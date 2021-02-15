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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2216221722182219
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 00:17

  vitaliian написав:rjkz я с вами полностью согласен, но чтобы народ возвращался это не мои хотелки, это нужно стране и армии. Экономика заточена на определенное потребление товаров и услуг, определенное количество людей, которые создают спрос. В Бердичеве не открывается ТРЦ Лавина, ей нужны десятки тысяч покупателей в день, а там столько нет. Резкое уменьшение популяции на 15% (думаю в Киеве на 60-70%) приводит к тому что бизнес не может заработать денег и заплатить для армию налоги. Если б не война пусть хоть все выезжают, скатертью дорога, никого не держу. В войну нужно искать способ поддержать экономику и армию, а не искать халявный спортзал с питанием.
  rjkz написав:Vitalian вообще отрицал влияние демографии на экономику.
Пока это его лично не коснулось.
не совсем. Если в течении 50 лет Украина потеряет 10 млн населения, экономика и бизнес к этому приспособятся, арендуют меньше помещений, закупят меньше товаров, наймут меньше людей. А если за 2 месяца только Киев потерял 2 млн жителей, ни один бизнес такого падения спроса не выдержит. Про себя лично, я купил спецтехнику и про аренду коммерции могу на пару лет забыть. Для спецтехники работы на завалах - выше крыши. Оплата 600-1000 в час. Какая коммерция столько приносит? Только топлива для работы нет :(


Я так не считаю.
Самое главное для любого нормального государства - население и территория.
И я много лет бью в этот "колокол".
Украина потеряла и продолжает терять население.
В 90-х потеряла "золотые" мозги, в 00-х "золотые" руки, а сейчас всех подряд.
Это колоссальные потери. Невосполнимые. Ни по количеству ни по качеству.
Остались "менеджеры продаж, тренеры личностного роста" (ТМ UA)
Качество и количество населения - показатели весьма немаловажные.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 00:23

  rjkz написав:
  vitaliian написав:rjkz я с вами полностью согласен, но чтобы народ возвращался это не мои хотелки, это нужно стране и армии. Экономика заточена на определенное потребление товаров и услуг, определенное количество людей, которые создают спрос. В Бердичеве не открывается ТРЦ Лавина, ей нужны десятки тысяч покупателей в день, а там столько нет. Резкое уменьшение популяции на 15% (думаю в Киеве на 60-70%) приводит к тому что бизнес не может заработать денег и заплатить для армию налоги. Если б не война пусть хоть все выезжают, скатертью дорога, никого не держу. В войну нужно искать способ поддержать экономику и армию, а не искать халявный спортзал с питанием.
  rjkz написав:Vitalian вообще отрицал влияние демографии на экономику.
Пока это его лично не коснулось.
не совсем. Если в течении 50 лет Украина потеряет 10 млн населения, экономика и бизнес к этому приспособятся, арендуют меньше помещений, закупят меньше товаров, наймут меньше людей. А если за 2 месяца только Киев потерял 2 млн жителей, ни один бизнес такого падения спроса не выдержит. Про себя лично, я купил спецтехнику и про аренду коммерции могу на пару лет забыть. Для спецтехники работы на завалах - выше крыши. Оплата 600-1000 в час. Какая коммерция столько приносит? Только топлива для работы нет :(


Я так не считаю.
Самое главное для любого нормального государства - население и территория.
И я много лет бью в этот "колокол".
Украина потеряла и продолжает терять население.
В 90-х потеряла "золотые" мозги, в 00-х "золотые" руки, а сейчас всех подряд.
Это колоссальные потери. Невосполнимые. Ни по количеству ни по качеству.
Остались "менеджеры продаж, тренеры личностного роста" (ТМ UA)
Качество и количество населения - показатели весьма немаловажные.

