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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 15 тра, 2022 07:57
Ой+ написав:
Безумовно, щоб це переварити і переформатувати потрібні наразі зусилля і видатки, але якщо там дивляться не тільки в сьогоднішній чи завтрашній день, а на декілька років, десятирічок вперед, то готові на ці кроки.
это называется инвестиции. Беженцы пока что обуза для любой страны, не нужно розовых очков что все в Европе счастливы на этот счёт.
Для Украины масштаб одномоментно выехавших 5млн человек несёт угрозу экономике. Под потребности этих людей работали бизнесы. Само по себе явление не критично, но параллельно идут другие тяжелые для экономики процессы, что в совокупности создают риск гиперинфляции и дефицита не только топлива а и много чего другого. Что то разрушено, порты заблокированы, часть производств находится на оккупированных территориях, часть персонала выехала на ЗУ или заграницу, кредитование бизнеса на паузе, ценники прибавили 20-50%, до 40% людей потеряло работу, миллионы потеряли жильё.
Чтобы выйти из ситуации нужен +/- триллион долларов денег и мозги, чтобы эти деньги не проелись, не разворовались, а равномерно растеклись по экономике.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 15 тра, 2022 08:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 08:08
Ось вам так би мовити на які кошти кайфують наші у Німеччині
«Якщо людина не проживає у притулку для біженців і не отримує речової допомоги(гуманітарка, одяг, меблі), то соцслужби мають організувати їй виплати:
для одинака 367 євро на місяць;
для пари по 330 євро на кожного;
дорослі до 25 років з батьками – 294 євро;
особи 14-17 років – 326 євро;
діти від 6 до 14 років – 326 євро;
до шести років – 249 євро.»
Порахували? Тобто мама с дитиною отримують десь 650 євро, - багато не накайфуєш)
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cherchiltank
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Додано: Нед 15 тра, 2022 08:21
rjkz написав:
3. Если человек не может изменить обстоятельства вокруг себя, он может выбрать другое окружение. Что и делают десятки миллионов граждан Украины. Это легче и проще. Жизнь человеческая небезгранична. Поэтому не отдельный человек, а общество должно менять себя, чтобы отдельные его члены в огромном количестве не выбирали себе другое общество.
К сожалению этот пункт дошел до меня где-то 2 года назад. А многие до конца жизни будут мечатательно говорить что что-то тут поменяется к лучшему.
ПС в качестве воскресного оффтопа - вернулся к себе в провинцию (западнее Киева) со Львова - город вымер. Даже хлеб со Львова везут... Хотя тут не бомбили.
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BIGor
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Додано: Нед 15 тра, 2022 08:46
BIGor написав:
К сожалению этот пункт дошел до меня где-то 2 года назад. А многие до конца жизни будут мечатательно говорить что что-то тут поменяется к лучшему
не спора ради и не ваша ситуация.
просто факты, в 2011 я понаехал в Киев и этим великим событием ждал "значительных улучшений".
До 2016 работал на дядю, пока фабрика не закрылась (сократили 90% персонала). Закрытие фабрики пережил тяжело, после 40 лет сильно на работу не берут, мне это в лицо говорили (не домыслы).
Потом начал работать на себя, в 2021 году (по собственным меркам) в материальном плане, я добился всего чего хотел.
Имхо наемный труд в Украине не ценится и не приносит достаточно средств для комфортной жизни.
Причины расписывать не буду, одна из них неверие людей в собственные силы. Отсюда желание работать на дядю за 5 копеек и мифы что "где то хорошо и надо валить".
Среди моих знакомых, кто хотел тот давно свалил. Последние (самые ленивые) свалили с безвизом, потому что им было лень таскаться в Киев оформлять визы.
Общий характер общения с уехавшим примерно такой: "я бы вернулся если..." (тут длинный перечень условий в зависимости от аппетитов и текущих проблем).
Комично что своё жильё там приобрел мало кто (отсутствие своего жилья в Украине был триггер номер 1 для отъезда, "родительские квартиры" в расчёт не берём). То есть от чего бежали то в итоге и получили. Да зарплаты выше, но жильё и в целом жизнь дороже. Длинным опытным путем установили древнюю истину, что здесь заработать на жилье быстрее и проще.
Для понаехов забугром доступно не так много вакансий без профильного образования, языка и опыта работы. Если у нас можно чисто случайно без образования устроится кем то выше грузчика ("благодаря" копеечной зарплате) то там такой финт ушами не пройдет, буржуи знают за что они платят деньги и этим требованиям нужно соответствовать.
Все эти эмиграции до первого серьезного кризиса. Потом потерявших работу и не оформивших внж попросят покинуть страну.
