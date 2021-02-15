Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Не делайте мне так смешно! Оборжался! Спасибо! День удался! Моя знакомая приехала в НЙ 40+ лет назад. Без языка. С маленькой дочкой и старой мамой.
Работала на стартовых позициях на 3 (три) доллара в час. ННА и в пекарне. Это начало 1980-х!!!!! Потом подучила язык, закончила колледж и до пенсии работала нёрс в родильном отделении госпиталя. На зарплате 30 куе в год, Это 15 долларов в час. Нью-Йорк.
Сейчас 15 долларов в час - это минималка, на которую мало кто работает.Меньше 5% работающих. И это стартовые. Моя знакомая, которая работала в Мейнмонидис медсестрой 15-10 лет назад, имела на первые 3 месяца испытательного срока 4 куе в месяц. Потом 70-80 куе в год. 3 года назад (осень 2019) она встречалась со своей подругой, которая все еще там работает. Нёрс после колледжа 96 тысяч в год со старта. Это 48 в час. Дальше за каждый сертификат увеличение. + овертаймы и лонгаурс . Еще 3 года назад на 18 долларов в час ньюкамеру без свободного Инглиша на любую работу надо было постараться попасть. Сейчас на 20 в час даже грузчики на склад не идут. Так что, как говорят в энторнетах, пэшыисчо!
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 15 тра, 2022 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Я в курсі, хіба що ібашити в айті років 20 і купляти житло не в Каліфорнії)
Да-да, да-да! А еще их все бьют и ущемляют. Надо будет своим знакомым айтишникам (2 в НЙ, Стейтен Айленд, свои дома, выплаченные полностью, один в Вашингтон стейт свой дом, на половину выплачен, брали перед самой пандемией бренд-нью за 650 куе) рассказать какие они несчастные.