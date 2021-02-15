|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:55
cherchiltank написав:
правда
З зарплати в 3600 грязними, на руки десь 2600. Це з вирахуванням ПДФО, пенсійний, мед страховка, безробіття, і мабуть ще нещасний випадок. З зарплати 1200 на руки 900. З наших швидко пішли працювати поварами, прибиральницями, вчителі( тільки для укр дітей, бо вчитель в Німеччині- це зовсім інша історія, ніж в нас).для кого - повар і прибирання - не варіант, будуть або вчитися, щоб досягти чогось, або вернуться додому.
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:59
cherchiltank написав:
за 600 євро в містах нічого зняти не можна , хіба у знайомих
В 2016-2017 роках Франкфурт: кімната в 3- кімн квартирі(WG) від 450 євро+ комуналка. Ремонт часто такий, що я б там не жила.
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 11:09
BIGor написав: UA написав:
В Киеве, работая на двоих с женой они
имели около 1000 евро
.
А эти соц. выплаты при трудоустройстве не порежут?Он продвинутый технарь.
Блин, как-то не вяжется, даже если жена не работала до войны - 1куе для хорошего технаря в Киеве? Срочно зовите Фейслеса
Пособие конечно заберут.
На детей пособие оставят, наверно. На взрослых вроде оставят около 100 евро. Там шкала- зависит от дохода
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 15:53
Wisznia2021 написав: cherchiltank написав:
правда
З зарплати в 3600 грязними, на руки десь 2600. Це з вирахуванням ПДФО, пенсійний, мед страховка, безробіття, і мабуть ще нещасний випадок. З зарплати 1200 на руки 900. З наших швидко пішли працювати поварами, прибиральницями, вчителі( тільки для укр дітей, бо вчитель в Німеччині- це зовсім інша історія, ніж в нас).для кого - повар і прибирання - не варіант, будуть або вчитися, щоб досягти чогось, або вернуться додому.
А податок на церкву та на інтеграцію територій бувшої гдр ви врахували? Плюс видатки до яких наші люди не звикли - парковка, проїзд у транспорті)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 15:55
Wisznia2021 написав: cherchiltank написав:
за 600 євро в містах нічого зняти не можна , хіба у знайомих
В 2016-2017 роках Франкфурт: кімната в 3- кімн квартирі(WG) від 450 євро+ комуналка. Ремонт часто такий, що я б там не жила.
З тих пір виросла ціна і купівлі і оренди, плюс специфіка аренди - депозит за кілька місяців, за хорошими варіантами кілька орендарів черга і тд і тп)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 17:32
vitaliian написав: BIGor написав:
К сожалению этот пункт дошел до меня где-то 2 года назад. А многие до конца жизни будут мечатательно говорить что что-то тут поменяется к лучшему
не спора ради и не ваша ситуация.
просто факты, в 2011 я понаехал в Киев и этим великим событием ждал "значительных улучшений".
До 2016 работал на дядю, пока фабрика не закрылась (сократили 90% персонала). Закрытие фабрики пережил тяжело, после 40 лет сильно на работу не берут, мне это в лицо говорили (не домыслы).
Потом начал работать на себя, в 2021 году (по собственным меркам) в материальном плане, я добился всего чего хотел.
Имхо наемный труд в Украине не ценится и не приносит достаточно средств для комфортной жизни.
Причины расписывать не буду, одна из них неверие людей в собственные силы. Отсюда желание работать на дядю за 5 копеек и мифы что "где то хорошо и надо валить".
Среди моих знакомых, кто хотел тот давно свалил. Последние (самые ленивые) свалили с безвизом, потому что им было лень таскаться в Киев оформлять визы.
Общий характер общения с уехавшим примерно такой: "я бы вернулся если..." (тут длинный перечень условий в зависимости от аппетитов и текущих проблем).
Комично что своё жильё там приобрел мало кто (отсутствие своего жилья в Украине был триггер номер 1 для отъезда, "родительские квартиры" в расчёт не берём). То есть от чего бежали то в итоге и получили. Да зарплаты выше, но жильё и в целом жизнь дороже. Длинным опытным путем установили древнюю истину, что здесь заработать на жилье быстрее и проще.
Для понаехов забугром доступно не так много вакансий без профильного образования, языка и опыта работы. Если у нас можно чисто случайно без образования устроится кем то выше грузчика ("благодаря" копеечной зарплате) то там такой финт ушами не пройдет, буржуи знают за что они платят деньги и этим требованиям нужно соответствовать.
Все эти эмиграции до первого серьезного кризиса. Потом потерявших работу и не оформивших внж попросят покинуть страну.
Среди тех людей кого я знаю, нет ни одного, кто хотел-бы вернуться в Украину.
Может зависит от страны эмиграции. Нет никого в Восточной Европе.
США, Германия, Израиль, Бельгия. Многие добились и в Украине, имели и некоторые продолжают иметь жилье в Украине.
Есть несколько семей, которые пытались одолеть эмиграцию в Канаду и сдались ввиду субъективных причин. Одни сделали ошибку разделившись, муж 3 года был в Канаде (Ванкувер), таки добыл ПиаР, но вернулся перед самым ковидом забрать жену, карантин, из-за длительного отсутствия ПиаР аннулировали. Благодаря наработанным связям стал возить из Канады битки, зарабатывал в Украине порядка 10+куе в месяц. Решил, что это стоит того, чтобы остаться.
