RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2213221422152216
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:04

  ihorkyiv написав:Сьогодні здав на Осокорках 1-кім. економ на 40% дешевше від довоєнної ціни. Дзвінків було мало, попит, на диво, низький, хоча кількість людей і машин за два тижні значно зросла. Одна рієлторка роздратовано повідомила, що біженці, наприклад, за 5 тисяч грн бюджету мають завищені очікування щодо якості житла. Як на мене, нам, орендодавцям, сподіватися на поліпшення ситуації до закінчення війни не варто.

Якщо не секрет яка ціна була до війни? Рахували 40 відсотків падіння в гривнях?
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:09

  zerocool написав:
  Ой+ написав:Поляки нормально так освоюють демографічний вибух. Зокрема тільки школярів очікують коло мільйону:
800 tys. dzieci z Ukrainy. Polska szkoła udźwignie to wyzwanie? https://klubjagiellonski.pl/2022/04/21/ ... -wyzwanie/


Кидаємо лінки а читаємо сракою як завжди,
Прямо там написано що 700-800к - це було дітей станом на 6 квітня. З них у дитсадках 36к, у школах 115к.
Скільки з них вже повернулося на сьогодні, а скільки планує повернутися до вересня - сказати складно, але вже зрозуміло що ні про який мільйон не йдеться, це просто поляки хочуть вибити дод. гранти на освіту.

Читаєте сракою? Чи маєте кращі дані? Чи просто хамло?
Біженців у Польщі по останнім даним, які знайшов стало ще більше:
Зазначається, що станом на 3 травня територію України покинули 5 657 185 осіб.
Більшість із них поїхала до Польщі — понад 3 млн людей.

7 квітня - 4,24 млн, з них в Польщі 2 млн https://tsn.ua/exclusive/kudi-ukrayinci ... 30758.html
Дітей коло 40%, то зараз їх у Польщі понад мільйон. Також регулярно бачу в https://www.spiegel.de/ все більші цифри українських дітей, що сіли за німецькі парти.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5049
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:14

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:У меня снимает хозяйка салона маникюр.
Две недели назад говорила что бизнес почти на нуле.
Пока одних кормят в польшах на шару, другие бедствуют без клиентов и заказов. Это может продолжаться вечно? Если Шмыгаль хочет увидеть налоги, нужно вернуть переселенцев в их естественную среду обитания.


Ага!
Шмыгаль?
Переселенцев?
Пырысыленцы! Стройсь!Круууугом! Обратно в Нэньку-у-у крооооком ррруууш!
Вы так себе это представляете?
Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ и Мировое сообщество, опустив рашку до уровня тех самых пещер, о которых раньше писали.
И никак раньше, пока на головы прилетают бомбы и ракеты, переселенцы не вернутся из-под зонтика НАТО. Иначе чего было уезжать?
А тут - КОММЕРЦИЯ СТОИТ ПУСТАЯ! СРОЧНО ВСЕХ НАДО ОБРАТНО ВЗАД ДОМОЙ!
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13044
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6827 раз.
Подякували: 3844 раз.
 
Профіль
2
3
1
  #<1 ... 2213221422152216
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorkyiv і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9847, 9848, 9849
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
98486 18140544
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 тра, 2022 15:07
cherchiltank
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162133
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 257533
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1104)
13.05.2022 16:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.