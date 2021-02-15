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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2219222022212222
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  cherchiltank написав:правда
З зарплати в 3600 грязними, на руки десь 2600. Це з вирахуванням ПДФО, пенсійний, мед страховка, безробіття, і мабуть ще нещасний випадок. З зарплати 1200 на руки 900. З наших швидко пішли працювати поварами, прибиральницями, вчителі( тільки для укр дітей, бо вчитель в Німеччині- це зовсім інша історія, ніж в нас).для кого - повар і прибирання - не варіант, будуть або вчитися, щоб досягти чогось, або вернуться додому.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:59

  cherchiltank написав:за 600 євро в містах нічого зняти не можна , хіба у знайомих

В 2016-2017 роках Франкфурт: кімната в 3- кімн квартирі(WG) від 450 євро+ комуналка. Ремонт часто такий, що я б там не жила.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 11:09

  BIGor написав:
  UA написав:В Киеве, работая на двоих с женой они
имели около 1000 евро
.
А эти соц. выплаты при трудоустройстве не порежут?
Он продвинутый технарь.

Блин, как-то не вяжется, даже если жена не работала до войны - 1куе для хорошего технаря в Киеве? Срочно зовите Фейслеса :shock:
Пособие конечно заберут.

На детей пособие оставят, наверно. На взрослых вроде оставят около 100 евро. Там шкала- зависит от дохода
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:53

  Wisznia2021 написав:
  cherchiltank написав:правда
З зарплати в 3600 грязними, на руки десь 2600. Це з вирахуванням ПДФО, пенсійний, мед страховка, безробіття, і мабуть ще нещасний випадок. З зарплати 1200 на руки 900. З наших швидко пішли працювати поварами, прибиральницями, вчителі( тільки для укр дітей, бо вчитель в Німеччині- це зовсім інша історія, ніж в нас).для кого - повар і прибирання - не варіант, будуть або вчитися, щоб досягти чогось, або вернуться додому.

А податок на церкву та на інтеграцію територій бувшої гдр ви врахували? Плюс видатки до яких наші люди не звикли - парковка, проїзд у транспорті)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 15:55

  Wisznia2021 написав:
  cherchiltank написав:за 600 євро в містах нічого зняти не можна , хіба у знайомих

В 2016-2017 роках Франкфурт: кімната в 3- кімн квартирі(WG) від 450 євро+ комуналка. Ремонт часто такий, що я б там не жила.

З тих пір виросла ціна і купівлі і оренди, плюс специфіка аренди - депозит за кілька місяців, за хорошими варіантами кілька орендарів черга і тд і тп)
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:32

  vitaliian написав:
  BIGor написав:К сожалению этот пункт дошел до меня где-то 2 года назад. А многие до конца жизни будут мечатательно говорить что что-то тут поменяется к лучшему
не спора ради и не ваша ситуация.

просто факты, в 2011 я понаехал в Киев и этим великим событием ждал "значительных улучшений".

До 2016 работал на дядю, пока фабрика не закрылась (сократили 90% персонала). Закрытие фабрики пережил тяжело, после 40 лет сильно на работу не берут, мне это в лицо говорили (не домыслы).

Потом начал работать на себя, в 2021 году (по собственным меркам) в материальном плане, я добился всего чего хотел.

Имхо наемный труд в Украине не ценится и не приносит достаточно средств для комфортной жизни.

Причины расписывать не буду, одна из них неверие людей в собственные силы. Отсюда желание работать на дядю за 5 копеек и мифы что "где то хорошо и надо валить".

Среди моих знакомых, кто хотел тот давно свалил. Последние (самые ленивые) свалили с безвизом, потому что им было лень таскаться в Киев оформлять визы.

Общий характер общения с уехавшим примерно такой: "я бы вернулся если..." (тут длинный перечень условий в зависимости от аппетитов и текущих проблем).

Комично что своё жильё там приобрел мало кто (отсутствие своего жилья в Украине был триггер номер 1 для отъезда, "родительские квартиры" в расчёт не берём). То есть от чего бежали то в итоге и получили. Да зарплаты выше, но жильё и в целом жизнь дороже. Длинным опытным путем установили древнюю истину, что здесь заработать на жилье быстрее и проще.

Для понаехов забугром доступно не так много вакансий без профильного образования, языка и опыта работы. Если у нас можно чисто случайно без образования устроится кем то выше грузчика ("благодаря" копеечной зарплате) то там такой финт ушами не пройдет, буржуи знают за что они платят деньги и этим требованиям нужно соответствовать.

Все эти эмиграции до первого серьезного кризиса. Потом потерявших работу и не оформивших внж попросят покинуть страну.


