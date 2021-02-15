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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:03
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я цікавився темою податків в Німеччині, так от моя дружина в Німеччині отримувала на руки вдвічі менше ніж в Києві - правда це айті, якщо працювати виплати думаю з часом заберуть, за 600 євро в містах нічого зняти не можна , хіба у знайомих
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:10
і т.д. А вільний по ФРН для тимчасово захищених
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Безкоштовний ! доїзд ТІЛЬКИ до місця проживання/ дислокації. тобто, один раз: з Польщі до Берлину і звідти до місця свого проживання уНімеччині. Все!! Подорожувати безкоштовно потягами по ВСІЙ Німеччині не можна.Хтось так робить " на авось", але так робити не можна. І про безкоштовний проїзд у всьому транспорті- це теж усна вказівка/ домовленість уряду з перевізниками( автобусні перевезення в Німеччині- в приватних руках).Жодного підзаконного акту про безкоштовний проїзд українців немає. Просто розуміють, що багатьом нема чим платити+ ціни на перевезення навіть для німців дорого, штраф з наших "зайців" теж не візьмеш. Тому, зробили таке нерівноправ'я.З 1 червня в Німеччині вводять єдиний квиток на всі види транспорту за 9 євро на місяць, щоб скоротити споживання бензину. Тоді, думаю, і українці будуть купляти ці квитки і не будуть їздити " зайцями"
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:55
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
З зарплати в 3600 грязними, на руки десь 2600. Це з вирахуванням ПДФО, пенсійний, мед страховка, безробіття, і мабуть ще нещасний випадок. З зарплати 1200 на руки 900. З наших швидко пішли працювати поварами, прибиральницями, вчителі( тільки для укр дітей, бо вчитель в Німеччині- це зовсім інша історія, ніж в нас).для кого - повар і прибирання - не варіант, будуть або вчитися, щоб досягти чогось, або вернуться додому.
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:59
Додано: Нед 15 тра, 2022 11:09
На детей пособие оставят, наверно. На взрослых вроде оставят около 100 евро. Там шкала- зависит от дохода
Додано: Нед 15 тра, 2022 11:45
Это в Украине такая большая разница между айти и всем остальным народом.
Зделать налогооблажение для всех остальных как для ИТ, будут и в Украине инженеры механики столько же зарабатывать.
Додано: Нед 15 тра, 2022 11:57
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
IT на 3-й групе фопов. ФОП-ов у нас пол страны. Риэлторы, нотари - фоп-ы. Маляры, электрики и таксисты - вообще не платят налогов.
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:48
Попробуйте завод открыть например по производству подшипников и посадить всех на 3 группу. Думаю пальцев одной руки хватит что-бы посчитать дни пока налоговая все арестует и остановит производство.
Те кого вы назвали не создают добавочный продукт который привлекает валюту. А значит в основном не дотягивают глубоко до IT хотя и на третей группе или вообще ничего не платят.
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