Вторые готовились к отъезду, держала больная мама. Муж получил сложный перелом конечности, фактически о физической работе (которая на первых порах ждет большинство) или активности теперь речи не может быть. Поэтому не решились. По линии жены вся родня перебралась в Канаду. Провинция Саскичеван.
Если говорить о "собственном" жилье, то, как ни странно на первый взгляд, более легко и быстро оно дается в США. Объяснение простое - намного более высокие доходы при том-же порядке стоимости жизни как в других странах. Легко предоставляемые мортгиджи и не такая уж высокая цена на недвигу, если не говорить об отдельных локациях и лакщери-сегменте.
Так что я знаю о подавляющем большинстве успешной эмиграции. 1 случай когда человек получив гринкарту, катается между Киевом и НЙ, чтобы ее не потерять, "инсталлирует" скайпы и виндоусы американским пенсам и на это живет не работая в Киеве в родительской (родители остались в США) квартире в самом центре Киева.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13063
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6836 раз.
- Подякували: 3856 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Нед 15 тра, 2022 17:36
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 15 тра, 2022 18:40, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12978
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2006 раз.
- Подякували: 2849 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 17:45
UA написав: BIGor написав: UA написав:
У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в Дойчланд
Получается у него шаровый доход около 1600 евро.
В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.
Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро?
Так это он не работает, если бы устроился хотя бы на 1500 евро чистыми + 1300 Евро помощи - уже можно норм жить.
А эти соц. выплаты при трудоустройстве не порежут?
Он продвинутый технарь.
Думаю за несколько дней найдет себе работу монтажником какого то навороченного оборудования, ну на крайняк наладчиком систем кондиционирования и вентиляции или пожарной автоматики.
Позвоню ему сегодня, а то он как то перестал интересоваться - что сейчас происходит в Киеве? Может уже арбайтен - арбайтен и просто нет времени
Я уже писал, что в моей теме, после кризиса 2008 года, наши все рабочие и прорабы, став рабочими, уехали в Германию. Всем дали на старт 7 евро в час на пробный контракт. На 3 месяца. Потом дали постоянные контракты постепенно доведя до 25 евро в час. Потом они перестали выходить на связь и делиться новостями. Через несколько лет вернулся один с гонором. Почувствовать себя "хозяином жизни" в Киеве. Остальные остались. Работодатель обеспечивал их жильем и на объекты вывозил на автобусе. СО временем они купили себе Мерс Вито для бОльшей свободы. Получили ВНЖ, учили язык. Периодически приезжали в Киев побыть с семьей. Отпуск раз в год и дорогу туда-обратно оплачивал работодатель.
Не знаю или бывший наш прораб сделал это, но собирался забрать семью туда. В Киеве квартира в сталинке на пр.Науки, гараж, дача где-то по Одесской трассе. Кажется Круглик.
Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13063
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6836 раз.
- Подякували: 3856 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Нед 15 тра, 2022 17:49
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 15 тра, 2022 18:39, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12978
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2006 раз.
- Подякували: 2849 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 18:23
vitaliian написав:rjkz
в моем случае это Израиль, Кана́да, много Польши, Словакия, Кипр. Из США у меня нет ни одного кейса, допускаю что там всё проще или иначе подчеркну самое главное, в большинстве случаев наш диплом там никого не заинтересует, в Польше как то можно подтвердить его. В Канаде и Израиле людям пришлось переучиваться.
На Кипре вообще нет работы, официант, риелтор, сантехник, строитель, автослесарь, врач, водитель автобуса. Наверное всё.
Если вы привыкли к тёплому офису или кабинету такая перемена это стресс.
Ещё у нас можно филонить, это ещё с совка, что отчасти компенсирует низкую зарплату. Особенно филонят на стройках, я 3 месяца бегал за застройщиком чтобы мне устранили копеечные косяки.
Там на работу эмигранта будут смотреть под микроскопом, а чтобы филонить вообще речи нет.
Я не берусь это оценивать, интересен сам факт разного менталитета и разного подхода к оценке труда. Переключиться за 2 недели не выйдет.
Польша - никого из знакомых, но сложилось впечатление, что особого смысла туда ехать нет. Может через лет 10-20 обгонит Германию.
Про Канаду много знаю, но сейчас там нет знакомых.
Кипр - это ошибочное направление.
Израиль...у меня есть несколько семей, туда уехавшие. Наибольшего успеха добилась дальняя родственница. Закончила там школу, получила МВА по гостинничному бизнесу, работала в лакшери отеле, стала управляющей менее престижного отеля, переучилась на ай-ти, муж тоже ай-ти, детей пока нет.
Стали на программу льготного кредитования жилья для молодых пар, в ноябре прошлого года получили ключи от 3к в ближнем пригороде Тель-Авива в свежепостроенном ЖК. 30 лет.
Остальные - смесь жизни на социале и какой-то работой, но там сложные ситуации со здоровьем и возрастом. Разве что дочь одной из знакомых, уже там выросшая, сделала быструю карьеру в полиции.
Отец знакомых уехал еще при СССР в Хайфу, там купил квартиру на берегу моря 4к.
Сейчас переехал в США, квартиру сдает. На данный момент она стоит около 300 куе.
Дорогая недвига, не очень высокие зп, дорогие очень продукты питания. Одна из лучших медицин мира. Перманентная война. Очень тяжелый климат.
Не самое лучшее сочетание.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13063
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6836 раз.
- Подякували: 3856 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|98573
|18176103
|
Нед 15 тра, 2022 17:42
BIGor
|
|1008
|2162313
|
|
|138
|257548
|
|