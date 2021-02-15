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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2217221822192220
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:33

  cherchiltank написав:
  Ой+ написав:
  cherchiltank написав:Вчені нан України це оксюморон, а щодо демографічної кризи то вона в нас більше 10 років, як і в Європі, як і доречі в Росії де мігрантів мільйони, демографічна криза не існує у циган і в країнах Африки) доречі навіть в Китаї вона починається, хоча у них запас є)

  cherchiltank написав:Повна зрадойопська фігня - хотілося б побачити сам звіт а не посилання на нього газети сегодня ) по друге незрозуміло це тимчасова чи постійна втрата праці? По третє як ця організація ці 30 відсотків порахувала так швидко ще й під час війни, коротше - ху...

Вам краще би трохи попрацювати над фігурою мови, а не накидати своїх оцінок та матюків. Якщо хочете самого звіту, то я в гуглі за секунди знайшов - https://www.ilo.org/global/about-the-il ... /index.htm
Причому далі це повідомлення починається з України і веде на глобальні наслідки для світового ринку праці з різними сценаріями. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/publi ... 844295.pdf
Події другої половини 17 ст називали "великим згоном" і також в значній мірі завдяки московії
Надто складною у демогр. плані була ситуація в Україні в серед. та 2-й пол. 17 ст. Цей період був часом катастроф. скорочення чисельності людності, і його можна характеризувати як чергову демогр. катастрофу, виникнення якої зумовлено подіями Визв. вій­ни під проводом Б. Хмельни­ць­кого, рос.-польс. вій­ни 1654–­67, походами турків і крим. татар, військ Речі Посполитої, «Великим згоном» жит. Правобережжя Дніпра на Лівобережжя тощо. Чисельність Н. укр. земель у 17 ст. скоротилася на 1,5 млн осіб.https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71298

А зараз в зв'язку з вищими можливостями для мобільності населення та зацікавленістю сусідів в дітях та особах працездатного віку з України результати "згону" можуть бути ще гірші.

Маячня - потенціал це чоловіки 18-35 років а не українські жінки, я навпаки вважаю що скорочення чисельності населення України особливо в селах - це не катастрофа для України а навпаки)


Сексист, эйджист и хам в одном флаконе.
Из какой пещеры вы вылезли?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:32

З інституту міжнародних відносин, а що?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Сексист, эйджист и хам в одном флаконе.
у классика грубиян, сексист и хам
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 21:27

  cherchiltank написав:З інституту міжнародних відносин, а що?)


Тогда вообше получается как в анекдоте:
"-Алло, это прачечная?
-Херачечная! Это Министерство культуры!"

С какой страной, с такими дикими предрассудками, вы можете отношаться?
С Ираном? Афганистаном?
rjkz
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