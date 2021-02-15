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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2216221722182219
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 00:17

  vitaliian написав:rjkz я с вами полностью согласен, но чтобы народ возвращался это не мои хотелки, это нужно стране и армии. Экономика заточена на определенное потребление товаров и услуг, определенное количество людей, которые создают спрос. В Бердичеве не открывается ТРЦ Лавина, ей нужны десятки тысяч покупателей в день, а там столько нет. Резкое уменьшение популяции на 15% (думаю в Киеве на 60-70%) приводит к тому что бизнес не может заработать денег и заплатить для армию налоги. Если б не война пусть хоть все выезжают, скатертью дорога, никого не держу. В войну нужно искать способ поддержать экономику и армию, а не искать халявный спортзал с питанием.
  rjkz написав:Vitalian вообще отрицал влияние демографии на экономику.
Пока это его лично не коснулось.
не совсем. Если в течении 50 лет Украина потеряет 10 млн населения, экономика и бизнес к этому приспособятся, арендуют меньше помещений, закупят меньше товаров, наймут меньше людей. А если за 2 месяца только Киев потерял 2 млн жителей, ни один бизнес такого падения спроса не выдержит. Про себя лично, я купил спецтехнику и про аренду коммерции могу на пару лет забыть. Для спецтехники работы на завалах - выше крыши. Оплата 600-1000 в час. Какая коммерция столько приносит? Только топлива для работы нет :(


Я так не считаю.
Самое главное для любого нормального государства - население и территория.
И я много лет бью в этот "колокол".
Украина потеряла и продолжает терять население.
В 90-х потеряла "золотые" мозги, в 00-х "золотые" руки, а сейчас всех подряд.
Это колоссальные потери. Невосполнимые. Ни по количеству ни по качеству.
Остались "менеджеры продаж, тренеры личностного роста" (ТМ UA)
Качество и количество населения - показатели весьма немаловажные.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 00:23

  rjkz написав:
  vitaliian написав:rjkz я с вами полностью согласен, но чтобы народ возвращался это не мои хотелки, это нужно стране и армии. Экономика заточена на определенное потребление товаров и услуг, определенное количество людей, которые создают спрос. В Бердичеве не открывается ТРЦ Лавина, ей нужны десятки тысяч покупателей в день, а там столько нет. Резкое уменьшение популяции на 15% (думаю в Киеве на 60-70%) приводит к тому что бизнес не может заработать денег и заплатить для армию налоги. Если б не война пусть хоть все выезжают, скатертью дорога, никого не держу. В войну нужно искать способ поддержать экономику и армию, а не искать халявный спортзал с питанием.
  rjkz написав:Vitalian вообще отрицал влияние демографии на экономику.
Пока это его лично не коснулось.
не совсем. Если в течении 50 лет Украина потеряет 10 млн населения, экономика и бизнес к этому приспособятся, арендуют меньше помещений, закупят меньше товаров, наймут меньше людей. А если за 2 месяца только Киев потерял 2 млн жителей, ни один бизнес такого падения спроса не выдержит. Про себя лично, я купил спецтехнику и про аренду коммерции могу на пару лет забыть. Для спецтехники работы на завалах - выше крыши. Оплата 600-1000 в час. Какая коммерция столько приносит? Только топлива для работы нет :(


Я так не считаю.
Самое главное для любого нормального государства - население и территория.
И я много лет бью в этот "колокол".
Украина потеряла и продолжает терять население.
В 90-х потеряла "золотые" мозги, в 00-х "золотые" руки, а сейчас всех подряд.
Это колоссальные потери. Невосполнимые. Ни по количеству ни по качеству.
Остались "менеджеры продаж, тренеры личностного роста" (ТМ UA)
Качество и количество населения - показатели весьма немаловажные.

Хуйня на постном маслє - головне якість населення, територія це для кацапів головне а населення для Китаю, всі провідні країни світу зростають чисельно - тільки за рахунок імміграції, а оскільки ця імміграція не завжди якісна (пам’ятаймо кризу біженців) то я б для країни такого зростання населення не хотів би)
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