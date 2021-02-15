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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2221222222232224
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 22:07

  zerocool написав:Американська мрія про двоповерховий будинок і велику сім'ю за фактом померла - середні зарплати не зростають років 50, якщо врахувати інфляцію, а вартість житла зросла в рази - https://wolfstreet.com/2019/07/12/chang ... jor-metro/
У Європі не краща ситуація - https://i.redd.it/7t146welfv041.png


Не делайте мне так смешно!
Оборжался!
Спасибо! День удался!
Моя знакомая приехала в НЙ 40+ лет назад.
Без языка. С маленькой дочкой и старой мамой.

Работала на стартовых позициях на 3 (три) доллара в час. ННА и в пекарне. Это начало 1980-х!!!!!
Потом подучила язык, закончила колледж и до пенсии работала нёрс в родильном отделении госпиталя. На зарплате 30 куе в год, Это 15 долларов в час. Нью-Йорк.

Сейчас 15 долларов в час - это минималка, на которую мало кто работает.Меньше 5% работающих. И это стартовые.
Моя знакомая, которая работала в Мейнмонидис медсестрой 15-10 лет назад, имела на первые 3 месяца испытательного срока 4 куе в месяц. Потом 70-80 куе в год.
3 года назад (осень 2019) она встречалась со своей подругой, которая все еще там работает. Нёрс после колледжа 96 тысяч в год со старта. Это 48 в час. Дальше за каждый сертификат увеличение. + овертаймы и лонгаурс .
Еще 3 года назад на 18 долларов в час ньюкамеру без свободного Инглиша на любую работу надо было постараться попасть. Сейчас на 20 в час даже грузчики на склад не идут.
Так что, как говорят в энторнетах, пэшыисчо!
:mrgreen:
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 15 тра, 2022 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 22:15

  cherchiltank написав:
  zerocool написав:Американська мрія про двоповерховий будинок і велику сім'ю за фактом померла - середні зарплати не зростають років 50, якщо врахувати інфляцію, а вартість житла зросла в рази - https://wolfstreet.com/2019/07/12/chang ... jor-metro/
У Європі не краща ситуація - https://i.redd.it/7t146welfv041.png

Я в курсі, хіба що ібашити в айті років 20 і купляти житло не в Каліфорнії)


Да-да, да-да!
А еще их все бьют и ущемляют.
Надо будет своим знакомым айтишникам (2 в НЙ, Стейтен Айленд, свои дома, выплаченные полностью, один в Вашингтон стейт свой дом, на половину выплачен, брали перед самой пандемией бренд-нью за 650 куе) рассказать какие они несчастные.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 22:23

cherchiltank від церковного податку можна відмовитися, якщо тобі церква не потрібна(1% вроде). Податок на інтеграцію?- завтра запитаю, перший раз чую про такий. З моїх такий податок, мабуть, не брали
Wisznia2021
 
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