Додано: Нед 15 тра, 2022 04:50

Ой+ написав: Вам краще би трохи попрацювати над фігурою мови, а не накидати своїх оцінок та матюків. Якщо хочете самого звіту, то я в гуглі за секунди знайшов - https://www.ilo.org/global/about-the-il ... /index.htm . Вам краще би трохи попрацювати над фігурою мови, а не накидати своїх оцінок та матюків. Якщо хочете самого звіту, то я в гуглі за секунди знайшов -

https://zn.ua/macrolevel/kak-vernut-ljudej-v-ukrainu.html



короче работать будут вьетнамцы и вьетнамки.

Вони за кордоном там просто кайфують. Поки є кайф (халявне проживання, жрачка, виплати) - тільки дурьохи повернуться. За дачами і квартирами приглянуть батьки та чоловіки, а вони можуть в перспективі отримати право на постійне проживання.

основной спрос для бизнеса создают женщины и дети. в торговых центрах и супермаркетах - большая часть клиентуры - именно эта категория. По ресторанам и кафешкам их тоже водили - бизнес в упадке.

Шікардос ваще звіт, ога, Technical Annnex особливо гарний – т.к. ніяких даних, української статистики у нас немає, то давайте візьмемо дані щодо війни у секторі Газа і помножимо на тривалість, назвемо "емпіричним" методом. Будь-який професор їм двійку поставив би відразу, але гранти самі себе не виб'ють.Повна хрень ті звіти, та й наші статті на тему соромно за них."Просто у нас этим занимается так называемая незаметная рука рынка, помогающая власти уменьшить нагрузку на бюджет. А во многих странах этим занимается сама власть, потому что понимает"Ох йопт, ще один прибічник держ. регулювання та сильної руки в дупі. Саме через такіх в нас зараз бензину і немає, і нескоро буде.Ога, всі просто кайфують - у незнайомих країнах, без знання мови, на мінімальній тимчасовій допомозі(копійки, і ті далеко не скрізь). Абсолютна більшість там зараз живе на порядок менш комфортно, ніж в Україні, який нахрен кайф.І знов мимо, виїхало ну нехай навіть 10%, ніяк ті 90, що залишилися не можуть дати таке падіння попиту - просто люди стали економити на всьому і це спричинило ефект доміно.Жінки з дітьми можуть регулювати на що витрачати, але самі не витрачають. Вся основна робоча сила залишилася і при цьому безробіття зараз величезне. Падіння економіки зовсім не через депопуляцію, ну не несіть нісенітниці.І про людей+простір - ну прямий класичний фашизм, Lebensraum im Osten у всі поля. Добробут залежить від "доданої вартості" якщо вже ми пішли за теоріями минулого століття, все інше вторинне. Один айтішник її заробляє більше кількох будівельників чи шахтарів. Один фермер на сучасному обладнанні створює більше їжі ніж сотня селян, причому на значно меншій території.Люди мігрують на заробітки саме тому, що на новому місці вони цієї "доданої вартості" та відповідно зарплати створюють більше. Якщо в нашій країні будуть умови для цього – почнуть масово емігрувати до нас.Причому не факт, що це буде всім плюс. Окрім зарплат ще багато інших факторів є, див. "якість життя"