Среди тех людей кого я знаю, нет ни одного, кто хотел-бы вернуться в Украину.
Может зависит от страны эмиграции. Нет никого в Восточной Европе.
США, Германия, Израиль, Бельгия. Многие добились и в Украине, имели и некоторые продолжают иметь жилье в Украине.
Есть несколько семей, которые пытались одолеть эмиграцию в Канаду и сдались ввиду субъективных причин. Одни сделали ошибку разделившись, муж 3 года был в Канаде (Ванкувер), таки добыл ПиаР, но вернулся перед самым ковидом забрать жену, карантин, из-за длительного отсутствия ПиаР аннулировали. Благодаря наработанным связям стал возить из Канады битки, зарабатывал в Украине порядка 10+куе в месяц. Решил, что это стоит того, чтобы остаться.
Вторые готовились к отъезду, держала больная мама. Муж получил сложный перелом конечности, фактически о физической работе (которая на первых порах ждет большинство) или активности теперь речи не может быть. Поэтому не решились. По линии жены вся родня перебралась в Канаду. Провинция Саскичеван.
Если говорить о "собственном" жилье, то, как ни странно на первый взгляд, более легко и быстро оно дается в США. Объяснение простое - намного более высокие доходы при том-же порядке стоимости жизни как в других странах. Легко предоставляемые мортгиджи и не такая уж высокая цена на недвигу, если не говорить об отдельных локациях и лакщери-сегменте.
Так что я знаю о подавляющем большинстве успешной эмиграции. 1 случай когда человек получив гринкарту, катается между Киевом и НЙ, чтобы ее не потерять, "инсталлирует" скайпы и виндоусы американским пенсам и на это живет не работая в Киеве в родительской (родители остались в США) квартире в самом центре Киева.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:36

rjkz в моем случае это Израиль, Кана́да, много Польши, Словакия, Кипр. Из США у меня нет ни одного кейса, допускаю что там всё проще или иначе подчеркну самое главное, в большинстве случаев наш диплом там никого не заинтересует, в Польше как то можно подтвердить его. В Канаде и Израиле людям пришлось переучиваться.

На Кипре вообще нет работы, официант, риелтор, сантехник, строитель, автослесарь, врач, водитель автобуса. Наверное всё.

Если вы привыкли к тёплому офису или кабинету такая перемена это стресс.

Ещё у нас можно филонить, это ещё с совка, что отчасти компенсирует низкую зарплату. Особенно филонят на стройках, я 3 месяца бегал за застройщиком чтобы мне устранили копеечные косяки.

Там на работу эмигранта будут смотреть под микроскопом, а чтобы филонить вообще речи нет.

Я не берусь это оценивать, интересен сам факт разного менталитета и разного подхода к оценке труда. Переключиться за 2 недели не выйдет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:45

  UA написав:
  BIGor написав:
  UA написав:У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в Дойчланд
Получается у него шаровый доход около 1600 евро.
В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.
Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро?

Так это он не работает, если бы устроился хотя бы на 1500 евро чистыми + 1300 Евро помощи - уже можно норм жить.

А эти соц. выплаты при трудоустройстве не порежут?
Он продвинутый технарь.
Думаю за несколько дней найдет себе работу монтажником какого то навороченного оборудования, ну на крайняк наладчиком систем кондиционирования и вентиляции или пожарной автоматики.
Позвоню ему сегодня, а то он как то перестал интересоваться - что сейчас происходит в Киеве? Может уже арбайтен - арбайтен и просто нет времени :mrgreen:


Я уже писал, что в моей теме, после кризиса 2008 года, наши все рабочие и прорабы, став рабочими, уехали в Германию. Всем дали на старт 7 евро в час на пробный контракт. На 3 месяца. Потом дали постоянные контракты постепенно доведя до 25 евро в час. Потом они перестали выходить на связь и делиться новостями. Через несколько лет вернулся один с гонором. Почувствовать себя "хозяином жизни" в Киеве. Остальные остались. Работодатель обеспечивал их жильем и на объекты вывозил на автобусе. СО временем они купили себе Мерс Вито для бОльшей свободы. Получили ВНЖ, учили язык. Периодически приезжали в Киев побыть с семьей. Отпуск раз в год и дорогу туда-обратно оплачивал работодатель.
Не знаю или бывший наш прораб сделал это, но собирался забрать семью туда. В Киеве квартира в сталинке на пр.Науки, гараж, дача где-то по Одесской трассе. Кажется Круглик.
Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:49

  rjkz написав:Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут.
так они и у нас не пропадали, осенью 2021 я искал сантехника, в Ирпене ценник начинался от 600 грн за вызов, даже если он просто посмотрит на ваш унитаз, все равно 600 грн. В Киеве удалось найти за 350 + 100 топливо для проезда в Ирпень. В каком веке сантехники так круто ценились? Если он получал меньше 1куе (3 вызова в день) значит он ленивый или рукожоп. (Говорим про довоенное время конечно). В стоимость вызова входили мелкие работы, крупные оплачивались отдельно, установить мойку или унитаз - свой прайс (сколько не помню).

Заехал на сто, мелочь - 20 минут работы, отдал 400 грн. Знакомый капиталил движок на спринтер, 1куе вышла только работа без запчастей (с запчастями 3куе).
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