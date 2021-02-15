Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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cherchiltank написав:А що раніше заважало їм закрєпітся?) а чоловіка свого куди подінуть? На найближчий рік виізда не буде, всіх кого я знаю закріпився або вийшовши заміж або з гарною спеціальністю і мовою, серед тих хто за кордоном таких обмаль, коли стане питання оренди житла і праці, ще й без чоловіка - весь бюджет буде в кращому випадку проїдатися
То буде потім, а зараз у моєму будинку у більшості чоловіки повернулися, дітей практично нема. Сусід повернувся, а його дружина і 3 доньки за кордоном.
cherchiltank написав:А що раніше заважало їм закрєпітся?) а чоловіка свого куди подінуть? На найближчий рік виізда не буде, всіх кого я знаю закріпився або вийшовши заміж або з гарною спеціальністю і мовою, серед тих хто за кордоном таких обмаль, коли стане питання оренди житла і праці, ще й без чоловіка - весь бюджет буде в кращому випадку проїдатися
То буде потім, а зараз у моєму будинку у більшості чоловіки повернулися, дітей практично нема. Сусід повернувся, а його дружина і 3 доньки за кордоном.
А я наприклад повернувся з сім’єю на дачу в село де ще півтора місяці тому кацапи були) поки дають безплатне житло гроші - будуть сидіти, потім більшість повернеться бо домохазяєк в Європі своїх хватає)
До того ж у багатьох є наприклад своє житло, дім дача які вціліли, продати зараз їх нереально а починати в Європі з чистого аркушу тяжко, я вже мовчу про друзів родичів, мовний бар’єр та різницю в менталітетах)
cherchiltank написав:До того ж у багатьох є наприклад своє житло, дім дача які вціліли, продати зараз їх нереально а починати в Європі з чистого аркушу тяжко, я вже мовчу про друзів родичів, мовний бар’єр та різницю в менталітетах)
Вони за кордоном там просто кайфують. Поки є кайф (халявне проживання, жрачка, виплати) - тільки дурьохи повернуться. За дачами і квартирами приглянуть батьки та чоловіки, а вони можуть в перспективі отримати право на постійне проживання.
cherchiltank написав:А що раніше заважало їм закрєпітся?) а чоловіка свого куди подінуть?
А чоловік до них в перспетиві:
Вчені НАН прогнозують демографічну кризу в Україні: у чому причина https://delo.ua/uk/society/vceni-nan-pr ... na-397667/ "Поки тривають обстріли по всіх регіонах країни, жінки з дітьми не повертатимуться з-за кордону. Якщо бойові дії в Україні затягнуться на невизначений термін або кілька років, жінки, які разом з дітьми вимушено виїхали з країни за кордон, адаптуються до життя в інших країнах". А потім, після перемоги, цілком можливо, до них приєднаються українські чоловіки. У результаті Україна може втратити цілі українські сім'ї", - розповіла Лібанова.
Я це прогнозував ще з лютого, але багато хто тоді це не усвідомлював, зокрема п. vitaliian, а дехто ще і тепер не зрозумів.
Zebra написав:Поки є кайф (халявне проживання, жрачка, виплати) - тільки дурьохи повернуться.
Zebra написав:Сейчас есть шанс женщинам и детям закрпиться в любой европейской стране, Канаде, Австралии - на кой им возвращаться, если там кормят и коммуналку платить не нужно? Впереди лето, что им делать тут в Украине? Они на курорте, ждите может на осень подтянутся.
По спросу согласен - основной спрос для бизнеса создают женщины и дети. в торговых центрах и супермаркетах - большая часть клиентуры - именно эта категория. По ресторанам и кафешкам их тоже водили - бизнес в упадке.
Тільки от є один ньюанс, прихисток ТИМЧАСОВИЙ, і його можуть продовжити, якщо не закінчиться війна, а можуть і ні. Оформлення тимчасового прихистку ніяк не робить того хто його оформив резидентом тієї країни. Цей крок країни заходу дуже добре придумали, допомога тимчасова, після нормалізації, на вихід додому або нелегалом, що кінець-кінцем закінчиться депортацією.
Zebra написав:Вони за кордоном там просто кайфують. Поки є кайф (халявне проживання, жрачка, виплати) - тільки дурьохи повернуться. За дачами і квартирами приглянуть батьки та чоловіки, а вони можуть в перспективі отримати право на постійне проживання.
