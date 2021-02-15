Додано: Нед 15 тра, 2022 21:04

rjkz написав: Если говорить о "собственном" жилье, то, как ни странно на первый взгляд, более легко и быстро оно дается в США. Если говорить о "собственном" жилье, то, как ни странно на первый взгляд, более легко и быстро оно дается в США.

Повна нісенітниця, це я як людина з грін кард, яка думала мати нормальне житло в США кажу. Там тільки податки+HOA за фактом встають у суму за яку у нас можна знімати краще будинок. І готуйтеся до інших сюрпризів, на зразок найближчого парку за 10 км куди ви їздитимете на пробіжку на машині, або громадського пляжу, з якого вас копи проженуть зі штрафом після заходу сонця.Сантехніки ну так, в Україні по 300 доларів за виклик не отримують, але якщо є мінімальні мізки - житло тут купити набагато простіше і швидше. І в нормальному районі, без темношкірих та інших мігрантів.Ви всі тут навалили приватних історій, ну мій досвід - повертаються грубо кажучи 50/50. Але це в принципі вже неважливо, ми стаємо частиною цивілізованого світу з мінімальними кордонами, нічого не заважає попрацювати десь 30 років і потім повернутися на пенсію або взагалі періодично їздити світом. Тим же американцям взагалі не тисне переїхати на більшу зарплату до саудитів чи до європки. Багато хто і не за грошима їде, а з сотні інших причин.У вас же досі в голові совок із залізною завісою, де якщо поїхав - значить "прєдатель", і значить ніколи "не повернеться".