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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2213221422152216>
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:31

  vitaliian написав:roberto dark если ваш бизнес это стол стул и ноубук с интернетом - не вопрос. Системному бизнесу нужна инфраструктура, склады с жд путями, поставщики, клиенты. Чтобы перевезти это во Львов перевозить придётся ...весь Киев (Харьков, Мариуполь, Херсон). Я открывал филиалы комбината, набрать людей нужной квалификации на ЗУ нереально, поскольку исторически там не было крупных предприятий, соответственно нет и нужных специалистов.

Про инфраструктуру городов уже молчу, Львов трещал по швам уже 2006 (когда я там жил). Существующие дороги, парковки, школы, садики, поликлиники не переварят даже 100 тыс новых жителей. Во Львове есть 30 тыс свободных к заселению квартир? Это всё фантазии.

У вас устаревшие взгляды о городе, который довольно интенсивно меняется, в том числе имеет собственную стратегию развития общественного пространства, инфраструктуры, включая строительство новых бизнес хабов, площадок для бизнеса и планов по переносу промышленных предприятий за черту города ( как во всех развитых странах мира).

Исторический центр же должен быть пешим, а "задохнутся" в центре Львова в час пик, можно также как и в Киеве. Особенно такое впечатление может сложиться, если до 2006 года вы прожили в МАЛЕНЬКОМ городке, о названии которого даже стеснятесь упомянуть почему-то на ветке форума.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:42

  roberto dark написав:
  cherchiltank написав:Яке начало - це максимум 100 тис чоловік, переїде з Києва, а скільки в Київ переїде зі сходу?, так що як було в Києві 4,5 мільйони так і буде

Вы видели недавню статитстику по беженцам, выехавшим за границу из которых почти 26.7% бывшие жители Киева ( понаехи). Они точно все вернутся в столицу, или может разбредутся кто куда? Почему-то в Кропивницком рост оренды НАМНОГО больше чем в Киеве? Странно правда...Там ведь нет столько вакансий курьеров, маникюрщиц,массажистов, таксистов и т.д

З моїх знайомих не повернулися дві сім’ї, але це жінки з дітьми, ніхто з них працювати не збираються, будуть жити поки є безкоштовне житло, так що 90 відсотків тих що виїхали з Києва в Київ і повернуться, я вже мовчу про мовний бар’єр, та рівність менталітетів, невідповідність освіти тощо. Ви зараз приїдьте в Київ і подивіться як кожну неділю збільшується кількість людей а якщо з бензином вирішиться то чекаємо на довоєнні корки
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:53

  cherchiltank написав:
  roberto dark написав:
  cherchiltank написав:Яке начало - це максимум 100 тис чоловік, переїде з Києва, а скільки в Київ переїде зі сходу?, так що як було в Києві 4,5 мільйони так і буде

Вы видели недавню статитстику по беженцам, выехавшим за границу из которых почти 26.7% бывшие жители Киева ( понаехи). Они точно все вернутся в столицу, или может разбредутся кто куда? Почему-то в Кропивницком рост оренды НАМНОГО больше чем в Киеве? Странно правда...Там ведь нет столько вакансий курьеров, маникюрщиц,массажистов, таксистов и т.д

З моїх знайомих не повернулися дві сім’ї, але це жінки з дітьми, ніхто з них працювати не збираються, будуть жити поки є безкоштовне житло, так що 90 відсотків тих що виїхали з Києва в Київ і повернуться, я вже мовчу про мовний бар’єр, та рівність менталітетів, невідповідність освіти тощо. Ви зараз приїдьте в Київ і подивіться як кожну неділю збільшується кількість людей а якщо з бензином вирішиться то чекаємо на довоєнні корки

Стоячи у корку в центрі Києва може здатись, що повернулись усі, але на днях статистика показала що менше 2/3 .
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:59

  cherchiltank написав:Яке начало - це максимум 100 тис чоловік, переїде з Києва, а скільки в Київ переїде зі сходу?, так що як було в Києві 4,5 мільйони так і буде

