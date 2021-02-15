RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2213221422152216
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:14

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:У меня снимает хозяйка салона маникюр.
Две недели назад говорила что бизнес почти на нуле.
Пока одних кормят в польшах на шару, другие бедствуют без клиентов и заказов. Это может продолжаться вечно? Если Шмыгаль хочет увидеть налоги, нужно вернуть переселенцев в их естественную среду обитания.


Ага!
Шмыгаль?
Переселенцев?
Пырысыленцы! Стройсь!Круууугом! Обратно в Нэньку-у-у крооооком ррруууш!
Вы так себе это представляете?
Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ и Мировое сообщество, опустив рашку до уровня тех самых пещер, о которых раньше писали.
И никак раньше, пока на головы прилетают бомбы и ракеты, переселенцы не вернутся из-под зонтика НАТО. Иначе чего было уезжать?
А тут - КОММЕРЦИЯ СТОИТ ПУСТАЯ! СРОЧНО ВСЕХ НАДО ОБРАТНО ВЗАД ДОМОЙ!
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13044
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6827 раз.
Подякували: 3846 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:15

  ihorkyiv написав:Сьогодні здав на Осокорках 1-кім. економ на 40% дешевше від довоєнної ціни. Дзвінків було мало, попит, на диво, низький, хоча кількість людей і машин за два тижні значно зросла. Одна рієлторка роздратовано повідомила, що біженці, наприклад, за 5 тисяч грн бюджету мають завищені очікування щодо якості житла. Як на мене, нам, орендодавцям, сподіватися на поліпшення ситуації до закінчення війни не варто.

добрий день. за скільки здали?
всебуде
 
Заблокований
Повідомлень: 1
З нами з: 13.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:21

  cherchiltank написав:
  ihorkyiv написав:Сьогодні здав на Осокорках 1-кім. економ на 40% дешевше від довоєнної ціни. Дзвінків було мало, попит, на диво, низький, хоча кількість людей і машин за два тижні значно зросла. Одна рієлторка роздратовано повідомила, що біженці, наприклад, за 5 тисяч грн бюджету мають завищені очікування щодо якості житла. Як на мене, нам, орендодавцям, сподіватися на поліпшення ситуації до закінчення війни не варто.

Якщо не секрет яка ціна була до війни? Рахували 40 відсотків падіння в гривнях?

У гривнях, номінально. Якщо враховувати гривневу інфляцію, то втрати будуть ще вищі.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 700
З нами з: 01.05.17
Подякував: 123 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:29

  ihorkyiv написав:
  cherchiltank написав:
  ihorkyiv написав:Сьогодні здав на Осокорках 1-кім. економ на 40% дешевше від довоєнної ціни. Дзвінків було мало, попит, на диво, низький, хоча кількість людей і машин за два тижні значно зросла. Одна рієлторка роздратовано повідомила, що біженці, наприклад, за 5 тисяч грн бюджету мають завищені очікування щодо якості житла. Як на мене, нам, орендодавцям, сподіватися на поліпшення ситуації до закінчення війни не варто.

Якщо не секрет яка ціна була до війни? Рахували 40 відсотків падіння в гривнях?

У гривнях, номінально. Якщо враховувати гривневу інфляцію, то втрати будуть ще вищі.

Думаю що економ однокімнатний та смарти це найбільший сегмент арендного житла, тому і дисконт великий, бо конкуренція велика
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:33

  rjkz написав:КОММЕРЦИЯ СТОИТ ПУСТАЯ! СРОЧНО ВСЕХ НАДО ОБРАТНО ВЗАД ДОМОЙ!
у вас истерика, что вы перешли на капс? Я без сданной в аренду коммерции как то 35 лет жил и наверное столько же проживу. Это не спадщина, она относительно недавно приобретена.
  rjkz написав:Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ
не подскажите что им сейчас в Ирпене и других освобождённых территориях угрожает. Какой смысл их нахождения в Польше? А если война затянется на 8 лет, они там все 8 лет в спортзалах будут жить? А работать и платить налоги вы за них будете?

Пускай из них половина дети, они не работали, но создавали СПРОС, на котором зарабатывал украинский бизнес, создавая рабочие места и налоговые платежи. Если бизнесу некому продавать свой товар/услуги то ни о каких рабочих местах и налогах речь тоже не идёт.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 15:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12906
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2002 раз.
Подякували: 2846 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:42

  Ой+ написав:7 квітня - 4,24 млн, з них в Польщі 2 млн https://tsn.ua/exclusive/kudi-ukrayinci ... 30758.html
Дітей коло 40%, то зараз їх у Польщі понад мільйон. Також регулярно бачу в https://www.spiegel.de/ все більші цифри українських дітей, що сіли за німецькі парти.

Всі ці дані - про простий перетин кордону в один бік, і майже всі "великі цифри" - то станом на початок квітня, незабаром після цього зворотний потік уже зрівнявся, а потім і перевищив тих, хто виїжджає. Реальної цифри насправді ніхто не знає - є багато кордонів і люди їздять різними маршрутами, частина взагалі човники.

Але всі ці багато мільйонів - це суто мета газетних заголовків, найцікавіше, що всі зацікавлені перебільшувати - і противники міграції, і прихильники.
У руснявих ЗМІ вже пишуть що 10 або 12 мільйонів виїхало, думаю скоро у них буде цифра в 40, а потім 50, як з нашими літаками.

За тим самим посиланням до 80% мали намір повернутися, думаю це буде близько до правди судячи з поточного розвитку подій.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 155
З нами з: 22.03.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2213221422152216
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9848, 9849, 9850
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
98493 18145000
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 тра, 2022 16:48
cherchiltank
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162135
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 257534
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (791)
13.05.2022 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.