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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2214221522162217
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:35

  cherchiltank написав:А що раніше заважало їм закрєпітся?) а чоловіка свого куди подінуть? На найближчий рік виізда не буде, всіх кого я знаю закріпився або вийшовши заміж або з гарною спеціальністю і мовою, серед тих хто за кордоном таких обмаль, коли стане питання оренди житла і праці, ще й без чоловіка - весь бюджет буде в кращому випадку проїдатися

То буде потім, а зараз у моєму будинку у більшості чоловіки повернулися, дітей практично нема. Сусід повернувся, а його дружина і 3 доньки за кордоном.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:53

  Zebra написав:
  cherchiltank написав:А що раніше заважало їм закрєпітся?) а чоловіка свого куди подінуть? На найближчий рік виізда не буде, всіх кого я знаю закріпився або вийшовши заміж або з гарною спеціальністю і мовою, серед тих хто за кордоном таких обмаль, коли стане питання оренди житла і праці, ще й без чоловіка - весь бюджет буде в кращому випадку проїдатися

То буде потім, а зараз у моєму будинку у більшості чоловіки повернулися, дітей практично нема. Сусід повернувся, а його дружина і 3 доньки за кордоном.

А я наприклад повернувся з сім’єю на дачу в село де ще півтора місяці тому кацапи були) поки дають безплатне житло гроші - будуть сидіти, потім більшість повернеться бо домохазяєк в Європі своїх хватає)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

До того ж у багатьох є наприклад своє житло, дім дача які вціліли, продати зараз їх нереально а починати в Європі з чистого аркушу тяжко, я вже мовчу про друзів родичів, мовний бар’єр та різницю в менталітетах)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:05

  cherchiltank написав:До того ж у багатьох є наприклад своє житло, дім дача які вціліли, продати зараз їх нереально а починати в Європі з чистого аркушу тяжко, я вже мовчу про друзів родичів, мовний бар’єр та різницю в менталітетах)

Вони за кордоном там просто кайфують. Поки є кайф (халявне проживання, жрачка, виплати) - тільки дурьохи повернуться. За дачами і квартирами приглянуть батьки та чоловіки, а вони можуть в перспективі отримати право на постійне проживання.
Zebra
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