Додано: Нед 15 тра, 2022 08:46

BIGor написав: К сожалению этот пункт дошел до меня где-то 2 года назад. А многие до конца жизни будут мечатательно говорить что что-то тут поменяется к лучшему К сожалению этот пункт дошел до меня где-то 2 года назад. А многие до конца жизни будут мечатательно говорить что что-то тут поменяется к лучшему

не спора ради и не ваша ситуация.просто факты, в 2011 я понаехал в Киев и этим великим событием ждал "значительных улучшений".До 2016 работал на дядю, пока фабрика не закрылась (сократили 90% персонала). Закрытие фабрики пережил тяжело, после 40 лет сильно на работу не берут, мне это в лицо говорили (не домыслы).Потом начал работать на себя, в 2021 году (по собственным меркам) в материальном плане, я добился всего чего хотел.Имхо наемный труд в Украине не ценится и не приносит достаточно средств для комфортной жизни.Причины расписывать не буду, одна из них неверие людей в собственные силы. Отсюда желание работать на дядю за 5 копеек и мифы что "где то хорошо и надо валить".Среди моих знакомых, кто хотел тот давно свалил. Последние (самые ленивые) свалили с безвизом, потому что им было лень таскаться в Киев оформлять визы.Общий характер общения с уехавшим примерно такой: "я бы вернулся если..." (тут длинный перечень условий в зависимости от аппетитов и текущих проблем).Комично что своё жильё там приобрел мало кто (отсутствие своего жилья в Украине был триггер номер 1 для отъезда, "родительские квартиры" в расчёт не берём). То есть от чего бежали то в итоге и получили. Да зарплаты выше, но жильё и в целом жизнь дороже. Длинным опытным путем установили древнюю истину, что здесь заработать на жилье быстрее и проще.Для понаехов забугром доступно не так много вакансий без профильного образования, языка и опыта работы. Если у нас можно чисто случайно без образования устроится кем то выше грузчика ("благодаря" копеечной зарплате) то там такой финт ушами не пройдет, буржуи знают за что они платят деньги и этим требованиям нужно соответствовать.Все эти эмиграции до первого серьезного кризиса. Потом потерявших работу и не оформивших внж попросят покинуть страну.