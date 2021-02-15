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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2217221822192220
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:33

  cherchiltank написав:
  Ой+ написав:
  cherchiltank написав:Вчені нан України це оксюморон, а щодо демографічної кризи то вона в нас більше 10 років, як і в Європі, як і доречі в Росії де мігрантів мільйони, демографічна криза не існує у циган і в країнах Африки) доречі навіть в Китаї вона починається, хоча у них запас є)

  cherchiltank написав:Повна зрадойопська фігня - хотілося б побачити сам звіт а не посилання на нього газети сегодня ) по друге незрозуміло це тимчасова чи постійна втрата праці? По третє як ця організація ці 30 відсотків порахувала так швидко ще й під час війни, коротше - ху...

Вам краще би трохи попрацювати над фігурою мови, а не накидати своїх оцінок та матюків. Якщо хочете самого звіту, то я в гуглі за секунди знайшов - https://www.ilo.org/global/about-the-il ... /index.htm
Причому далі це повідомлення починається з України і веде на глобальні наслідки для світового ринку праці з різними сценаріями. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/publi ... 844295.pdf
Події другої половини 17 ст називали "великим згоном" і також в значній мірі завдяки московії
Надто складною у демогр. плані була ситуація в Україні в серед. та 2-й пол. 17 ст. Цей період був часом катастроф. скорочення чисельності людності, і його можна характеризувати як чергову демогр. катастрофу, виникнення якої зумовлено подіями Визв. вій­ни під проводом Б. Хмельни­ць­кого, рос.-польс. вій­ни 1654–­67, походами турків і крим. татар, військ Речі Посполитої, «Великим згоном» жит. Правобережжя Дніпра на Лівобережжя тощо. Чисельність Н. укр. земель у 17 ст. скоротилася на 1,5 млн осіб.https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71298

А зараз в зв'язку з вищими можливостями для мобільності населення та зацікавленістю сусідів в дітях та особах працездатного віку з України результати "згону" можуть бути ще гірші.

Маячня - потенціал це чоловіки 18-35 років а не українські жінки, я навпаки вважаю що скорочення чисельності населення України особливо в селах - це не катастрофа для України а навпаки)


Сексист, эйджист и хам в одном флаконе.
Из какой пещеры вы вылезли?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:32

З інституту міжнародних відносин, а що?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Сексист, эйджист и хам в одном флаконе.
у классика грубиян, сексист и хам
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 21:27

  cherchiltank написав:З інституту міжнародних відносин, а що?)


Тогда вообше получается как в анекдоте:
"-Алло, это прачечная?
-Херачечная! Это Министерство культуры!"

С какой страной, с такими дикими предрассудками, вы можете отношаться?
С Ираном? Афганистаном?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 04:50

  Ой+ написав:Вам краще би трохи попрацювати над фігурою мови, а не накидати своїх оцінок та матюків. Якщо хочете самого звіту, то я в гуглі за секунди знайшов - https://www.ilo.org/global/about-the-il ... /index.htm.

Шікардос ваще звіт, ога, Technical Annnex особливо гарний – т.к. ніяких даних, української статистики у нас немає, то давайте візьмемо дані щодо війни у секторі Газа і помножимо на тривалість, назвемо "емпіричним" методом. Будь-який професор їм двійку поставив би відразу, але гранти самі себе не виб'ють.
Повна хрень ті звіти, та й наші статті на тему соромно за них.

https://zn.ua/macrolevel/kak-vernut-ljudej-v-ukrainu.html

короче работать будут вьетнамцы и вьетнамки.

"Просто у нас этим занимается так называемая незаметная рука рынка, помогающая власти уменьшить нагрузку на бюджет. А во многих странах этим занимается сама власть, потому что понимает"

Ох йопт, ще один прибічник держ. регулювання та сильної руки в дупі. Саме через такіх в нас зараз бензину і немає, і нескоро буде.

Вони за кордоном там просто кайфують. Поки є кайф (халявне проживання, жрачка, виплати) - тільки дурьохи повернуться. За дачами і квартирами приглянуть батьки та чоловіки, а вони можуть в перспективі отримати право на постійне проживання.