Вы видели недавню статитстику по беженцам, выехавшим за границу из которых почти 26.7% бывшие жители Киева ( понаехи). Они точно все вернутся в столицу, или может разбредутся кто куда? Почему-то в Кропивницком рост оренды НАМНОГО больше чем в Киеве? Странно правда...Там ведь нет столько вакансий курьеров, маникюрщиц,массажистов, таксистов и т.д[/quote]
З моїх знайомих не повернулися дві сім’ї, але це жінки з дітьми, ніхто з них працювати не збираються, будуть жити поки є безкоштовне житло, так що 90 відсотків тих що виїхали з Києва в Київ і повернуться, я вже мовчу про мовний бар’єр, та рівність менталітетів, невідповідність освіти тощо. Ви зараз приїдьте в Київ і подивіться як кожну неділю збільшується кількість людей а якщо з бензином вирішиться то чекаємо на довоєнні корки[/quote]
Стоячи у корку в центрі Києва може здатись, що повернулись усі, але на днях статистика показала що менше 2/3 .[/quote]
Ну так процес повернення повільний, у кого житло на західній проплачене до кінця травня, хто чекає повернення бензину, хто відновлення роботи закладів, хто вирішив поєднати тимчасову еміграцію з відпочинком - до Туреччини ближче з Європи ніж з України, осінню всі будуть на місці при нинішній ситуації на фронті
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:46

  vitaliian написав:
  UA написав:- исход из Польши начнется через пару недель. В Польше меньше чем на 3 месяца квартиры не сдавали.

коммерцию не арендуют бомжи которым за счастье бесплатный корм и коврик в спортзале. Эти могут 100 лет сидеть в Польше лишь бы кормили.

Поляки нормально так освоюють демографічний вибух. Зокрема тільки школярів очікують коло мільйону:
800 tys. dzieci z Ukrainy. Polska szkoła udźwignie to wyzwanie? https://klubjagiellonski.pl/2022/04/21/ ... -wyzwanie/
Jaka jest strategia? Jak rząd przygotowuje szkoły na 700 tys. uczniów z Ukrainy https://wyborcza.pl/7,75398,28253593,ja ... :undefined

Є пільги і виплати на дітей, є преференції молодим працівникам і т.д.
Активна не тільки Польща.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:14

  Ой+ написав:Поляки нормально так освоюють демографічний вибух. Зокрема тільки школярів очікують коло мільйону:
800 tys. dzieci z Ukrainy. Polska szkoła udźwignie to wyzwanie? https://klubjagiellonski.pl/2022/04/21/ ... -wyzwanie/


Кидаємо лінки а читаємо сракою як завжди,
Прямо там написано що 700-800к - це було дітей станом на 6 квітня. З них у дитсадках 36к, у школах 115к.
Скільки з них вже повернулося на сьогодні, а скільки планує повернутися до вересня - сказати складно, але вже зрозуміло що ні про який мільйон не йдеться, це просто поляки хочуть вибити дод. гранти на освіту.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

І взагалі це вже офтоп, зрозуміло, що ті хто виїхав знижують ціну на оренду, але чисто по економіці - тупа кількість популяції не вирішує питання багатства нації, див. Індію або Африку.
У невеликих європейських селах люди живуть приблизно в 100 разів багатше, ніж у деяких містах-мільйонниках.

Щодо виїзду підприємств – на сьогодні умовний Київ приблизно наскільки ж безпечний, як умовний Львів. Отже, все вирівняється вже скоро скрізь, ну крім прифронтових районів. Включно з ціною оренди.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:22

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:
  UA написав:- исход из Польши начнется через пару недель. В Польше меньше чем на 3 месяца квартиры не сдавали.

коммерцию не арендуют бомжи которым за счастье бесплатный корм и коврик в спортзале. Эти могут 100 лет сидеть в Польше лишь бы кормили.

Поляки нормально так освоюють демографічний вибух. Зокрема тільки школярів очікують коло мільйону:
800 tys. dzieci z Ukrainy. Polska szkoła udźwignie to wyzwanie? https://klubjagiellonski.pl/2022/04/21/ ... -wyzwanie/
Jaka jest strategia? Jak rząd przygotowuje szkoły na 700 tys. uczniów z Ukrainy https://wyborcza.pl/7,75398,28253593,ja ... :undefined

Є пільги і виплати на дітей, є преференції молодим працівникам і т.д.
Активна не тільки Польща.

Ірпеням прийдеться туго із майбутньою демографічною кризою :cry:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:24

  roberto dark написав:Ірпеням прийдеться туго із майбутньою демографічною кризою
зато повезло Израилю, благодаря вам он её избежал)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:45

Сьогодні здав на Осокорках 1-кім. економ на 40% дешевше від довоєнної ціни. Дзвінків було мало, попит, на диво, низький, хоча кількість людей і машин за два тижні значно зросла. Одна рієлторка роздратовано повідомила, що біженці, наприклад, за 5 тисяч грн бюджету мають завищені очікування щодо якості житла. Як на мене, нам, орендодавцям, сподіватися на поліпшення ситуації до закінчення війни не варто.
ihorkyiv
 
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