за март и апрель (уборки в этот период не было) ответ оказался ожидаемо очевиден (платить, потому что никто не готов брать веник и швабру если она уволится) Зарплата уборщицы 8к. То есть уборщица за месяцы когда не убирала получит 16к живых денег с чем все согласны.. Потому что альтернатива ещё хуже. По этой же причине вангую во всех сферах возврат на довоенный уровень, потому что альтернативой будет самим шить одежды из шкур непойманного мамонта.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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