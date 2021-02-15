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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2219222022212222
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я цікавився темою податків в Німеччині, так от моя дружина в Німеччині отримувала на руки вдвічі менше ніж в Києві - правда це айті, якщо працювати виплати думаю з часом заберуть, за 600 євро в містах нічого зняти не можна , хіба у знайомих
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:10

  Ой+ написав:[, в громадському транспорті, а також в міжміських автобусах та потягах. Цим правом українці користуватимуться до кінця травня 2022 р.
https://zaxid.net/blogi_tag50977/

і т.д. А вільний по ФРН для тимчасово захищених
[/quote]
Безкоштовний ! доїзд ТІЛЬКИ до місця проживання/ дислокації. тобто, один раз: з Польщі до Берлину і звідти до місця свого проживання уНімеччині. Все!! Подорожувати безкоштовно потягами по ВСІЙ Німеччині не можна.Хтось так робить " на авось", але так робити не можна. І про безкоштовний проїзд у всьому транспорті- це теж усна вказівка/ домовленість уряду з перевізниками( автобусні перевезення в Німеччині- в приватних руках).Жодного підзаконного акту про безкоштовний проїзд українців немає. Просто розуміють, що багатьом нема чим платити+ ціни на перевезення навіть для німців дорого, штраф з наших "зайців" теж не візьмеш. Тому, зробили таке нерівноправ'я.З 1 червня в Німеччині вводять єдиний квиток на всі види транспорту за 9 євро на місяць, щоб скоротити споживання бензину. Тоді, думаю, і українці будуть купляти ці квитки і не будуть їздити " зайцями"
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  cherchiltank написав:правда
З зарплати в 3600 грязними, на руки десь 2600. Це з вирахуванням ПДФО, пенсійний, мед страховка, безробіття, і мабуть ще нещасний випадок. З зарплати 1200 на руки 900. З наших швидко пішли працювати поварами, прибиральницями, вчителі( тільки для укр дітей, бо вчитель в Німеччині- це зовсім інша історія, ніж в нас).для кого - повар і прибирання - не варіант, будуть або вчитися, щоб досягти чогось, або вернуться додому.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:59

  cherchiltank написав:за 600 євро в містах нічого зняти не можна , хіба у знайомих

В 2016-2017 роках Франкфурт: кімната в 3- кімн квартирі(WG) від 450 євро+ комуналка. Ремонт часто такий, що я б там не жила.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:09

  BIGor написав:
  UA написав:В Киеве, работая на двоих с женой они
имели около 1000 евро
.
А эти соц. выплаты при трудоустройстве не порежут?
Он продвинутый технарь.

Блин, как-то не вяжется, даже если жена не работала до войны - 1куе для хорошего технаря в Киеве? Срочно зовите Фейслеса :shock:
Пособие конечно заберут.

На детей пособие оставят, наверно. На взрослых вроде оставят около 100 евро. Там шкала- зависит от дохода
Wisznia2021
 
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  #<1 ... 2219222022212222
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