Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не делайте мне так смешно! Оборжался! Спасибо! День удался! Моя знакомая приехала в НЙ 40+ лет назад. Без языка. С маленькой дочкой и старой мамой.
Работала на стартовых позициях на 3 (три) доллара в час. ННА и в пекарне. Это начало 1980-х!!!!! Потом подучила язык, закончила колледж и до пенсии работала нёрс в родильном отделении госпиталя. На зарплате 30 куе в год, Это 15 долларов в час. Нью-Йорк.
Сейчас 15 долларов в час - это минималка, на которую мало кто работает.Меньше 5% работающих. И это стартовые. Моя знакомая, которая работала в Мейнмонидис медсестрой 15-10 лет назад, имела на первые 3 месяца испытательного срока 4 куе в месяц. Потом 70-80 куе в год. 3 года назад (осень 2019) она встречалась со своей подругой, которая все еще там работает. Нёрс после колледжа 96 тысяч в год со старта. Это 48 в час. Дальше за каждый сертификат увеличение. + овертаймы и лонгаурс . Еще 3 года назад на 18 долларов в час ньюкамеру без свободного Инглиша на любую работу надо было постараться попасть. Сейчас на 20 в час даже грузчики на склад не идут. Так что, как говорят в энторнетах, пэшыисчо!
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 15 тра, 2022 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Я в курсі, хіба що ібашити в айті років 20 і купляти житло не в Каліфорнії)
Да-да, да-да! А еще их все бьют и ущемляют. Надо будет своим знакомым айтишникам (2 в НЙ, Стейтен Айленд, свои дома, выплаченные полностью, один в Вашингтон стейт свой дом, на половину выплачен, брали перед самой пандемией бренд-нью за 650 куе) рассказать какие они несчастные.
cherchiltank написав:за 600 євро в містах нічого зняти не можна , хіба у знайомих
В 2016-2017 роках Франкфурт: кімната в 3- кімн квартирі(WG) від 450 євро+ комуналка. Ремонт часто такий, що я б там не жила.
З тих пір виросла ціна і купівлі і оренди, плюс специфіка аренди - депозит за кілька місяців, за хорошими варіантами кілька орендарів черга і тд і тп)
Депозит -3 місячних оренд плати, розрив договору - за 3 місяці попереджаєшь. В квартирі- ванна, унітаз і кухня. На просмотр приходиш з довідкою про доходи. Гроші на рахунку в банку- не варіант, потрібно показати саме роботу і дохід у вигляді зарплати
Я в курсі, хіба що ібашити в айті років 20 і купляти житло не в Каліфорнії)
Да-да, да-да! А еще их все бьют и ущемляют. Надо будет своим знакомым айтишникам (2 в НЙ, Стейтен Айленд, свои дома, выплаченные полностью, один в Вашингтон стейт свой дом, на половину выплачен, брали перед самой пандемией бренд-нью за 650 куе) рассказать какие они несчастные.
Я не кажу шо вони нещасні, є різні зарплати в айті, я свою першу квартиру в Києві, купив в 25 років, четверту в 35 і все вже давно виплатив, поміняв 8 машин, але ж я не кажу що в Україні всі ленлорди і багатії і треба краще працювати) різні люди, різні долі, просто за 10 000 баксів в місяць тут можна краще жити ніж за ту ж суму там, але перспектива там для дітей - тут без питань
cherchiltank написав:Я в курсі, хіба що ібашити в айті років 20 і купляти житло не в Каліфорнії)
Да-да, да-да! А еще их все бьют и ущемляют. Надо будет своим знакомым айтишникам (2 в НЙ, Стейтен Айленд, свои дома, выплаченные полностью, один в Вашингтон стейт свой дом, на половину выплачен, брали перед самой пандемией бренд-нью за 650 куе) рассказать какие они несчастные.
