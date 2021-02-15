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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2219222022212222
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я цікавився темою податків в Німеччині, так от моя дружина в Німеччині отримувала на руки вдвічі менше ніж в Києві - правда це айті, якщо працювати виплати думаю з часом заберуть, за 600 євро в містах нічого зняти не можна , хіба у знайомих
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:10

  Ой+ написав:[, в громадському транспорті, а також в міжміських автобусах та потягах. Цим правом українці користуватимуться до кінця травня 2022 р.
https://zaxid.net/blogi_tag50977/

і т.д. А вільний по ФРН для тимчасово захищених, на відміну від статусу біженців. Допомога евакуантам дорівнює допомозі власним громадянам. .
[/quote]
Безкоштовний ! доїзд ТІЛЬКИ до місця проживання/ дислокації. тобто, один раз: з України до Німеччини. Все!! Подорожувати безкоштовно потягами по ВСІЙ Німеччині не можна. Хтось так робить " на авось", але так робити не можна. І про безкоштовний проїзд у всьому транспорті- це теж усна вказівка/ домовленість уряду з перевізниками( автобусні перевезення в Німеччині- в приватних руках).
Wisznia2021
 
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