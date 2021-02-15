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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2220222122222223
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 18:45

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут.
так они и у нас не пропадали, осенью 2021 я искал сантехника, в Ирпене ценник начинался от 600 грн за вызов, даже если он просто посмотрит на ваш унитаз, все равно 600 грн. В Киеве удалось найти за 350 + 100 топливо для проезда в Ирпень. В каком веке сантехники так круто ценились? Если он получал меньше 1куе (3 вызова в день) значит он ленивый или рукожоп. (Говорим про довоенное время конечно). В стоимость вызова входили мелкие работы, крупные оплачивались отдельно, установить мойку или унитаз - свой прайс (сколько не помню).

Заехал на сто, мелочь - 20 минут работы, отдал 400 грн. Знакомый капиталил движок на спринтер, 1куе вышла только работа без запчастей (с запчастями 3куе). Неделя работы, пускай его делали 3 человека. По 300 уе каждому грязными.


То что вы написали, вы это оцениваете с точки зрения "как вам это дорого".
Наложите на это 40 уе в час минимум на фуллтайм сантеник без лицензии в НЙ, 80 с лицензией. То есть 40Х8Х22=7040 в месяц и 80Х8Х22=14080 уе соответственно.
Есть сантехники по вызову - знакомый айтищник вызвал прочистить унитаз (ребенок баунти, такие бумажные полотенца, очень прочные, не растворяются в воде, накидал). Стейтен Айленд. Сантехник взял 300 долларов. Работы на 3 минуты (есть такой инструмент - угорь, вставляется, высовывается корд, проворачивается, вытаскивается). Другие вызвали сантехника для запайки трешины в медной трубе водопровода. По знакомству. Сантехник живет в 2 блоках. Пришел с газовым баллончиком за 5 долларов и припоем. 10 минут работы. 150 долларов, потому что по знакомству. Так-бы взял 300-500 долларов. Женщина захлопнула дверь, вызвали человека из Локсмит. Оказалось, что она заблокировала ручку, то есть дверь только на защелке. 3 минуты работы (кусок пластика между дверью и фреймом) - 120 долларов при условии, что не стали оформлять. Иначе 350.
И что такое 600 грн из которых 200 уйдет на бенз, машину надо содержать, инструмент покупать. До вас доехать и вернуться?
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 18:47

Правила надання допомоги біженцям у Німеччині: заїхали з валютними заощадженнями або на авто - соціальної допомоги не отримають, поки не витратять власні кошти. Розумію, це стосується як готівки, так і коштів на картці.
"Стало відомо, які доходи та майно потрібно декларувати українцям у Німеччині, щоб не втратити соціальні виплати" https://biz.today.ua/stalo-vidomo-yaki- ... i-vyplaty/
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:18

  _hunter написав:
"Оказывается" толпы беженцов, которые "как известно" мана небесная что для Европы вообще, что для Польши в частности -- это таки какая-никакая проблема. И "оказывается" работу для этой толпы найти -- не так, что бы два пальца об асфальт...

Не факт що "єта толпа" в своїй масі буде прагнути шукати роботу та інтеграцію в польске суспільство, а не сидіти в трєніках та потягувати півас і плюхати сємкі.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:24

  BIGor написав:
  UA написав:
  cherchiltank написав:Ось вам так би мовити на які кошти кайфують наші у Німеччині
«Якщо людина не проживає у притулку для біженців і не отримує речової допомоги(гуманітарка, одяг, меблі), то соцслужби мають організувати їй виплати:

для одинака 367 євро на місяць;
для пари по 330 євро на кожного;
дорослі до 25 років з батьками – 294 євро;
особи 14-17 років – 326 євро;
діти від 6 до 14 років – 326 євро;
до шести років – 249 євро.»

Порахували? Тобто мама с дитиною отримують десь 650 євро, - багато не накайфуєш)

У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в Дойчланд
Получается у него шаровый доход около 1600 евро.
В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.
Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро?

Так это он не работает, если бы устроился хотя бы на 1500 евро чистыми + 1300 Евро помощи - уже можно норм жить.

його ще може приютити німецька сім"я і та буде отримувати допомогу "за надання даху",
а якщо працюватиме не тільки він а й його дружина, то буде вже більше 3К євро чистими, плюс кіндергельд, 200 євро на кожну дитину.
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