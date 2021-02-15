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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2214221522162217>
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:14

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:У меня снимает хозяйка салона маникюр.
Две недели назад говорила что бизнес почти на нуле.
Пока одних кормят в польшах на шару, другие бедствуют без клиентов и заказов. Это может продолжаться вечно? Если Шмыгаль хочет увидеть налоги, нужно вернуть переселенцев в их естественную среду обитания.


Ага!
Шмыгаль?
Переселенцев?
Пырысыленцы! Стройсь!Круууугом! Обратно в Нэньку-у-у крооооком ррруууш!
Вы так себе это представляете?
Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ и Мировое сообщество, опустив рашку до уровня тех самых пещер, о которых раньше писали.
И никак раньше, пока на головы прилетают бомбы и ракеты, переселенцы не вернутся из-под зонтика НАТО. Иначе чего было уезжать?
А тут - КОММЕРЦИЯ СТОИТ ПУСТАЯ! СРОЧНО ВСЕХ НАДО ОБРАТНО ВЗАД ДОМОЙ!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:15

  ihorkyiv написав:Сьогодні здав на Осокорках 1-кім. економ на 40% дешевше від довоєнної ціни. Дзвінків було мало, попит, на диво, низький, хоча кількість людей і машин за два тижні значно зросла. Одна рієлторка роздратовано повідомила, що біженці, наприклад, за 5 тисяч грн бюджету мають завищені очікування щодо якості житла. Як на мене, нам, орендодавцям, сподіватися на поліпшення ситуації до закінчення війни не варто.

добрий день. за скільки здали?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:21

  cherchiltank написав:
  ihorkyiv написав:Сьогодні здав на Осокорках 1-кім. економ на 40% дешевше від довоєнної ціни. Дзвінків було мало, попит, на диво, низький, хоча кількість людей і машин за два тижні значно зросла. Одна рієлторка роздратовано повідомила, що біженці, наприклад, за 5 тисяч грн бюджету мають завищені очікування щодо якості житла. Як на мене, нам, орендодавцям, сподіватися на поліпшення ситуації до закінчення війни не варто.

Якщо не секрет яка ціна була до війни? Рахували 40 відсотків падіння в гривнях?

У гривнях, номінально. Якщо враховувати гривневу інфляцію, то втрати будуть ще вищі.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:29

  ihorkyiv написав:
  cherchiltank написав:
  ihorkyiv написав:Сьогодні здав на Осокорках 1-кім. економ на 40% дешевше від довоєнної ціни. Дзвінків було мало, попит, на диво, низький, хоча кількість людей і машин за два тижні значно зросла. Одна рієлторка роздратовано повідомила, що біженці, наприклад, за 5 тисяч грн бюджету мають завищені очікування щодо якості житла. Як на мене, нам, орендодавцям, сподіватися на поліпшення ситуації до закінчення війни не варто.

Якщо не секрет яка ціна була до війни? Рахували 40 відсотків падіння в гривнях?

У гривнях, номінально. Якщо враховувати гривневу інфляцію, то втрати будуть ще вищі.

Думаю що економ однокімнатний та смарти це найбільший сегмент арендного житла, тому і дисконт великий, бо конкуренція велика
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:33

  rjkz написав:КОММЕРЦИЯ СТОИТ ПУСТАЯ! СРОЧНО ВСЕХ НАДО ОБРАТНО ВЗАД ДОМОЙ!
у вас истерика, что вы перешли на капс? Я без сданной в аренду коммерции как то 35 лет жил и наверное столько же проживу. Это не спадщина, она относительно недавно приобретена.
  rjkz написав:Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ
не подскажите что им сейчас в Ирпене и других освобождённых территориях угрожает. Какой смысл их нахождения в Польше? А если война затянется на 8 лет, они там все 8 лет в спортзалах будут жить? А работать и платить налоги вы за них будете?

Пускай из них половина дети, они не работали, но создавали СПРОС, на котором зарабатывал украинский бизнес, создавая рабочие места и налоговые платежи. Если бизнесу некому продавать свой товар/услуги то ни о каких рабочих местах и налогах речь тоже не идёт.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:42

  Ой+ написав:7 квітня - 4,24 млн, з них в Польщі 2 млн https://tsn.ua/exclusive/kudi-ukrayinci ... 30758.html
Дітей коло 40%, то зараз їх у Польщі понад мільйон. Також регулярно бачу в https://www.spiegel.de/ все більші цифри українських дітей, що сіли за німецькі парти.

