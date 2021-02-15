Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:09

roberto dark если ваш бизнес это стол стул и ноубук с интернетом - не вопрос. Системному бизнесу нужна инфраструктура, склады с жд путями, поставщики, клиенты, подрядчики. Чтобы перевезти это во Львов перевозить придётся ...весь Киев (Харьков, Мариуполь, Херсон). Я открывал филиалы комбината, набрать людей нужной квалификации на ЗУ нереально, поскольку исторически там не было крупных предприятий, соответственно нет и нужных специалистов.



Про инфраструктуру городов уже молчу, Львов трещал по швам уже 2006 (когда я там жил). Существующие дороги, парковки, школы, садики, поликлиники не переварят даже 100 тыс новых жителей. Во Львове есть 30 тыс свободных к заселению непроданных или доступных для аренды квартир? Это всё фантазии. Такое количество понаехов сможет переварить только Киев. Не потому что мне так хочется (пробки станут хроническими, парковок не будет вообще), а потому что Киев последние 20 лет строился с расчетом на этих понаехов, которые 20 последних лет сюда ехали и ехали.