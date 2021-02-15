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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:45

  UA написав:Сократили охранника
Это про довоенный Киев
у знакомого на фирме (услуги) работал курьер который ходил за покупками (чай, печеньки, чисбургеры), отвозил клиентам счета и акты выполненных работ (то что можно переслать почтой или по интернету), ещё в суд какие то бумаги относил. На мой взгляд ненужная штатная единица. Посмотрим сократят его или нет. Народ в 21веке круто обленился, скоро будут нанимать чтобы кормили с ложечки. Количество обслуги будет только расти. А роботягу вполне могут сократить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:49

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliian написав:тот кто думает что к лету/осени всё закончится очень наивный.

Ану циц! :D
Просто ще живе ВІРА І НАДІЯ!!! ;)

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!!!👍
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:11

  roberto dark написав:
  vitaliian написав:
  roberto dark написав:тому перспективи туманні у арендодавців комерції, щоб б вони тут не писали.
ага людям деньги перестали быть нужны, начнут питаться травой, воздухом и гуманитаркой из израиля.

Да нет же, они выстроятся в очередь "делать коготки", за чашкой кофе фильтр или стричь собачек в ирпеньской модной комерции.


У меня снимает хозяйка салона маникюр.
Две недели назад говорила что бизнес почти на нуле.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:17

  Хомякоид написав:У меня снимает хозяйка салона маникюр.
Две недели назад говорила что бизнес почти на нуле.
Пока одних кормят в польшах на шару, другие бедствуют без клиентов и заказов. Это может продолжаться вечно? Если Шмыгаль хочет увидеть налоги, нужно вернуть переселенцев в их естественную среду обитания.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:25

  UA написав:
  vitaliian написав:коммерцию не арендуют бомжи которым за счастье бесплатный корм и коврик в спортзале. Эти могут 100 лет сидеть в Польше лишь бы кормили.

Эти категории клиенты коммерции

+ В точку. Многие просто до сих не осознали как будут переформатированы потребительские расходы и услуги в сторону СОКРАЩЕНИЯ по причине разрушения и остановки предприятий, бизнесов или хотя бы потери контроля над ними, а главное ОТСУТСТВИЯ РАБОТЫ (у вышеозначенной в предыдущем посте) массовой прослойки населения.

Тем более внутренняя миграция в условиях военного конфликта увеличивает занятость в определенных регионах, и соответственно УМЕНЬШАЕТ в других.
Также негативное влияние на национальную экономику будет в следствии сокращения рабочих мест в рамках всего государства из-за жертв и внешней эмиграции.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:45

  roberto dark написав:Тем более внутренняя миграция в условиях военного конфликта увеличивает занятость в определенных регионах, и соответственно УМЕНЬШАЕТ в других.
а есть цифры как увеличилась занятость за 2 месяца на ЗУ? Может какие то новые заводы и фабрики открылись? Или для переселенцев на ровном месте построились миллионы квартир? Это всё ваши фантазии, по факту люди живут в спортзалах без работы. На новую экономическую реальность не тянет...
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:53

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Тем более внутренняя миграция в условиях военного конфликта увеличивает занятость в определенных регионах, и соответственно УМЕНЬШАЕТ в других.
а есть цифры как увеличилась занятость за 2 месяца на ЗУ? Может какие то новые заводы и фабрики открылись? Или для переселенцев на ровном месте построились миллионы квартир? Это всё ваши фантазии, по факту люди живут в спортзалах без работы.

https://zaxid.net/ponad_100_pidpriyemst ... u_n1538068
https://imag.one/news/velikoe-pereselen ... y/12374291
https://www.ukr.net/news/details/lviv/90455366.html
https://zaxid.net/dva_veliki_mashinobud ... u_n1540968
https://www.dw.com/uk/relokatsiia-na-za ... a-61669236
Аби врятуватися від війни підприємства перевозять своє виробництво на захід України. Як це відбувається - у матеріалі DW.

В перші тижні повномасштабного вторгнення Росії під удар потрапив південь, схід та північ України. Через близькість бойових дій низка підприємств з цих регіонів вирішили перенести свої виробництва, зокрема, у західні області. DW поспілкувалася з тими, хто завершив релокацію та вже працює у Львівській області.

"Релокація"

Для допомоги підприємствам виїхати в більш безпечні регіони уряд України на початку березня запустив програму релокації бізнесу. Її учасником може стати будь-яке підприємство, подавши заявку на сайті "Прозорро.Продажі".

Перевезення здійснюють безкоштовно "Укрзалізниця" та "Укрпошта", яка відповідає за підвезення обладнання до залізничної станції, а також забезпечує оперативне проходження блокпостів, оформлює транспортні накладні, зазначає міністерство економіки.



И это только начало. :roll:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Яке начало - це максимум 100 тис чоловік, переїде з Києва, а скільки в Київ переїде зі сходу?, так що як було в Києві 4,5 мільйони так і буде
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:05

  cherchiltank написав:Яке начало - це максимум 100 тис чоловік, переїде з Києва, а скільки в Київ переїде зі сходу?, так що як було в Києві 4,5 мільйони так і буде

Вы видели недавню статитстику по беженцам, выехавшим за границу из которых почти 26.7% бывшие жители Киева ( понаехи). Они точно все вернутся в столицу, или может разбредутся кто куда? Почему-то в Кропивницком рост оренды НАМНОГО больше чем в Киеве? Странно правда...Там ведь нет столько вакансий курьеров, маникюрщиц,массажистов, таксистов и т.д
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:09

roberto dark если ваш бизнес это стол стул и ноубук с интернетом - не вопрос. Системному бизнесу нужна инфраструктура, склады с жд путями, поставщики, клиенты, подрядчики. Чтобы перевезти это во Львов перевозить придётся ...весь Киев (Харьков, Мариуполь, Херсон). Я открывал филиалы комбината, набрать людей нужной квалификации на ЗУ нереально, поскольку исторически там не было крупных предприятий, соответственно нет и нужных специалистов.

Про инфраструктуру городов уже молчу, Львов трещал по швам уже 2006 (когда я там жил). Существующие дороги, парковки, школы, садики, поликлиники не переварят даже 100 тыс новых жителей. Во Львове есть 30 тыс свободных к заселению непроданных или доступных для аренды квартир? Это всё фантазии. Такое количество понаехов сможет переварить только Киев. Не потому что мне так хочется (пробки станут хроническими, парковок не будет вообще), а потому что Киев последние 20 лет строился с расчетом на этих понаехов, которые 20 последних лет сюда ехали и ехали.
vitaliian
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