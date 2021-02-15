|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:03
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я цікавився темою податків в Німеччині, так от моя дружина в Німеччині отримувала на руки вдвічі менше ніж в Києві - правда це айті, якщо працювати виплати думаю з часом заберуть, за 600 євро в містах нічого зняти не можна , хіба у знайомих
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:10
і т.д. А вільний по ФРН для тимчасово захищених, на відміну від статусу біженців. Допомога евакуантам дорівнює допомозі власним громадянам. .
[/quote]
Безкоштовний ! доїзд ТІЛЬКИ до місця проживання/ дислокації. тобто, один раз: з України до Німеччини. Все!! Подорожувати безкоштовно потягами по ВСІЙ Німеччині не можна. Хтось так робить " на авось", але так робити не можна. І про безкоштовний проїзд у всьому транспорті- це теж усна вказівка/ домовленість уряду з перевізниками( автобусні перевезення в Німеччині- в приватних руках).
Зараз переглядають цей форум: vitaliian, Wisznia2021 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|