Всі ці дані - про простий перетин кордону в один бік, і майже всі "великі цифри" - то станом на початок квітня, незабаром після цього зворотний потік уже зрівнявся, а потім і перевищив тих, хто виїжджає. Реальної цифри насправді ніхто не знає - є багато кордонів і люди їздять різними маршрутами, частина взагалі човники.

Але всі ці багато мільйонів - це суто мета газетних заголовків, найцікавіше, що всі зацікавлені перебільшувати - і противники міграції, і прихильники.
У руснявих ЗМІ вже пишуть що 10 або 12 мільйонів виїхало, думаю скоро у них буде цифра в 40, а потім 50, як з нашими літаками.

За тим самим посиланням до 80% мали намір повернутися, думаю це буде близько до правди судячи з поточного розвитку подій.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я одне не розумію чим зараз Львів безпечніше того ж Києва крім близькості кордону? Може дешевше?)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:02

  vitaliian написав:не подскажите что им сейчас в Ирпене и других освобождённых территориях угрожает. Какой смысл их нахождения в Польше? А если война затянется на 8 лет, они там все 8 лет в спортзалах будут жить? А работать и платить налоги вы за них будете?

Пускай из них половина дети, они не работали, но создавали СПРОС, на котором зарабатывал украинский бизнес, создавая рабочие места и налоговые платежи. Если бизнесу некому продавать свой товар/услуги то ни о каких рабочих местах и налогах речь тоже не идёт.

Сейчас есть шанс женщинам и детям закрпиться в любой европейской стране, Канаде, Австралии - на кой им возвращаться, если там кормят и коммуналку платить не нужно? Впереди лето, что им делать тут в Украине? Они на курорте, ждите может на осень подтянутся.

По спросу согласен - основной спрос для бизнеса создают женщины и дети. в торговых центрах и супермаркетах - большая часть клиентуры - именно эта категория. По ресторанам и кафешкам их тоже водили - бизнес в упадке.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:09

  Zebra написав:
  vitaliian написав:не подскажите что им сейчас в Ирпене и других освобождённых территориях угрожает. Какой смысл их нахождения в Польше? А если война затянется на 8 лет, они там все 8 лет в спортзалах будут жить? А работать и платить налоги вы за них будете?

Пускай из них половина дети, они не работали, но создавали СПРОС, на котором зарабатывал украинский бизнес, создавая рабочие места и налоговые платежи. Если бизнесу некому продавать свой товар/услуги то ни о каких рабочих местах и налогах речь тоже не идёт.

Сейчас есть шанс женщинам и детям закрпиться в любой европейской стране, Канаде, Австралии - на кой им возвращаться, если там кормят и коммуналку платить не нужно? Впереди лето, что им делать тут в Украине? Они на курорте, ждите может на осень подтянутся.

По спросу согласен - основной спрос для бизнеса создают женщины и дети. в торговых центрах и супермаркетах - большая часть клиентуры - именно эта категория. По ресторанам и кафешкам их тоже водили - бизнес в упадке.

А що раніше заважало їм закрєпітся?) а чоловіка свого куди подінуть? На найближчий рік виізда не буде, всіх кого я знаю закріпився або вийшовши заміж або з гарною спеціальністю і мовою, серед тих хто за кордоном таких обмаль, коли стане питання оренди житла і праці, ще й без чоловіка - весь бюджет буде в кращому випадку проїдатися
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:33

  Zebra написав:на кой им возвращаться, если там кормят и коммуналку платить не нужно? Впереди лето, что им делать тут в Украине? Они на курорте, ждите может на осень подтянутся.
ну их комуналку в Украине кто то же платит? Жильцы моего осбб подняли вопрос не платить за март апрель, уборщица и управитель пригрозили увольнением, всё в мире взаимосвязано. то что их бесплатно кормят для них благо а для ВСУ - беда. Лучше бы они работали, что то потребляли, заказывали такси и пиццу, платили за проезд в метро и маршрутке. В бюджет платились налоги. Мой знакомый - бизнесмен (услуги бизнесу) открылся, а клиентов нет. До этого он перечислял донаты армии, теперь хочет работать и платить налоги, но клиентов нет. И донаты кончились.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 17:36, всього редагувалось 2 разів.
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