Ога, всі просто кайфують - у незнайомих країнах, без знання мови, на мінімальній тимчасовій допомозі(копійки, і ті далеко не скрізь). Абсолютна більшість там зараз живе на порядок менш комфортно, ніж в Україні, який нахрен кайф.

основной спрос для бизнеса создают женщины и дети. в торговых центрах и супермаркетах - большая часть клиентуры - именно эта категория. По ресторанам и кафешкам их тоже водили - бизнес в упадке.

І знов мимо, виїхало ну нехай навіть 10%, ніяк ті 90, що залишилися не можуть дати таке падіння попиту - просто люди стали економити на всьому і це спричинило ефект доміно.
Жінки з дітьми можуть регулювати на що витрачати, але самі не витрачають. Вся основна робоча сила залишилася і при цьому безробіття зараз величезне. Падіння економіки зовсім не через депопуляцію, ну не несіть нісенітниці.

І про людей+простір - ну прямий класичний фашизм, Lebensraum im Osten у всі поля. Добробут залежить від "доданої вартості" якщо вже ми пішли за теоріями минулого століття, все інше вторинне. Один айтішник її заробляє більше кількох будівельників чи шахтарів. Один фермер на сучасному обладнанні створює більше їжі ніж сотня селян, причому на значно меншій території.

Люди мігрують на заробітки саме тому, що на новому місці вони цієї "доданої вартості" та відповідно зарплати створюють більше. Якщо в нашій країні будуть умови для цього – почнуть масово емігрувати до нас.
Причому не факт, що це буде всім плюс. Окрім зарплат ще багато інших факторів є, див. "якість життя"
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 06:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zerocool написав:
Вони за кордоном там просто кайфують. Поки є кайф (халявне проживання, жрачка, виплати) - тільки дурьохи повернуться. За дачами і квартирами приглянуть батьки та чоловіки, а вони можуть в перспективі отримати право на постійне проживання.

Ога, всі просто кайфують - у незнайомих країнах, без знання мови, на мінімальній тимчасовій допомозі(копійки, і ті далеко не скрізь). Абсолютна більшість там зараз живе на порядок менш комфортно, ніж в Україні, який нахрен кайф.
основной спрос для бизнеса создают женщины и дети. в торговых центрах и супермаркетах - большая часть клиентуры - именно эта категория. По ресторанам и кафешкам их тоже водили - бизнес в упадке.

І знов мимо, виїхало ну нехай навіть 10%, ніяк ті 90, що залишилися не можуть дати таке падіння попиту - просто люди стали економити на всьому і це спричинило ефект доміно.
Жінки з дітьми можуть регулювати на що витрачати, але самі не витрачають.

Виїхало знано більше 10%. Чисте сальдо 5,2 млн., а це кожен сьомий. На дітей уявіть собі витрати значно більші - постійно потребують оновлення гардеробу, ростущий організм потребує їжі, а ще всілякі заняття. Незнання мови також далеко не у всіх.
Щодо умов, наприклад, в ФРН:
Право безкоштовного проїзду, в межах федеральної землі, в громадському транспорті, а також в міжміських автобусах та потягах. Цим правом українці користуватимуться до кінця травня 2022 р. Можливо, це право продовжать, а можливо, й скасують, бо наші співгромадяни цим правом відверто зловживають.
Право безкоштовно відвідувати усі музеї, виставки, заклади культури, футбольні матчі й таке інше.
Право вільно пересуватися Німеччиною та ЄС. На відміну від біженців, які до винесення офіційного рішення не можуть інколи поїхати далі, ніж на 50 км від місця своєї реєстрації.
Право отримати соціальну допомогу та соціальне житло. Соціальне житло – не гайм, а квартира. До речі, розмір соціальної допомоги, яку отримують українці, такий же як у німців. Так, маленька особливість для розуміння того, як німці ставляться до українських біженців.
https://zaxid.net/blogi_tag50977/

Конкретний кейс: знайомі працювали в ФРН, після початку війни чоловік повернувся і в ЗСУ, жінка забрала дитину і балдіє в ФРН використовуючи всі халявні можливості.
Ось ще приклад:
«Нас зустрічали як королів, виділили двоповерховий палац на 11 кімнат»: багатодітна мати з Ірпеня про життя біженців з України в Німеччині https://fakty.ua/400233-quot-nas-vstrec ... v-germanii

