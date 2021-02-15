Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:33

rjkz написав: КОММЕРЦИЯ СТОИТ ПУСТАЯ! СРОЧНО ВСЕХ НАДО ОБРАТНО ВЗАД ДОМОЙ! КОММЕРЦИЯ СТОИТ ПУСТАЯ! СРОЧНО ВСЕХ НАДО ОБРАТНО ВЗАД ДОМОЙ!

rjkz написав: Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ

у вас истерика, что вы перешли на капс? Я без сданной в аренду коммерции как то 35 лет жил и наверное столько же проживу. Это не спадщина, она относительно недавно приобретена.не подскажите что им сейчас в Ирпене и других освобождённых территориях угрожает. Какой смысл их нахождения в Польше? А если война затянется на 8 лет, они там все 8 лет в спортзалах будут жить? А работать и платить налоги вы за них будете?Пускай из них половина дети, они не работали, но создавали СПРОС, на котором зарабатывал украинский бизнес, создавая рабочие места и налоговые платежи. Если бизнесу некому продавать свой товар/услуги то ни о каких рабочих местах и налогах речь тоже не идёт.