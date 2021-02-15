Додано: Суб 14 тра, 2022 17:31

vitaliian написав: rjkz написав: Самое главное для любого нормального государства - население и территория.

И я много лет бью в этот "колокол". Самое главное для любого нормального государства - население и территория.И я много лет бью в этот "колокол". и что вы предлагаете? это как бороться с ветром или с зимой. Те у кого не всё ок ищут выход из ситуации, в том числе рассматривают выезд из страны. Чтобы этот процесс остановить, надо жить лучше чем Польша/Германия/США/Канада. То есть надо чтобы к нам зашли триллионы денег и равномерно растеклись по экономике, а не осели в карманах элит. Готовы ли к такому "коммунизму" элиты? Соблазн всё забрать себе огромный... Вагоны денег к нам не зайдут ещё долго из-за политической нестабильности и агрессивного соседа. Другой способ удержать выезжающих - закрыть границу, построить Берлинскую стену вокруг Украины. В мире есть пару стран откуда выехать проблемно - Туркмения, Сев.Корея. Но это всё же экзотика. Из Канады тоже кстати выезжают. и что вы предлагаете? это как бороться с ветром или с зимой. Те у кого не всё ок ищут выход из ситуации, в том числе рассматривают выезд из страны. Чтобы этот процесс остановить, надо жить лучше чем Польша/Германия/США/Канада. То есть надо чтобы к нам зашли триллионы денег и равномерно растеклись по экономике, а не осели в карманах элит. Готовы ли к такому "коммунизму" элиты? Соблазн всё забрать себе огромный... Вагоны денег к нам не зайдут ещё долго из-за политической нестабильности и агрессивного соседа. Другой способ удержать выезжающих - закрыть границу, построить Берлинскую стену вокруг Украины. В мире есть пару стран откуда выехать проблемно - Туркмения, Сев.Корея. Но это всё же экзотика. Из Канады тоже кстати выезжают.

1. Успешное решение проблемы начинается с того, чтобы осознать что она есть.И этот ваш пост дает надежду, что вы на этом пути.2. Не надо бороться с ветром. И надеяться на вливания вагонов денег, которые сначала должны рассоваться по карманам, .а потом - что останется.Не надо рассовывать по карманам - тогда и не надо вливать вагоны.Почитайте книгу, которую тут Влад выкладывал. "Почему одни страны богатые, а другие бедные" . Вы-же верите в образовательную силу Интернета - вот и образовывайтесь. мне эта книга понравилась тем, что отвечала моему мировоззрению. Теперь вместо того, чтобы писать длинные простыни, достаточно порекомендовать к прочтению.3. Если человек не может изменить обстоятельства вокруг себя, он может выбрать другое окружение. Что и делают десятки миллионов граждан Украины. Это легче и проще. Жизнь человеческая небезгранична. Поэтому не отдельный человек, а общество должно менять себя, чтобы отдельные его члены в огромном количестве не выбирали себе другое общество.