Тимчасовий прихисток ніяк не дає права навіть в перспективі на постійне проживанння! І, юридично (поки це ще не актуально) зафіксований перетин кордону країни в якій оформлюється тимчасовий прихосток, є підставою для його втрати, поки на це дивляться крізь пальці, але вже є приклади "затягування" гайок у європейськиї країнах, на прикладі Чехії з мешканцями закарпаття
rjkz написав:КОММЕРЦИЯ СТОИТ ПУСТАЯ! СРОЧНО ВСЕХ НАДО ОБРАТНО ВЗАД ДОМОЙ!
у вас истерика, что вы перешли на капс? Я без сданной в аренду коммерции как то 35 лет жил и наверное столько же проживу. Это не спадщина, она относительно недавно приобретена.
rjkz написав:Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ
не подскажите что им сейчас в Ирпене и других освобождённых территориях угрожает. Какой смысл их нахождения в Польше? А если война затянется на 8 лет, они там все 8 лет в спортзалах будут жить? А работать и платить налоги вы за них будете?
Пускай из них половина дети, они не работали, но создавали СПРОС, на котором зарабатывал украинский бизнес, создавая рабочие места и налоговые платежи. Если бизнесу некому продавать свой товар/услуги то ни о каких рабочих местах и налогах речь тоже не идёт.
НЕ, у меня не истерика. Если-бы не грустные обстоятельства (то есть, война и смерть и разрушения, которые она принесла), то у меня-бы был гомерический хохот. Вы пытаетесь хотеть ликвидировать форс-мажорные последствия, не взирая на причины их вызвавшие. Ну, бывает. Каждому свое. Но реальность не будет прыгать по вашему желанию. Попытайтесь абстрагироваться от своих собственных интересов и может тогда придете к другим выводам. Война - это достаточно веский аргумент, чтобы не работали стереотипы мирного времени. Тут философствуют на тему "Как, ититьколотить, белый воротничок в условном ЕС пойдет "мыть полы"?" Да так и пойдет! Потому что на голову не прелетит "привет" от йопнутого ботоксного карлика. Про спортзалы - это про ленивых дальше некуда. Волонтеры помогают искать жилье, чтобы разгрузить эти спортзалы. Для тех, кому хватит предприимчивости ехать дальше Польши. У меня одни знакомые живут в СЛовакии (полдома с отдельным входом, кухней и 2-мя спальнями и частью двора. И это не сельский дом - частный дом во втором по величине городе), хозяева получают 750 евро в месяц за то что те их приняли. Еще и работу нашли, правда 7 евро в час, но еще им что-то на питание перепадает - пару сотен евро, а их 5-ро. Вторые в Польще сидели в "спортзале" 3 недели, потом в ВБ выбрались - похожие условия проживания. Не быть ленивым и инертным = все получится.
Zebra написав:на кой им возвращаться, если там кормят и коммуналку платить не нужно? Впереди лето, что им делать тут в Украине? Они на курорте, ждите может на осень подтянутся.
ну их комуналку в Украине кто то же платит? Жильцы моего осбб подняли вопрос не платить за март апрель, уборщица и управитель пригрозили увольнением, всё в мире взаимосвязано. то что их бесплатно кормят для них благо а для ВСУ - беда. Лучше бы они работали, что то потребляли, заказывали такси и пиццу, платили за проезд в метро и маршрутке. В бюджет платились налоги. Мой знакомый - бизнесмен (услуги бизнесу) открылся, а клиентов нет. До этого он перечислял донаты армии, теперь хочет работать и платить налоги, но клиентов нет. И донаты кончились.
Не переживайте за ВСУ. Украинцы во всем мире, даже те, кто выехал десятилетия назад, сейчас помогают ВСУ как могут, скупают амуницию, медикаменты, пауэр-бэнки, дроны,/.../, шлют все что может понадобится, переводят деньги. С этим все ок. Самый крупный логистический оператор между США и Украиной МИСТ-Экспресс, основынный львовянином, собирал, принимал, упаковывал и перевозил в Украину гуманитарку бесплатно. Сам хозяин грузил машины по 20 часов в сутки. Вестерн-Юнион первое время после начала войны снял комиссию за переводы в Украину и обязал пункты выдачи в Украине выдавать в долларах по требованию клиента не смотря ни на какие запреты. Сейчас комиссию вернули, но снизили. Единственный минус - коммерция в Украине пустует, бутики и спа-салоны без клиентов. Но от этого ВСУ ни холодно ни жарко.