Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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cherchiltank написав:Вчені нан України це оксюморон, а щодо демографічної кризи то вона в нас більше 10 років, як і в Європі, як і доречі в Росії де мігрантів мільйони, демографічна криза не існує у циган і в країнах Африки) доречі навіть в Китаї вона починається, хоча у них запас є)
cherchiltank написав:Повна зрадойопська фігня - хотілося б побачити сам звіт а не посилання на нього газети сегодня ) по друге незрозуміло це тимчасова чи постійна втрата праці? По третє як ця організація ці 30 відсотків порахувала так швидко ще й під час війни, коротше - ху...
Надто складною у демогр. плані була ситуація в Україні в серед. та 2-й пол. 17 ст. Цей період був часом катастроф. скорочення чисельності людності, і його можна характеризувати як чергову демогр. катастрофу, виникнення якої зумовлено подіями Визв. війни під проводом Б. Хмельницького, рос.-польс. війни 1654–67, походами турків і крим. татар, військ Речі Посполитої, «Великим згоном» жит. Правобережжя Дніпра на Лівобережжя тощо. Чисельність Н. укр. земель у 17 ст. скоротилася на 1,5 млн осіб.https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71298
А зараз в зв'язку з вищими можливостями для мобільності населення та зацікавленістю сусідів в дітях та особах працездатного віку з України результати "згону" можуть бути ще гірші.
Маячня - потенціал це чоловіки18-35 років а не українські жінки, я навпаки вважаю що скорочення чисельності населення України особливо в селах - це не катастрофа для України а навпаки)
Сексист, эйджист и хам в одном флаконе. Из какой пещеры вы вылезли?
Шікардос ваще звіт, ога, Technical Annnex особливо гарний – т.к. ніяких даних, української статистики у нас немає, то давайте візьмемо дані щодо війни у секторі Газа і помножимо на тривалість, назвемо "емпіричним" методом. Будь-який професор їм двійку поставив би відразу, але гранти самі себе не виб'ють. Повна хрень ті звіти, та й наші статті на тему соромно за них.
"Просто у нас этим занимается так называемая незаметная рука рынка, помогающая власти уменьшить нагрузку на бюджет. А во многих странах этим занимается сама власть, потому что понимает"
Ох йопт, ще один прибічник держ. регулювання та сильної руки в дупі. Саме через такіх в нас зараз бензину і немає, і нескоро буде.
Вони за кордоном там просто кайфують. Поки є кайф (халявне проживання, жрачка, виплати) - тільки дурьохи повернуться. За дачами і квартирами приглянуть батьки та чоловіки, а вони можуть в перспективі отримати право на постійне проживання.
Ога, всі просто кайфують - у незнайомих країнах, без знання мови, на мінімальній тимчасовій допомозі(копійки, і ті далеко не скрізь). Абсолютна більшість там зараз живе на порядок менш комфортно, ніж в Україні, який нахрен кайф.
основной спрос для бизнеса создают женщины и дети. в торговых центрах и супермаркетах - большая часть клиентуры - именно эта категория. По ресторанам и кафешкам их тоже водили - бизнес в упадке.
І знов мимо, виїхало ну нехай навіть 10%, ніяк ті 90, що залишилися не можуть дати таке падіння попиту - просто люди стали економити на всьому і це спричинило ефект доміно. Жінки з дітьми можуть регулювати на що витрачати, але самі не витрачають. Вся основна робоча сила залишилася і при цьому безробіття зараз величезне. Падіння економіки зовсім не через депопуляцію, ну не несіть нісенітниці.
І про людей+простір - ну прямий класичний фашизм, Lebensraum im Osten у всі поля. Добробут залежить від "доданої вартості" якщо вже ми пішли за теоріями минулого століття, все інше вторинне. Один айтішник її заробляє більше кількох будівельників чи шахтарів. Один фермер на сучасному обладнанні створює більше їжі ніж сотня селян, причому на значно меншій території.
Люди мігрують на заробітки саме тому, що на новому місці вони цієї "доданої вартості" та відповідно зарплати створюють більше. Якщо в нашій країні будуть умови для цього – почнуть масово емігрувати до нас. Причому не факт, що це буде всім плюс. Окрім зарплат ще багато інших факторів є, див. "якість життя"