Навіть раніше багато жінок казали, що коли їдуть за кордон на заробітки, то там кайфують, бо дома і робота і побут на цілу сім'ю, а там появлявся час писати вірші, вишивати і т.д.
Знову ж таки не буду узагальнювати, що всім супер, але для багатьох дійсно краще попасти на соціалку, яка вище ніж домашній заробіток, а ще як і дім пошкоджений чи окупований, то тим більше.
Я зовсім не агітую за виїзд, навпаки, хотів би, щоб всі вертались закачували рукави і розвивали неньку. Але як цього досягти при теперішніх можливостях? Зеленський якось казав, що гроші для України треба давати в Україну, а вже тут їх поділять. Але треба ж розуміти, що країни ЄС мають свій інтерес. Батько С.Бандери боровся проти полонізації українців, а пізніше був розстріляний НКВД. Німці насильно вивозили робочу силу, а тепер пряником досягається значно кращі результати ніж колись батогом.
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 15 тра, 2022 06:37, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 06:29

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:Самое главное для любого нормального государства - население и территория.
И я много лет бью в этот "колокол".
и что вы предлагаете? это как бороться с ветром или с зимой. Те у кого не всё ок ищут выход из ситуации, в том числе рассматривают выезд из страны. Чтобы этот процесс остановить, надо жить лучше чем Польша/Германия/США/Канада. То есть надо чтобы к нам зашли триллионы денег и равномерно растеклись по экономике, а не осели в карманах элит. Готовы ли к такому "коммунизму" элиты? Соблазн всё забрать себе огромный... Вагоны денег к нам не зайдут ещё долго из-за политической нестабильности и агрессивного соседа. Другой способ удержать выезжающих - закрыть границу, построить Берлинскую стену вокруг Украины. В мире есть пару стран откуда выехать проблемно - Туркмения, Сев.Корея. Но это всё же экзотика. Из Канады тоже кстати выезжают.


1. Успешное решение проблемы начинается с того, чтобы осознать что она есть.
И этот ваш пост дает надежду, что вы на этом пути.
2. Не надо бороться с ветром. И надеяться на вливания вагонов денег, которые сначала должны рассоваться по карманам, .а потом - что останется.
Не надо рассовывать по карманам - тогда и не надо вливать вагоны.
Почитайте книгу, которую тут Влад выкладывал. "Почему одни страны богатые, а другие бедные" . Вы-же верите в образовательную силу Интернета - вот и образовывайтесь. мне эта книга понравилась тем, что отвечала моему мировоззрению. Теперь вместо того, чтобы писать длинные простыни, достаточно порекомендовать к прочтению.
3. Если человек не может изменить обстоятельства вокруг себя, он может выбрать другое окружение. Что и делают десятки миллионов граждан Украины. Это легче и проще. Жизнь человеческая небезгранична. Поэтому не отдельный человек, а общество должно менять себя, чтобы отдельные его члены в огромном количестве не выбирали себе другое общество.

В темі "когда КРЖН ..." там растіжками мусолилася тема "начніссібья".
Кличко не годен на одну станцію метро за дві каденції - а ти не паркуйся під хрущом.
Задорого шулявський міст - а ти плати податки як в Європі. І тд. і т.п.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 06:42

  Ой+ написав:
  zerocool написав:
Вони за кордоном там просто кайфують. Поки є кайф (халявне проживання, жрачка, виплати) - тільки дурьохи повернуться. За дачами і квартирами приглянуть батьки та чоловіки, а вони можуть в перспективі отримати право на постійне проживання.

Ога, всі просто кайфують - у незнайомих країнах, без знання мови, на мінімальній тимчасовій допомозі(копійки, і ті далеко не скрізь). Абсолютна більшість там зараз живе на порядок менш комфортно, ніж в Україні, який нахрен кайф.
основной спрос для бизнеса создают женщины и дети. в торговых центрах и супермаркетах - большая часть клиентуры - именно эта категория. По ресторанам и кафешкам их тоже водили - бизнес в упадке.

І знов мимо, виїхало ну нехай навіть 10%, ніяк ті 90, що залишилися не можуть дати таке падіння попиту - просто люди стали економити на всьому і це спричинило ефект доміно.
Жінки з дітьми можуть регулювати на що витрачати, але самі не витрачають.

