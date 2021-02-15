Додано: Нед 15 тра, 2022 23:57

cherchiltank написав: тут можна краще жити ніж за ту ж суму там, але перспектива там для дітей - тут без питань тут можна краще жити ніж за ту ж суму там, але перспектива там для дітей - тут без питань

Сейчас 15 долларов в час - это минималка, на которую мало кто работает.Меньше 5% работающих. И это стартовые.

>тут можна краще жити>перспектива для дітей краще житиЩось трохи логіка не сходиться, що заважає і дітям краще жити?На перспективу 20-30 років і більше треба вкладати саме в Україну, і саме коли ллється кров, як би цинічно це не звучало. Навіть якщо свиногорія встоїть, тут буде другий Ізраїль, але в набагато більш вигідному місці.У США зараз дууже багато проблем накопичилося з неясною перспективою вирішення. Айтішниками звичайно (поки що) це не відчувається.Знайомі знайомих, знов і знову. У мене дофіга аналогічних прикладів, людей, які дуже жорстко працюють і нормально отримують, як думаєте, чому я їх не наводжу? Survivorship bias тому що.В США я жив буквально останніми роками, і на наслідки ковіда теж надивився. Ще 10 років тому було куди легше емігрантам, тим більше 20-30 тому. Ті, хто реально напружувався, багато чого отримали. Але наприклад для кар'єри управлінця важлива навіть не стільки вільна англ (у мене є, до речі), як нетворкінг, який там мало не з дитинства напрацьовується.Зараз фактично має сенс їхати хіба що айтішникам, це чи не єдина складна робота, де не вимагають особливо освіти, досвід+сертифікати прокатують. Іншим – світить хендимен-сантехнік і конкуренція з мексами. Ну або далекобоєм ще можна. Ох ну побачив я нашого брата-емігранта, книги можна писати.Чудово знаю і айтішників з долини, багато хто в якійсь Остін вже звалили від тамтешньої дорожнечі.Та хоч погугліть hourly wage distribution, отримайте графіки типу такого -Зараз підтягнули мінімалку у багатьох штатах, і реально 15 мало у кого, але форма кривої не змінилася. Вже 30/hr – для більшості людей мрія та стеля (НЕ у айтішників). 70-80к у хорошому (читай дорогому) штаті - це по факту трохи вище за рівень бідності.Навіть 120к в NY або CA зараз повна фігня, про хороший будинок, відпочинок - забудьте. Поки молодий ще нормально, але будь-яка серйозна хвороба яка роками витягує гроші – всьо, приплили.І які нахер вантажники на склад, це дуже важка робота для невеликого прошарку людей, здоров'я там убивається дуже швидко, а лікувати довготривалі наслідки грошей точно не буде. За 20/hr то навіть до стоматолога нормально не сходити, у нас за 10 можна будь-яку голлівудську посмішку зробити.Nurse - ну то шикарно, нагадати що вартість навчання 50-60к на рік медіанна? І ціна хорошої освіти зростає, дедалі частіше по 10-15 років лише борги з коледжу виплачують. І лише потім починають за житло потроху гасити.