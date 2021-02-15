Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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cherchiltank написав:А що раніше заважало їм закрєпітся?) а чоловіка свого куди подінуть? На найближчий рік виізда не буде, всіх кого я знаю закріпився або вийшовши заміж або з гарною спеціальністю і мовою, серед тих хто за кордоном таких обмаль, коли стане питання оренди житла і праці, ще й без чоловіка - весь бюджет буде в кращому випадку проїдатися
То буде потім, а зараз у моєму будинку у більшості чоловіки повернулися, дітей практично нема. Сусід повернувся, а його дружина і 3 доньки за кордоном.
cherchiltank написав:А що раніше заважало їм закрєпітся?) а чоловіка свого куди подінуть? На найближчий рік виізда не буде, всіх кого я знаю закріпився або вийшовши заміж або з гарною спеціальністю і мовою, серед тих хто за кордоном таких обмаль, коли стане питання оренди житла і праці, ще й без чоловіка - весь бюджет буде в кращому випадку проїдатися
То буде потім, а зараз у моєму будинку у більшості чоловіки повернулися, дітей практично нема. Сусід повернувся, а його дружина і 3 доньки за кордоном.
А я наприклад повернувся з сім’єю на дачу в село де ще півтора місяці тому кацапи були) поки дають безплатне житло гроші - будуть сидіти, потім більшість повернеться бо домохазяєк в Європі своїх хватає)
До того ж у багатьох є наприклад своє житло, дім дача які вціліли, продати зараз їх нереально а починати в Європі з чистого аркушу тяжко, я вже мовчу про друзів родичів, мовний бар’єр та різницю в менталітетах)
cherchiltank написав:До того ж у багатьох є наприклад своє житло, дім дача які вціліли, продати зараз їх нереально а починати в Європі з чистого аркушу тяжко, я вже мовчу про друзів родичів, мовний бар’єр та різницю в менталітетах)
Вони за кордоном там просто кайфують. Поки є кайф (халявне проживання, жрачка, виплати) - тільки дурьохи повернуться. За дачами і квартирами приглянуть батьки та чоловіки, а вони можуть в перспективі отримати право на постійне проживання.
cherchiltank написав:А що раніше заважало їм закрєпітся?) а чоловіка свого куди подінуть?
А чоловік до них в перспетиві:
Вчені НАН прогнозують демографічну кризу в Україні: у чому причина https://delo.ua/uk/society/vceni-nan-pr ... na-397667/ "Поки тривають обстріли по всіх регіонах країни, жінки з дітьми не повертатимуться з-за кордону. Якщо бойові дії в Україні затягнуться на невизначений термін або кілька років, жінки, які разом з дітьми вимушено виїхали з країни за кордон, адаптуються до життя в інших країнах". А потім, після перемоги, цілком можливо, до них приєднаються українські чоловіки. У результаті Україна може втратити цілі українські сім'ї", - розповіла Лібанова.
Я це прогнозував ще з лютого, але багато хто тоді це не усвідомлював, зокрема п. vitaliian, а дехто ще і тепер не зрозумів.
Zebra написав:Поки є кайф (халявне проживання, жрачка, виплати) - тільки дурьохи повернуться.
Zebra написав:Сейчас есть шанс женщинам и детям закрпиться в любой европейской стране, Канаде, Австралии - на кой им возвращаться, если там кормят и коммуналку платить не нужно? Впереди лето, что им делать тут в Украине? Они на курорте, ждите может на осень подтянутся.
По спросу согласен - основной спрос для бизнеса создают женщины и дети. в торговых центрах и супермаркетах - большая часть клиентуры - именно эта категория. По ресторанам и кафешкам их тоже водили - бизнес в упадке.
Тільки от є один ньюанс, прихисток ТИМЧАСОВИЙ, і його можуть продовжити, якщо не закінчиться війна, а можуть і ні. Оформлення тимчасового прихистку ніяк не робить того хто його оформив резидентом тієї країни. Цей крок країни заходу дуже добре придумали, допомога тимчасова, після нормалізації, на вихід додому або нелегалом, що кінець-кінцем закінчиться депортацією.
Zebra написав:Вони за кордоном там просто кайфують. Поки є кайф (халявне проживання, жрачка, виплати) - тільки дурьохи повернуться. За дачами і квартирами приглянуть батьки та чоловіки, а вони можуть в перспективі отримати право на постійне проживання.
Тимчасовий прихисток ніяк не дає права навіть в перспективі на постійне проживанння! І, юридично (поки це ще не актуально) зафіксований перетин кордону країни в якій оформлюється тимчасовий прихосток, є підставою для його втрати, поки на це дивляться крізь пальці, але вже є приклади "затягування" гайок у європейськиї країнах, на прикладі Чехії з мешканцями закарпаття