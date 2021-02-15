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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 15 тра, 2022 07:57
Ой+ написав:
Безумовно, щоб це переварити і переформатувати потрібні наразі зусилля і видатки, але якщо там дивляться не тільки в сьогоднішній чи завтрашній день, а на декілька років, десятирічок вперед, то готові на ці кроки.
это называется инвестиции. Беженцы пока что обуза для любой страны, не нужно розовых очков что все в Европе счастливы на этот счёт.
Для Украины масштаб одномоментно выехавших 5млн человек несёт угрозу экономике. Под потребности этих людей работали бизнесы. Само по себе явление не критично, но параллельно идут другие тяжелые для экономики процессы, что в совокупности создают риск гиперинфляции и дефицита не только топлива а и много чего другого. Что то разрушено, порты заблокированы, часть производств находится на оккупированных территориях, часть персонала выехала на ЗУ или заграницу, кредитование бизнеса на паузе, ценники прибавили 20-50%, до 40% людей потеряло работу, миллионы потеряли жильё.
Чтобы выйти из ситуации нужен +/- триллион долларов денег и мозги, чтобы эти деньги не проелись, не разворовались, а равномерно растеклись по экономике.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 15 тра, 2022 08:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 08:08
Ось вам так би мовити на які кошти кайфують наші у Німеччині
«Якщо людина не проживає у притулку для біженців і не отримує речової допомоги(гуманітарка, одяг, меблі), то соцслужби мають організувати їй виплати:
для одинака 367 євро на місяць;
для пари по 330 євро на кожного;
дорослі до 25 років з батьками – 294 євро;
особи 14-17 років – 326 євро;
діти від 6 до 14 років – 326 євро;
до шести років – 249 євро.»
Порахували? Тобто мама с дитиною отримують десь 650 євро, - багато не накайфуєш)
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Додано: Нед 15 тра, 2022 08:21
rjkz написав:
3. Если человек не может изменить обстоятельства вокруг себя, он может выбрать другое окружение. Что и делают десятки миллионов граждан Украины. Это легче и проще. Жизнь человеческая небезгранична. Поэтому не отдельный человек, а общество должно менять себя, чтобы отдельные его члены в огромном количестве не выбирали себе другое общество.
К сожалению этот пункт дошел до меня где-то 2 года назад. А многие до конца жизни будут мечатательно говорить что что-то тут поменяется к лучшему.
ПС в качестве воскресного оффтопа - вернулся к себе в провинцию (западнее Киева) со Львова - город вымер. Даже хлеб со Львова везут... Хотя тут не бомбили.
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