Хуйня на постном маслє - головне якість населення, територія це для кацапів головне а населення для Китаю, всі провідні країни світу зростають чисельно - тільки за рахунок імміграції, а оскільки ця імміграція не завжди якісна (пам’ятаймо кризу біженців) то я б для країни такого зростання населення не хотів би)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 05:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  cherchiltank написав:Вчені нан України це оксюморон, а щодо демографічної кризи то вона в нас більше 10 років, як і в Європі, як і доречі в Росії де мігрантів мільйони, демографічна криза не існує у циган і в країнах Африки) доречі навіть в Китаї вона починається, хоча у них запас є)

  cherchiltank написав:Повна зрадойопська фігня - хотілося б побачити сам звіт а не посилання на нього газети сегодня ) по друге незрозуміло це тимчасова чи постійна втрата праці? По третє як ця організація ці 30 відсотків порахувала так швидко ще й під час війни, коротше - ху...

Вам краще би трохи попрацювати над фігурою мови, а не накидати своїх оцінок та матюків. Якщо хочете самого звіту, то я в гуглі за секунди знайшов - https://www.ilo.org/global/about-the-il ... /index.htm
Причому далі це повідомлення починається з України і веде на глобальні наслідки для світового ринку праці з різними сценаріями. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/publi ... 844295.pdf
Події другої половини 17 ст називали "великим згоном" і також в значній мірі завдяки московії
Надто складною у демогр. плані була ситуація в Україні в серед. та 2-й пол. 17 ст. Цей період був часом катастроф. скорочення чисельності людності, і його можна характеризувати як чергову демогр. катастрофу, виникнення якої зумовлено подіями Визв. вій­ни під проводом Б. Хмельни­ць­кого, рос.-польс. вій­ни 1654–­67, походами турків і крим. татар, військ Речі Посполитої, «Великим згоном» жит. Правобережжя Дніпра на Лівобережжя тощо. Чисельність Н. укр. земель у 17 ст. скоротилася на 1,5 млн осіб.https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71298

А зараз в зв'язку з вищими можливостями для мобільності населення та зацікавленістю сусідів в дітях та особах працездатного віку з України результати "згону" можуть бути ще гірші.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 07:15

  flyman написав:а мені філіпінку
в эпицентре можно купить болгарку
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 07:24

  rjkz написав:Самое главное для любого нормального государства - население и территория.
И я много лет бью в этот "колокол".
и что вы предлагаете? это как бороться с ветром или с зимой. Те у кого не всё ок ищут выход из ситуации, в том числе рассматривают выезд из страны. Чтобы этот процесс остановить, надо жить лучше чем Польша/Германия/США/Канада. То есть надо чтобы к нам зашли триллионы денег и равномерно растеклись по экономике, а не осели в карманах элит. Готовы ли к такому "коммунизму" элиты? Соблазн всё забрать себе огромный... Вагоны денег к нам не зайдут ещё долго из-за политической нестабильности и агрессивного соседа. Другой способ удержать выезжающих - закрыть границу, построить Берлинскую стену вокруг Украины. В мире есть пару стран откуда выехать проблемно - Туркмения, Сев.Корея. Но это всё же экзотика. Из Канады тоже кстати выезжают.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 07:37

  Ой+ написав:
  cherchiltank написав:Вчені нан України це оксюморон, а щодо демографічної кризи то вона в нас більше 10 років, як і в Європі, як і доречі в Росії де мігрантів мільйони, демографічна криза не існує у циган і в країнах Африки) доречі навіть в Китаї вона починається, хоча у них запас є)

  cherchiltank написав:Повна зрадойопська фігня - хотілося б побачити сам звіт а не посилання на нього газети сегодня ) по друге незрозуміло це тимчасова чи постійна втрата праці? По третє як ця організація ці 30 відсотків порахувала так швидко ще й під час війни, коротше - ху...

