Додано: Нед 15 тра, 2022 22:07

zerocool написав: Американська мрія про двоповерховий будинок і велику сім'ю за фактом померла - середні зарплати не зростають років 50, якщо врахувати інфляцію, а вартість житла зросла в рази - https://wolfstreet.com/2019/07/12/chang ... jor-metro/

У Європі не краща ситуація - https://i.redd.it/7t146welfv041.png Американська мрія про двоповерховий будинок і велику сім'ю за фактом померла -якщо врахувати інфляцію, а вартість житла зросла в рази -У Європі не краща ситуація -

Не делайте мне так смешно!Оборжался!Спасибо! День удался!Моя знакомая приехала в НЙ 40+ лет назад.Без языка. С маленькой дочкой и старой мамой.Работала на стартовых позициях на 3 (три) доллара в час. ННА и в пекарне. Это начало 1980-х!!!!!Потом подучила язык, закончила колледж и до пенсии работала нёрс в родильном отделении госпиталя. На зарплате 30 куе в год, Это 15 долларов в час. Нью-Йорк.Сейчас 15 долларов в час - это минималка, на которую мало кто работает.Меньше 5% работающих. И это стартовые.Моя знакомая, которая работала в Мейнмонидис медсестрой 15-10 лет назад, имела на первые 3 месяца испытательного срока 4 куе в месяц. Потом 70-80 куе в год.3 года назад (осень 2019) она встречалась со своей подругой, которая все еще там работает. Нёрс после колледжа 96 тысяч в год со старта. Это 48 в час. Дальше за каждый сертификат увеличение. + овертаймы и лонгаурс .Еще 3 года назад на 18 долларов в час ньюкамеру без свободного Инглиша на любую работу надо было постараться попасть. Сейчас на 20 в час даже грузчики на склад не идут.Так что, как говорят в энторнетах, пэшыисчо!