Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут.
так они и у нас не пропадали, осенью 2021 я искал сантехника, в Ирпене ценник начинался от 600 грн за вызов, даже если он просто посмотрит на ваш унитаз, все равно 600 грн. В Киеве удалось найти за 350 + 100 топливо для проезда в Ирпень. В каком веке сантехники так круто ценились? Если он получал меньше 1куе (3 вызова в день) значит он ленивый или рукожоп. (Говорим про довоенное время конечно). В стоимость вызова входили мелкие работы, крупные оплачивались отдельно, установить мойку или унитаз - свой прайс (сколько не помню).
Заехал на сто, мелочь - 20 минут работы, отдал 400 грн. Знакомый капиталил движок на спринтер, 1куе вышла только работа без запчастей (с запчастями 3куе). Неделя работы, пускай его делали 3 человека. По 300 уе каждому грязными.
То что вы написали, вы это оцениваете с точки зрения "как вам это дорого". Наложите на это 40 уе в час минимум на фуллтайм сантеник без лицензии в НЙ, 80 с лицензией. То есть 40Х8Х22=7040 в месяц и 80Х8Х22=14080 уе соответственно. Есть сантехники по вызову - знакомый айтищник вызвал прочистить унитаз (ребенок баунти, такие бумажные полотенца, очень прочные, не растворяются в воде, накидал). Стейтен Айленд. Сантехник взял 300 долларов. Работы на 3 минуты (есть такой инструмент - угорь, вставляется, высовывается корд, проворачивается, вытаскивается). Другие вызвали сантехника для запайки трешины в медной трубе водопровода. По знакомству. Сантехник живет в 2 блоках. Пришел с газовым баллончиком за 5 долларов и припоем. 10 минут работы. 150 долларов, потому что по знакомству. Так-бы взял 300-500 долларов. Женщина захлопнула дверь, вызвали человека из Локсмит. Оказалось, что она заблокировала ручку, то есть дверь только на защелке. 3 минуты работы (кусок пластика между дверью и фреймом) - 120 долларов при условии, что не стали оформлять. Иначе 350. И что такое 600 грн из которых 200 уйдет на бенз, машину надо содержать, инструмент покупать. До вас доехать и вернуться?
Правила надання допомоги біженцям у Німеччині: заїхали з валютними заощадженнями або на авто - соціальної допомоги не отримають, поки не витратять власні кошти. Розумію, це стосується як готівки, так і коштів на картці. "Стало відомо, які доходи та майно потрібно декларувати українцям у Німеччині, щоб не втратити соціальні виплати" https://biz.today.ua/stalo-vidomo-yaki- ... i-vyplaty/
rjkz написав:Если говорить о "собственном" жилье, то, как ни странно на первый взгляд, более легко и быстро оно дается в США.
Повна нісенітниця, це я як людина з грін кард, яка думала мати нормальне житло в США кажу. Там тільки податки+HOA за фактом встають у суму за яку у нас можна знімати краще будинок. І готуйтеся до інших сюрпризів, на зразок найближчого парку за 10 км куди ви їздитимете на пробіжку на машині, або громадського пляжу, з якого вас копи проженуть зі штрафом після заходу сонця.
Сантехніки ну так, в Україні по 300 доларів за виклик не отримують, але якщо є мінімальні мізки - житло тут купити набагато простіше і швидше. І в нормальному районі, без темношкірих та інших мігрантів.
Ви всі тут навалили приватних історій, ну мій досвід - повертаються грубо кажучи 50/50. Але це в принципі вже неважливо, ми стаємо частиною цивілізованого світу з мінімальними кордонами, нічого не заважає попрацювати десь 30 років і потім повернутися на пенсію або взагалі періодично їздити світом. Тим же американцям взагалі не тисне переїхати на більшу зарплату до саудитів чи до європки. Багато хто і не за грошима їде, а з сотні інших причин.
У вас же досі в голові совок із залізною завісою, де якщо поїхав - значить "прєдатель", і значить ніколи "не повернеться".
Ну хоч хтось правду написав - поїхати чи ні це рішення яке приймається свідомо, ті хто хотів хоче поїдуть і так, або поїхали вже, ті хто зараз вони різні але до повноцінної еміграції з них готові відсотків 10 максимум)
rjkz написав:Если говорить о "собственном" жилье, то, как ни странно на первый взгляд, более легко и быстро оно дается в США.
Повна нісенітниця, це я як людина з грін кард, яка думала мати нормальне житло в США кажу. Там тільки податки+HOA за фактом встають у суму за яку у нас можна знімати краще будинок. І готуйтеся до інших сюрпризів, на зразок найближчого парку за 10 км куди ви їздитимете на пробіжку на машині, або громадського пляжу, з якого вас копи проженуть зі штрафом після заходу сонця.
Сантехніки ну так, в Україні по 300 доларів за виклик не отримують, але якщо є мінімальні мізки - житло тут купити набагато простіше і швидше. І в нормальному районі, без темношкірих та інших мігрантів.
Ви всі тут навалили приватних історій, ну мій досвід - повертаються грубо кажучи 50/50. Але це в принципі вже неважливо, ми стаємо частиною цивілізованого світу з мінімальними кордонами, нічого не заважає попрацювати десь 30 років і потім повернутися на пенсію або взагалі періодично їздити світом. Тим же американцям взагалі не тисне переїхати на більшу зарплату до саудитів чи до європки. Багато хто і не за грошима їде, а з сотні інших причин.
У вас же досі в голові совок із залізною завісою, де якщо поїхав - значить "прєдатель", і значить ніколи "не повернеться".
Частные истории - это частные истории, есть не только они.то что у вас гринка - поздравляю, но очевидно, вы - один из немногих неприживщихся. Сколько лет вы по этой гринке прожили в США и когда? Чтобы говорить что у меня в голове - надо меня знать, мы знакомы? Что касается всего остального что вы тут написали - что-то есть, чего-то нет, что-то есть в другой форме. НОА - не везде есть, а там где есть - это не дань, за это имеешь определенный сервис. Хотя экономически целесообразно без него. Таксы - да, это где-то много (Например, в НДж, где-то немного, напр. НЙ, где-то нет, напр. ФлОрида).