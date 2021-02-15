Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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cherchiltank написав:Вчені нан України це оксюморон, а щодо демографічної кризи то вона в нас більше 10 років, як і в Європі, як і доречі в Росії де мігрантів мільйони, демографічна криза не існує у циган і в країнах Африки) доречі навіть в Китаї вона починається, хоча у них запас є)
cherchiltank написав:Повна зрадойопська фігня - хотілося б побачити сам звіт а не посилання на нього газети сегодня ) по друге незрозуміло це тимчасова чи постійна втрата праці? По третє як ця організація ці 30 відсотків порахувала так швидко ще й під час війни, коротше - ху...
Надто складною у демогр. плані була ситуація в Україні в серед. та 2-й пол. 17 ст. Цей період був часом катастроф. скорочення чисельності людності, і його можна характеризувати як чергову демогр. катастрофу, виникнення якої зумовлено подіями Визв. війни під проводом Б. Хмельницького, рос.-польс. війни 1654–67, походами турків і крим. татар, військ Речі Посполитої, «Великим згоном» жит. Правобережжя Дніпра на Лівобережжя тощо. Чисельність Н. укр. земель у 17 ст. скоротилася на 1,5 млн осіб.https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71298
А зараз в зв'язку з вищими можливостями для мобільності населення та зацікавленістю сусідів в дітях та особах працездатного віку з України результати "згону" можуть бути ще гірші.
Маячня - потенціал це чоловіки18-35 років а не українські жінки, я навпаки вважаю що скорочення чисельності населення України особливо в селах - це не катастрофа для України а навпаки)
Сексист, эйджист и хам в одном флаконе. Из какой пещеры вы вылезли?