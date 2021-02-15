Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Самое главное для любого нормального государства - население и территория. И я много лет бью в этот "колокол".
и что вы предлагаете? это как бороться с ветром или с зимой. Те у кого не всё ок ищут выход из ситуации, в том числе рассматривают выезд из страны. Чтобы этот процесс остановить, надо жить лучше чем Польша/Германия/США/Канада. То есть надо чтобы к нам зашли триллионы денег и равномерно растеклись по экономике, а не осели в карманах элит. Готовы ли к такому "коммунизму" элиты? Соблазн всё забрать себе огромный... Вагоны денег к нам не зайдут ещё долго из-за политической нестабильности и агрессивного соседа. Другой способ удержать выезжающих - закрыть границу, построить Берлинскую стену вокруг Украины. В мире есть пару стран откуда выехать проблемно - Туркмения, Сев.Корея. Но это всё же экзотика. Из Канады тоже кстати выезжают.
1. Успешное решение проблемы начинается с того, чтобы осознать что она есть. И этот ваш пост дает надежду, что вы на этом пути. 2. Не надо бороться с ветром. И надеяться на вливания вагонов денег, которые сначала должны рассоваться по карманам, .а потом - что останется. Не надо рассовывать по карманам - тогда и не надо вливать вагоны. Почитайте книгу, которую тут Влад выкладывал. "Почему одни страны богатые, а другие бедные" . Вы-же верите в образовательную силу Интернета - вот и образовывайтесь. мне эта книга понравилась тем, что отвечала моему мировоззрению. Теперь вместо того, чтобы писать длинные простыни, достаточно порекомендовать к прочтению. 3. Если человек не может изменить обстоятельства вокруг себя, он может выбрать другое окружение. Что и делают десятки миллионов граждан Украины. Это легче и проще. Жизнь человеческая небезгранична. Поэтому не отдельный человек, а общество должно менять себя, чтобы отдельные его члены в огромном количестве не выбирали себе другое общество.
cherchiltank написав:Вчені нан України це оксюморон, а щодо демографічної кризи то вона в нас більше 10 років, як і в Європі, як і доречі в Росії де мігрантів мільйони, демографічна криза не існує у циган і в країнах Африки) доречі навіть в Китаї вона починається, хоча у них запас є)
cherchiltank написав:Повна зрадойопська фігня - хотілося б побачити сам звіт а не посилання на нього газети сегодня ) по друге незрозуміло це тимчасова чи постійна втрата праці? По третє як ця організація ці 30 відсотків порахувала так швидко ще й під час війни, коротше - ху...
Надто складною у демогр. плані була ситуація в Україні в серед. та 2-й пол. 17 ст. Цей період був часом катастроф. скорочення чисельності людності, і його можна характеризувати як чергову демогр. катастрофу, виникнення якої зумовлено подіями Визв. війни під проводом Б. Хмельницького, рос.-польс. війни 1654–67, походами турків і крим. татар, військ Речі Посполитої, «Великим згоном» жит. Правобережжя Дніпра на Лівобережжя тощо. Чисельність Н. укр. земель у 17 ст. скоротилася на 1,5 млн осіб.https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71298
А зараз в зв'язку з вищими можливостями для мобільності населення та зацікавленістю сусідів в дітях та особах працездатного віку з України результати "згону" можуть бути ще гірші.
Маячня - потенціал це чоловіки18-35 років а не українські жінки, я навпаки вважаю що скорочення чисельності населення України особливо в селах - це не катастрофа для України а навпаки)
Сексист, эйджист и хам в одном флаконе. Из какой пещеры вы вылезли?