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vitaliian
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Додано: Нед 15 тра, 2022 09:15
cherchiltank написав:
Ось вам так би мовити на які кошти кайфують наші у Німеччині
«Якщо людина не проживає у притулку для біженців і не отримує речової допомоги(гуманітарка, одяг, меблі), то соцслужби мають організувати їй виплати:
для одинака 367 євро на місяць;
для пари по 330 євро на кожного;
дорослі до 25 років з батьками – 294 євро;
особи 14-17 років – 326 євро;
діти від 6 до 14 років – 326 євро;
до шести років – 249 євро.»
Порахували? Тобто мама с дитиною отримують десь 650 євро, - багато не накайфуєш)
У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в Дойчланд
Получается у него шаровый доход около 1600 евро.
В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.
Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро?
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UA
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Додано: Нед 15 тра, 2022 09:21
UA написав: cherchiltank написав:
Ось вам так би мовити на які кошти кайфують наші у Німеччині
«Якщо людина не проживає у притулку для біженців і не отримує речової допомоги(гуманітарка, одяг, меблі), то соцслужби мають організувати їй виплати:
для одинака 367 євро на місяць;
для пари по 330 євро на кожного;
дорослі до 25 років з батьками – 294 євро;
особи 14-17 років – 326 євро;
діти від 6 до 14 років – 326 євро;
до шести років – 249 євро.»
Порахували? Тобто мама с дитиною отримують десь 650 євро, - багато не накайфуєш)
У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в Дойчланд
Получается у него шаровый доход около 1600 евро.
В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.
Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро?
Так это он не работает, если бы устроился хотя бы на 1500 евро чистыми + 1300 Евро помощи - уже можно норм жить.
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BIGor
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Додано: Нед 15 тра, 2022 09:30
BIGor написав: UA написав: cherchiltank написав:
Ось вам так би мовити на які кошти кайфують наші у Німеччині
«Якщо людина не проживає у притулку для біженців і не отримує речової допомоги(гуманітарка, одяг, меблі), то соцслужби мають організувати їй виплати:
для одинака 367 євро на місяць;
для пари по 330 євро на кожного;
дорослі до 25 років з батьками – 294 євро;
особи 14-17 років – 326 євро;
діти від 6 до 14 років – 326 євро;
до шести років – 249 євро.»
Порахували? Тобто мама с дитиною отримують десь 650 євро, - багато не накайфуєш)
У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в Дойчланд
Получается у него шаровый доход около 1600 евро.
В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.
Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро?
Так это он не работает, если бы устроился хотя бы на 1500 евро чистыми + 1300 Евро помощи - уже можно норм жить.
А эти соц. выплаты при трудоустройстве не порежут?
Он продвинутый технарь.
Думаю за несколько дней найдет себе работу монтажником какого то навороченного оборудования, ну на крайняк наладчиком систем кондиционирования и вентиляции или пожарной автоматики.
Позвоню ему сегодня, а то он как то перестал интересоваться - что сейчас происходит в Киеве? Может уже арбайтен - арбайтен и просто нет времени
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Додано: Нед 15 тра, 2022 09:39
UA написав:
В Киеве, работая на двоих с женой они
имели около 1000 евро
.
А эти соц. выплаты при трудоустройстве не порежут?Он продвинутый технарь.
Блин, как-то не вяжется, даже если жена не работала до войны - 1куе для хорошего технаря в Киеве? Срочно зовите Фейслеса
Пособие конечно заберут.
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BIGor
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Додано: Нед 15 тра, 2022 09:47
BIGor написав: UA написав:
В Киеве, работая на двоих с женой они
имели около 1000 евро
.
А эти соц. выплаты при трудоустройстве не порежут?Он продвинутый технарь.
Блин, как-то не вяжется, даже если жена не работала до войны - 1куе для хорошего технаря в Киеве? Срочно зовите Фейслеса
Пособие конечно заберут.
Технарь, это не айтишник работающий на западные заказы.
Это в ЕС технари зарабатывают где то на уровне с айти, а в Украине всё упиралось в платежеспособность украинских заказчиков.
Если пособие заберут, то зачем выходить на работу?
Проще ещё одного ребенка заклепать
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Додано: Нед 15 тра, 2022 09:51
UA написав: BIGor написав:
А эти соц. выплаты при трудоустройстве не порежут?Он продвинутый технарь.
Блин, как-то не вяжется, даже если жена не работала до войны - 1куе для хорошего технаря в Киеве? Срочно зовите Фейслеса
Пособие конечно заберут.
Технарь, это не айтишник работающий на западные заказы.
Это в ЕС технари зарабатывают где то на уровне с айти, а в Украине всё упиралось в платежеспособность украинских заказчиков.
Если пособие заберут, то зачем выходить на работу?
Проще ещё одного ребенка заклепать
[/quote]
Был удивлён, когда узнал, что ЗП инженера механика в Германии на 10-15% больше ИТ. Это я в Украине работая инженером зарабатываю в полтора раза меньше грузчика в моей конторе.
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