Виїхало знано більше 10%. Чисте сальдо 5,2 млн., а це кожен сьомий. На дітей уявіть собі витрати значно більші - постійно потребують оновлення гардеробу, ростущий організм потребує їжі, а ще всілякі заняття. Незнання мови також далеко не у всіх.
Щодо умов, наприклад, в ФРН:
Право безкоштовного проїзду, в межах федеральної землі, в громадському транспорті, а також в міжміських автобусах та потягах. Цим правом українці користуватимуться до кінця травня 2022 р. Можливо, це право продовжать, а можливо, й скасують, бо наші співгромадяни цим правом відверто зловживають.
Право безкоштовно відвідувати усі музеї, виставки, заклади культури, футбольні матчі й таке інше.
Право вільно пересуватися Німеччиною та ЄС. На відміну від біженців, які до винесення офіційного рішення не можуть інколи поїхати далі, ніж на 50 км від місця своєї реєстрації.
Право отримати соціальну допомогу та соціальне житло. Соціальне житло – не гайм, а квартира. До речі, розмір соціальної допомоги, яку отримують українці, такий же як у німців. Так, маленька особливість для розуміння того, як німці ставляться до українських біженців.
https://zaxid.net/blogi_tag50977/

Конкретний кейс: знайомі працювали в ФРН, після початку війни чоловік повернувся і в ЗСУ, жінка забрала дитину і балдіє в ФРН використовуючи всі халявні можливості.
Ось ще приклад:
«Нас зустрічали як королів, виділили двоповерховий палац на 11 кімнат»: багатодітна мати з Ірпеня про життя біженців з України в Німеччині https://fakty.ua/400233-quot-nas-vstrec ... v-germanii

Навіть раніше багато жінок казали, що коли їдуть за кордон на заробітки, то там кайфують, бо дома і робота і побут на цілу сім'ю, а там появлявся час писати вірші, вишивати і т.д.
Знову ж таки не буду узагальнювати, що всім супер, але для багатьох дійсно краще попасти на соціалку, яка вище ніж домашній заробіток, а ще як і дім пошкоджений чи окупований.

Ой+, вы снова спорите про разные вещи: человек вам говорит о _бесплатном_ проезде, вы зачем-то "свободный" вспоминаете -- он еще со времен безвиза никуда не делся.
Человек вам говорит о _временной поддержке_ эвакуантов, вы зачем-то соц-пособия для граждан вспоминаете.
Вам говорят о _временной_ поддержке, вы ее же на все будущее растянуть пытаетесь.
А в это же время в соседней ветке пишут:
Урядовці Польщі стикнулися з низкою проблем у працевлаштуванні українських біженців. Актуальним залишається питання їхнього місцезнаходження: більшість біженців продовжують обирати великі конгломерації Польщі, де роботу без знання мови і досвіду знайти значно важче, ніж у невеликих містах, навколо яких концентруються виробничі підприємства.

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

"Оказывается" толпы беженцов, которые "как известно" мана небесная что для Европы вообще, что для Польши в частности -- это таки какая-никакая проблема. И "оказывается" работу для этой толпы найти -- не так, что бы два пальца об асфальт...
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 06:54

  flyman написав:В темі "когда КРЖН ..." там растіжками мусолилася тема "начніссібья".
Кличко не годен на одну станцію метро за дві каденції - а ти не паркуйся під хрущом.
Задорого шулявський міст - а ти плати податки як в Європі. І тд. і т.п.


З новими станціями метро в Кийові повний швах.
Вже скоро як 10 років не відкривалось нових станцій.
Думаю ще мінімум три роки потрібно чекати на те що починали. А можливо і 5-7.

Таких перерв між відкриттям нових станцій ніколи не було, хоча був і Чернобиль, і розвал ссср і десятилітня криза в 90-х.

Знаю що деякі латиноамериканські країни звали німецькі компанії коли трафік заходив в тупік і місцеві крадїї не могли нічого розрулити. Німецькі компанії знаходили рішення. Можливо Кличко спеціально заводить сутацію в глухий кут. :lol:

А далі вуаля, зайдуть свої німці і швидко все розрулять. Буде станція метро під кожну хату.
Хомякоид
 
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