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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2219222022212222
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  cherchiltank написав:правда
З зарплати в 3600 грязними, на руки десь 2600. Це з вирахуванням ПДФО, пенсійний, мед страховка, безробіття, і мабуть ще нещасний випадок. З зарплати 1200 на руки 900. З наших швидко пішли працювати поварами, прибиральницями, вчителі( тільки для укр дітей, бо вчитель в Німеччині- це зовсім інша історія, ніж в нас).для кого - повар і прибирання - не варіант, будуть або вчитися, щоб досягти чогось, або вернуться додому.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:59

  cherchiltank написав:за 600 євро в містах нічого зняти не можна , хіба у знайомих

В 2016-2017 роках Франкфурт: кімната в 3- кімн квартирі(WG) від 450 євро+ комуналка. Ремонт часто такий, що я б там не жила.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:09

  BIGor написав:
  UA написав:В Киеве, работая на двоих с женой они
имели около 1000 евро
.
А эти соц. выплаты при трудоустройстве не порежут?
Он продвинутый технарь.

Блин, как-то не вяжется, даже если жена не работала до войны - 1куе для хорошего технаря в Киеве? Срочно зовите Фейслеса :shock:
Пособие конечно заберут.

На детей пособие оставят, наверно. На взрослых вроде оставят около 100 евро. Там шкала- зависит от дохода
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:53

  Wisznia2021 написав:
  cherchiltank написав:правда
З зарплати в 3600 грязними, на руки десь 2600. Це з вирахуванням ПДФО, пенсійний, мед страховка, безробіття, і мабуть ще нещасний випадок. З зарплати 1200 на руки 900. З наших швидко пішли працювати поварами, прибиральницями, вчителі( тільки для укр дітей, бо вчитель в Німеччині- це зовсім інша історія, ніж в нас).для кого - повар і прибирання - не варіант, будуть або вчитися, щоб досягти чогось, або вернуться додому.

А податок на церкву та на інтеграцію територій бувшої гдр ви врахували? Плюс видатки до яких наші люди не звикли - парковка, проїзд у транспорті)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:55

  Wisznia2021 написав:
  cherchiltank написав:за 600 євро в містах нічого зняти не можна , хіба у знайомих

В 2016-2017 роках Франкфурт: кімната в 3- кімн квартирі(WG) від 450 євро+ комуналка. Ремонт часто такий, що я б там не жила.

З тих пір виросла ціна і купівлі і оренди, плюс специфіка аренди - депозит за кілька місяців, за хорошими варіантами кілька орендарів черга і тд і тп)
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  #<1 ... 2219222022212222
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