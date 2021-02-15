Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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cherchiltank написав:А що раніше заважало їм закрєпітся?) а чоловіка свого куди подінуть?
А чоловік до них в перспетиві:
Вчені НАН прогнозують демографічну кризу в Україні: у чому причина https://delo.ua/uk/society/vceni-nan-pr ... na-397667/ "Поки тривають обстріли по всіх регіонах країни, жінки з дітьми не повертатимуться з-за кордону. Якщо бойові дії в Україні затягнуться на невизначений термін або кілька років, жінки, які разом з дітьми вимушено виїхали з країни за кордон, адаптуються до життя в інших країнах". А потім, після перемоги, цілком можливо, до них приєднаються українські чоловіки. У результаті Україна може втратити цілі українські сім'ї", - розповіла Лібанова.
Я це прогнозував ще з лютого, але багато хто тоді це не усвідомлював, зокрема п. vitaliian, а дехто ще і тепер не зрозумів.
Zebra написав:Поки є кайф (халявне проживання, жрачка, виплати) - тільки дурьохи повернуться.
Безплатний проїзд, купи барахла на халяву і т.д.
П.Vitalian вообще отрицал влияние демографии на экономику. Пока это его лично не коснулось.
cherchiltank написав:А що раніше заважало їм закрєпітся?) а чоловіка свого куди подінуть?
А чоловік до них в перспетиві:
Вчені НАН прогнозують демографічну кризу в Україні: у чому причина https://delo.ua/uk/society/vceni-nan-pr ... na-397667/ "Поки тривають обстріли по всіх регіонах країни, жінки з дітьми не повертатимуться з-за кордону. Якщо бойові дії в Україні затягнуться на невизначений термін або кілька років, жінки, які разом з дітьми вимушено виїхали з країни за кордон, адаптуються до життя в інших країнах". А потім, після перемоги, цілком можливо, до них приєднаються українські чоловіки. У результаті Україна може втратити цілі українські сім'ї", - розповіла Лібанова.
Я це прогнозував ще з лютого, але багато хто тоді це не усвідомлював, зокрема п. vitaliian, а дехто ще і тепер не зрозумів.
Zebra написав:Поки є кайф (халявне проживання, жрачка, виплати) - тільки дурьохи повернуться.
Безплатний проїзд, купи барахла на халяву і т.д.
Вчені нан України це оксюморон, а щодо демографічної кризи то вона в нас більше 10 років, як і в Європі, як і доречі в Росії де мігрантів мільйони, демографічна криза не існує у циган і в країнах Африки) доречі навіть в Китаї вона починається, хоча у них запас є)
rjkz я с вами полностью согласен, но чтобы народ возвращался это не мои хотелки, это нужно стране и армии. Экономика заточена на определенное потребление товаров и услуг, определенное количество людей, которые создают спрос. В Бердичеве не открывается ТРЦ Лавина, ей нужны десятки тысяч покупателей в день, а там столько нет. Резкое уменьшение популяции на 15% (думаю в Киеве на 60-70%) приводит к тому что бизнес не может заработать денег и заплатить для армию налоги. Если б не война пусть хоть все выезжают, скатертью дорога, никого не держу. В войну нужно искать способ поддержать экономику и армию, а не искать халявный спортзал с питанием.
rjkz написав:Vitalian вообще отрицал влияние демографии на экономику. Пока это его лично не коснулось.
не совсем. Если в течении 50 лет Украина потеряет 10 млн населения, экономика и бизнес к этому приспособятся, арендуют меньше помещений, закупят меньше товаров, наймут меньше людей. А если за 2 месяца только Киев потерял 2 млн жителей, ни один бизнес такого падения спроса не выдержит. Про себя лично, я купил спецтехнику и про аренду коммерции могу на пару лет забыть. Для спецтехники работы на завалах - выше крыши. Оплата 600-1000 в час. Какая коммерция столько приносит? Только топлива для работы нет
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 20:36, всього редагувалось 4 разів.
Zebra написав:Сейчас есть шанс женщинам и детям закрпиться в любой европейской стране, Канаде, Австралии - на кой им возвращаться, если там кормят и коммуналку платить не нужно? Впереди лето, что им делать тут в Украине? Они на курорте, ждите может на осень подтянутся.
По спросу согласен - основной спрос для бизнеса создают женщины и дети. в торговых центрах и супермаркетах - большая часть клиентуры - именно эта категория. По ресторанам и кафешкам их тоже водили - бизнес в упадке.
Тільки от є один ньюанс, прихисток ТИМЧАСОВИЙ, і його можуть продовжити, якщо не закінчиться війна, а можуть і ні. Оформлення тимчасового прихистку ніяк не робить того хто його оформив резидентом тієї країни. Цей крок країни заходу дуже добре придумали, допомога тимчасова, після нормалізації, на вихід додому або нелегалом, що кінець-кінцем закінчиться депортацією.
Боюсь ошибиться, но в большинстве стран есть выбор - или гумзащита или беженство. И никто не знает, что будет после гумзащиты. Возможно, этот статус модифицируют или позволят диверсифицировать. В США некоторое время назад Трамп пытался выдворить из страны взрослых уже детей , чьи родители получили такой статус много лет назад. Но у него ничего не получилось. К этому времени дети выросли, ассимилировались, стали фактически полноценными американцами, некоторые родили детей в США и они стали гражданами по факту места рождения. Речь о примерно 800 тысячах этнических латиноамериканцах.
Забиті потяги: українці масово повертаються додому "Найбільше зараз людей їде із заходу до Києва. У нас майже всі такі рейси заповнені на понад 95%. Ми порахували, що щодня до Києва повертається тільки залізницею не менше 11 тис. осіб” https://vsviti.com.ua/news/137874 Пару днів тому знайомі казали, що придбати квиток на Київ дуже проблематично. Так, колеги, хто ще не здав квартири, готуйтеся. Хоча, серед тих, хто повертається, ймовірно, є чимало орендодавців. Очікується битва за Київ в орендній царині.
Сьогодні у новинах промайнуло, що у квітні в Києві роботодавці пропонували з/п в середньому 17000 грн. Ми знаємо, що таке середня по лікарні та принцип Парето, тому неважко здогадатись, яке саме житло можуть собі дозволити більшість орендарів, що приїжджають до Києва у пошуках роботи. Статус переселенця додає 2000 грн. та можливо ще 4500 обіцяних саме для тих, хто реєструється в Києві. Але скільки % реєструються чоловіків призовного віку? (Адже працездатні саме вони)
fler написав:З початку війни в Україні було втрачено близько 4,8 млн робочих місць (було 15,85 млн). Це орієнтовно 30% в порівнянні з минулим роком.(Карл!) Про це свідчать дані з нового звіту Міжнародної організації праці. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 20593.html
Сьогодні у новинах промайнуло, що у квітні в Києві роботодавці пропонували з/п в середньому 17000 грн. Ми знаємо, що таке середня по лікарні та принцип Парето, тому неважко здогадатись, яке саме житло можуть собі дозволити більшість орендарів, що приїжджають до Києва у пошуках роботи. Статус переселенця додає 2000 грн. та можливо ще 4500 обіцяних саме для тих, хто реєструється в Києві. Але скільки % реєструються чоловіків призовного віку? (Адже працездатні саме вони)
Я у Вас також влюбився? Чи закохався? Ой...аж розгубився...