Додано: Нед 15 тра, 2022 18:45

vitaliian написав: rjkz написав: Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут. Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут. так они и у нас не пропадали, осенью 2021 я искал сантехника, в Ирпене ценник начинался от 600 грн за вызов, даже если он просто посмотрит на ваш унитаз, все равно 600 грн. В Киеве удалось найти за 350 + 100 топливо для проезда в Ирпень. В каком веке сантехники так круто ценились? Если он получал меньше 1куе (3 вызова в день) значит он ленивый или рукожоп. (Говорим про довоенное время конечно). В стоимость вызова входили мелкие работы, крупные оплачивались отдельно, установить мойку или унитаз - свой прайс (сколько не помню).



Заехал на сто, мелочь - 20 минут работы, отдал 400 грн. Знакомый капиталил движок на спринтер, 1куе вышла только работа без запчастей (с запчастями 3куе). Неделя работы, пускай его делали 3 человека. По 300 уе каждому грязными. так они и у нас не пропадали, осенью 2021 я искал сантехника, в Ирпене ценник начинался от 600 грн за вызов, даже если он просто посмотрит на ваш унитаз, все равно 600 грн. В Киеве удалось найти за 350 + 100 топливо для проезда в Ирпень. В каком веке сантехники так круто ценились? Если он получал меньше 1куе (3 вызова в день) значит он ленивый или рукожоп. (Говорим про довоенное время конечно). В стоимость вызова входили мелкие работы, крупные оплачивались отдельно, установить мойку или унитаз - свой прайс (сколько не помню).Заехал на сто, мелочь - 20 минут работы, отдал 400 грн. Знакомый капиталил движок на спринтер, 1куе вышла только работа без запчастей (с запчастями 3куе). Неделя работы, пускай его делали 3 человека. По 300 уе каждому грязными.

То что вы написали, вы это оцениваете с точки зрения "как вам это дорого".Наложите на это 40 уе в час минимум на фуллтайм сантеник без лицензии в НЙ, 80 с лицензией. То есть 40Х8Х22=7040 в месяц и 80Х8Х22=14080 уе соответственно.Есть сантехники по вызову - знакомый айтищник вызвал прочистить унитаз (ребенок баунти, такие бумажные полотенца, очень прочные, не растворяются в воде, накидал). Стейтен Айленд. Сантехник взял 300 долларов. Работы на 3 минуты (есть такой инструмент - угорь, вставляется, высовывается корд, проворачивается, вытаскивается). Другие вызвали сантехника для запайки трешины в медной трубе водопровода. По знакомству. Сантехник живет в 2 блоках. Пришел с газовым баллончиком за 5 долларов и припоем. 10 минут работы. 150 долларов, потому что по знакомству. Так-бы взял 300-500 долларов. Женщина захлопнула дверь, вызвали человека из Локсмит. Оказалось, что она заблокировала ручку, то есть дверь только на защелке. 3 минуты работы (кусок пластика между дверью и фреймом) - 120 долларов при условии, что не стали оформлять. Иначе 350.И что такое 600 грн из которых 200 уйдет на бенз, машину надо содержать, инструмент покупать. До вас доехать и вернуться?