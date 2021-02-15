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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:31
vitaliian написав:
коммерцию не арендуют бомжи которым за счастье бесплатный корм и коврик в спортзале. Эти могут 100 лет сидеть в Польше лишь бы кормили.
Эти категории клиенты коммерции
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:35
vitaliian написав: UA написав:
Только в довоенном Киеве на одного способного поймать бегущий обед 10 трутней по продажам обедов.
это не про коммерцию, а про эффективность использования человеческих ресурсов. Продавцы обедов не трутни, если их не будет в итоге вы потратите 2 часа в очереди за обедом в столовую, помните ссср? Трутни делают какую то мелкую работу за вас, например подметают мопы. Какая проблема самим подметать, составить график с закрашенными клеточками. Когда я это предложил, у соседей по осбб был культурный шок, никто не готов брать веник и швабру.
Когда стал вопрос платить ли уборщице за март и апрель (уборки в этот период не было) ответ оказался ожидаемо очевиден (платить, потому что никто не готов брать веник и швабру если она уволится) Зарплата уборщицы 8к. То есть уборщица за месяцы когда не убирала получит 16к живых денег с чем все согласны.
. Потому что альтернатива ещё хуже. По этой же причине вангую во всех сферах возврат на довоенный уровень, потому что альтернативой будет самим шить одежды из шкур непойманного мамонта.
Анекдот времен ссср
Построили мост
Мост нужно охранять
Взяли на работу охранника
Если есть охранник, то ему нужен начальник
Взяли на работу начальника.
Этим работникам нужно начислять зарплату
Взяли на работу бухгалтера.
Тут пришло распоряжение о сокращении кадров.
Сократили охранника
Это про довоенный Киев
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:38
UA написав: vitaliian написав:
коммерцию не арендуют бомжи которым за счастье бесплатный корм и коврик в спортзале. Эти могут 100 лет сидеть в Польше лишь бы кормили.
Эти категории клиенты коммерции
я согласен, вопрос как долго их там будут на шару одевать и кормить? Война на Донбассе длится 8 лет, тот кто думает что к лету/осени всё закончится очень наивный. Нужно уже приспосабливаться к ситуации, государству на армию нужны налоги, а бизнесу нужно вернуть рабсилу и клиентов - переселенцев ( в те области, где нет боевых действий). Всё равно вернутся, но уже в другие финансово-экономические условия. Хорошие места к тому времени разберут.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:45
UA написав:
Сократили охранника
Это про довоенный Киев
у знакомого на фирме (услуги) работал курьер который ходил за покупками (чай, печеньки, чисбургеры), отвозил клиентам счета и акты выполненных работ (то что можно переслать почтой или по интернету), ещё в суд какие то бумаги относил. На мой взгляд ненужная штатная единица. Посмотрим сократят его или нет. Народ в 21веке круто обленился, скоро будут нанимать чтобы кормили с ложечки. Количество обслуги будет только расти. А роботягу вполне могут сократить.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:49
vitaliian написав:
тот кто думает что к лету/осени всё закончится очень наивный.
Ану циц!
Просто ще живе ВІРА І НАДІЯ!!!
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!!!👍
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:11
roberto dark написав: vitaliian написав: roberto dark написав:
тому перспективи туманні у арендодавців комерції, щоб б вони тут не писали.
ага людям деньги перестали быть нужны, начнут питаться травой, воздухом и гуманитаркой из израиля.
Да нет же, они выстроятся в очередь "делать коготки", за чашкой кофе фильтр или стричь собачек в ирпеньской модной комерции.
У меня снимает хозяйка салона маникюр.
Две недели назад говорила что бизнес почти на нуле.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:17
Хомякоид написав:
У меня снимает хозяйка салона маникюр.
Две недели назад говорила что бизнес почти на нуле.
Пока одних кормят в польшах на шару, другие бедствуют без клиентов и заказов. Это может продолжаться вечно? Если Шмыгаль хочет увидеть налоги, нужно вернуть переселенцев в их естественную среду обитания.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:25
UA написав: vitaliian написав:
коммерцию не арендуют бомжи которым за счастье бесплатный корм и коврик в спортзале. Эти могут 100 лет сидеть в Польше лишь бы кормили.
Эти категории клиенты коммерции
+ В точку. Многие просто до сих не осознали как будут переформатированы потребительские расходы и услуги в сторону СОКРАЩЕНИЯ по причине разрушения и остановки предприятий, бизнесов или хотя бы потери контроля над ними, а главное ОТСУТСТВИЯ РАБОТЫ (у вышеозначенной в предыдущем посте) массовой прослойки населения.
Тем более внутренняя миграция в условиях военного конфликта увеличивает занятость в определенных регионах, и соответственно УМЕНЬШАЕТ в других.
Также негативное влияние на национальную экономику будет в следствии сокращения рабочих мест в рамках всего государства из-за жертв и внешней эмиграции.
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roberto dark
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