Я не кажу шо вони нещасні, є різні зарплати в айті, я свою першу квартиру в Києві, купив в 25 років, четверту в 35 і все вже давно виплатив, поміняв 8 машин, але ж я не кажу що в Україні всі ленлорди і багатії і треба краще працювати) різні люди, різні долі, просто за 10 000 баксів в місяць тут можна краще жити ніж за ту ж суму там, але перспектива там для дітей - тут без питань
Ну я свои первые 2 квартиры купил до 27 лет без заемных денег, 3-ю в 34 в ипотеку и за 4 года выплатил. И свой бизнес был и руководил представительством. И скажу что выйти на 10 куе дохода в месяц в НЙ намного проще чем в Украине, а стоимость жизни примерно та-же за исключением жилья, медицины (но она есть и по страховке) и активити для детей (примерно по 500 в месяц на одного, в Украине это намного дешевле). В общем, доходы несоизмеримо бОльшие, расходы на едьбу чуть больше (но США и ЮКей занимают первое место в мире по безопасности продуктов питания, Украина на 63 месте), остальные товары дешевле и качественней. Услуги дороже, что и понятно, потому как высокие зарплаты.
Для кого прощє? Для вас і для мене було б напевне прощє, для умовної тьоті клави непрощє, ті хто хотів хоче поїхати - поїхав і поїде, хороша освіта, наполегливість , бажання працювати, іноземна мова - таким прощє в Америці, Європі - а скільки таких в Україні?
cherchiltank написав:тут можна краще жити ніж за ту ж суму там, але перспектива там для дітей - тут без питань
>тут можна краще жити >перспектива для дітей краще жити Щось трохи логіка не сходиться, що заважає і дітям краще жити? На перспективу 20-30 років і більше треба вкладати саме в Україну, і саме коли ллється кров, як би цинічно це не звучало. Навіть якщо свиногорія встоїть, тут буде другий Ізраїль, але в набагато більш вигідному місці. У США зараз дууже багато проблем накопичилося з неясною перспективою вирішення. Айтішниками звичайно (поки що) це не відчувається.
Сейчас 15 долларов в час - это минималка, на которую мало кто работает.Меньше 5% работающих. И это стартовые.
Знайомі знайомих, знов і знову. У мене дофіга аналогічних прикладів, людей, які дуже жорстко працюють і нормально отримують, як думаєте, чому я їх не наводжу? Survivorship bias тому що. В США я жив буквально останніми роками, і на наслідки ковіда теж надивився. Ще 10 років тому було куди легше емігрантам, тим більше 20-30 тому. Ті, хто реально напружувався, багато чого отримали. Але наприклад для кар'єри управлінця важлива навіть не стільки вільна англ (у мене є, до речі), як нетворкінг, який там мало не з дитинства напрацьовується.
Зараз фактично має сенс їхати хіба що айтішникам, це чи не єдина складна робота, де не вимагають особливо освіти, досвід+сертифікати прокатують. Іншим – світить хендимен-сантехнік і конкуренція з мексами. Ну або далекобоєм ще можна. Ох ну побачив я нашого брата-емігранта, книги можна писати. Чудово знаю і айтішників з долини, багато хто в якійсь Остін вже звалили від тамтешньої дорожнечі.
Та хоч погугліть hourly wage distribution, отримайте графіки типу такого - https://www.researchgate.net/publicatio ... worker.png Зараз підтягнули мінімалку у багатьох штатах, і реально 15 мало у кого, але форма кривої не змінилася. Вже 30/hr – для більшості людей мрія та стеля (НЕ у айтішників). 70-80к у хорошому (читай дорогому) штаті - це по факту трохи вище за рівень бідності. Навіть 120к в NY або CA зараз повна фігня, про хороший будинок, відпочинок - забудьте. Поки молодий ще нормально, але будь-яка серйозна хвороба яка роками витягує гроші – всьо, приплили.
І які нахер вантажники на склад, це дуже важка робота для невеликого прошарку людей, здоров'я там убивається дуже швидко, а лікувати довготривалі наслідки грошей точно не буде. За 20/hr то навіть до стоматолога нормально не сходити, у нас за 10 можна будь-яку голлівудську посмішку зробити.
Nurse - ну то шикарно, нагадати що вартість навчання 50-60к на рік медіанна? І ціна хорошої освіти зростає, дедалі частіше по 10-15 років лише борги з коледжу виплачують. І лише потім починають за житло потроху гасити.