Вам краще би трохи попрацювати над фігурою мови, а не накидати своїх оцінок та матюків. Якщо хочете самого звіту, то я в гуглі за секунди знайшов - https://www.ilo.org/global/about-the-il ... /index.htm
Причому далі це повідомлення починається з України і веде на глобальні наслідки для світового ринку праці з різними сценаріями. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/publi ... 844295.pdf
Події другої половини 17 ст називали "великим згоном" і також в значній мірі завдяки московії
Надто складною у демогр. плані була ситуація в Україні в серед. та 2-й пол. 17 ст. Цей період був часом катастроф. скорочення чисельності людності, і його можна характеризувати як чергову демогр. катастрофу, виникнення якої зумовлено подіями Визв. вій­ни під проводом Б. Хмельни­ць­кого, рос.-польс. вій­ни 1654–­67, походами турків і крим. татар, військ Речі Посполитої, «Великим згоном» жит. Правобережжя Дніпра на Лівобережжя тощо. Чисельність Н. укр. земель у 17 ст. скоротилася на 1,5 млн осіб.https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71298

А зараз в зв'язку з вищими можливостями для мобільності населення та зацікавленістю сусідів в дітях та особах працездатного віку з України результати "згону" можуть бути ще гірші.

Маячня - потенціал це чоловіки 18-35 років а не українські жінки, я навпаки вважаю що скорочення чисельності населення України особливо в селах - це не катастрофа для України а навпаки)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 09:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  cherchiltank написав:Маячня - потенціал це чоловіки 18-35 років а не українські жінки, я навпаки вважаю що скорочення чисельності населення України особливо в селах - це не катастрофа для України а навпаки)

Ну наразі для того, щоб отримати чоловіків, жінки також потрібні. В тому числі буває, що чоловіки які у 18-35 років знімають квартиру в Києві чи інших містах, народились в селі. Скажу навіть більше - якщо порівнювати к-ть дітей на сільську та міську жінку одного віку, то в селі значно більше народжують. Але якщо села доконають, то і притоку в місто не буде.
Наші жінки, навіть ті які тут були не дуже поціновані, на раз два знаходили сеньйорів в Італії та інших шанувальників. Зараз масовий виїзд молодих, красивих, незаміжніх українок ставить на вуха купу європейців і скажем так чимало чоловіків з України залишиться насамоті зі своїм потенціалом.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:05

  cherchiltank написав:Ну так процес повернення повільний, у кого житло на західній проплачене до кінця травня, хто чекає повернення бензину, хто відновлення роботи закладів, хто вирішив поєднати тимчасову еміграцію з відпочинком - до Туреччини ближче з Європи ніж з України, осінню всі будуть на місці при нинішній ситуації на фронті


Получающий соцпомощь может ехать на отдых и не остаться по возвращении без жилья и выплат ?
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Статус біженця не дає змінювати місце проживання, але всі кого я знаю беруть статус тимчасового захисту
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:43

  Ой+ написав:
  cherchiltank написав:Маячня - потенціал це чоловіки 18-35 років а не українські жінки, я навпаки вважаю що скорочення чисельності населення України особливо в селах - це не катастрофа для України а навпаки)

Ну наразі для того, щоб отримати чоловіків, жінки також потрібні. В тому числі буває, що чоловіки які у 18-35 років знімають квартиру в Києві чи інших містах, народились в селі. Скажу навіть більше - якщо порівнювати к-ть дітей на сільську та міську жінку одного віку, то в селі значно більше народжують. Але якщо села доконають, то і притоку в місто не буде.
Наші жінки, навіть ті які тут були не дуже поціновані, на раз два знаходили сеньйорів в Італії та інших шанувальників. Зараз масовий виїзд молодих, красивих, незаміжніх українок ставить на вуха купу європейців і скажем так чимало чоловіків з України залишиться насамоті зі своїм потенціалом.

Ще з часів совка пам"ятаю, подейкували щодо краси жінок європейських народів: найгарнішими є етнічні польки і українки. З власного "смаку" і досвіду - це неспростовна правда. Перше місце у світі віддавали японкам, а за ними вже - наші польсько-українські слов"янки.
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