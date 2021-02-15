Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:01

vitaliian написав: rjkz написав: КОММЕРЦИЯ СТОИТ ПУСТАЯ! СРОЧНО ВСЕХ НАДО ОБРАТНО ВЗАД ДОМОЙ! КОММЕРЦИЯ СТОИТ ПУСТАЯ! СРОЧНО ВСЕХ НАДО ОБРАТНО ВЗАД ДОМОЙ! у вас истерика, что вы перешли на капс? Я без сданной в аренду коммерции как то 35 лет жил и наверное столько же проживу. Это не спадщина, она относительно недавно приобретена. rjkz написав: Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ не подскажите что им сейчас в Ирпене и других освобождённых территориях угрожает. Какой смысл их нахождения в Польше? А если война затянется на 8 лет, они там все 8 лет в спортзалах будут жить? А работать и платить налоги вы за них будете?



Пускай из них половина дети, они не работали, но создавали СПРОС, на котором зарабатывал украинский бизнес, создавая рабочие места и налоговые платежи. Если бизнесу некому продавать свой товар/услуги то ни о каких рабочих местах и налогах речь тоже не идёт. у вас истерика, что вы перешли на капс? Я без сданной в аренду коммерции как то 35 лет жил и наверное столько же проживу. Это не спадщина, она относительно недавно приобретена.не подскажите что им сейчас в Ирпене и других освобождённых территориях угрожает. Какой смысл их нахождения в Польше? А если война затянется на 8 лет, они там все 8 лет в спортзалах будут жить? А работать и платить налоги вы за них будете?Пускай из них половина дети, они не работали, но создавали СПРОС, на котором зарабатывал украинский бизнес, создавая рабочие места и налоговые платежи. Если бизнесу некому продавать свой товар/услуги то ни о каких рабочих местах и налогах речь тоже не идёт.

НЕ, у меня не истерика. Если-бы не грустные обстоятельства (то есть, война и смерть и разрушения, которые она принесла), то у меня-бы был гомерический хохот.Вы пытаетесь хотеть ликвидировать форс-мажорные последствия, не взирая на причины их вызвавшие. Ну, бывает. Каждому свое. Но реальность не будет прыгать по вашему желанию. Попытайтесь абстрагироваться от своих собственных интересов и может тогда придете к другим выводам.Война - это достаточно веский аргумент, чтобы не работали стереотипы мирного времени.Тут философствуют на тему "Как, ититьколотить, белый воротничок в условном ЕС пойдет "мыть полы"?" Да так и пойдет! Потому что на голову не прелетит "привет" от йопнутого ботоксного карлика. Про спортзалы - это про ленивых дальше некуда.Волонтеры помогают искать жилье, чтобы разгрузить эти спортзалы. Для тех, кому хватит предприимчивости ехать дальше Польши. У меня одни знакомые живут в СЛовакии (полдома с отдельным входом, кухней и 2-мя спальнями и частью двора. И это не сельский дом - частный дом во втором по величине городе), хозяева получают 750 евро в месяц за то что те их приняли. Еще и работу нашли, правда 7 евро в час, но еще им что-то на питание перепадает - пару сотен евро, а их 5-ро.Вторые в Польще сидели в "спортзале" 3 недели, потом в ВБ выбрались - похожие условия проживания.Не быть ленивым и инертным = все получится.