vitaliian написав:

UA написав: Только в довоенном Киеве на одного способного поймать бегущий обед 10 трутней по продажам обедов. Только в довоенном Киеве на одного способного поймать бегущий обед 10 трутней по продажам обедов.

это не про коммерцию, а про эффективность использования человеческих ресурсов. Продавцы обедов не трутни, если их не будет в итоге вы потратите 2 часа в очереди за обедом в столовую, помните ссср? Трутни делают какую то мелкую работу за вас, например подметают мопы. Какая проблема самим подметать, составить график с закрашенными клеточками. Когда я это предложил, у соседей по осбб был культурный шок, никто не готов брать веник и швабру.Когда стал вопрос платить ли уборщице за март и апрель (уборки в этот период не было) ответ оказался ожидаемо очевиден (платить, потому что никто не готов брать веник и швабру если она уволится) Зарплата уборщицы 8к. То есть уборщица за месяцы когда не убирала получит 16к живых денег. Потому что альтернатива ещё хуже. По этой же причине вангую во всех сферах возврат на довоенный уровень, потому что альтернативой будет самим шить одежды из шкур непойманного мамонта.