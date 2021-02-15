Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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cherchiltank написав:тут можна краще жити ніж за ту ж суму там, але перспектива там для дітей - тут без питань
>тут можна краще жити >перспектива для дітей краще жити Щось трохи логіка не сходиться, що заважає і дітям краще жити? На перспективу 20-30 років і більше треба вкладати саме в Україну, і саме коли ллється кров, як би цинічно це не звучало. Навіть якщо свиногорія встоїть, тут буде другий Ізраїль, але в набагато більш вигідному місці. У США зараз дууже багато проблем накопичилося з неясною перспективою вирішення. Айтішниками звичайно (поки що) це не відчувається.
Сейчас 15 долларов в час - это минималка, на которую мало кто работает.Меньше 5% работающих. И это стартовые.
Знайомі знайомих, знов і знову. У мене дофіга аналогічних прикладів, людей, які дуже жорстко працюють і нормально отримують, як думаєте, чому я їх не наводжу? Survivorship bias тому що. В США я жив буквально останніми роками, і на наслідки ковіда теж надивився. Ще 10 років тому було куди легше емігрантам, тим більше 20-30 тому. Ті, хто реально напружувався, багато чого отримали. Але наприклад для кар'єри управлінця важлива навіть не стільки вільна англ (у мене є, до речі), як нетворкінг, який там мало не з дитинства напрацьовується.
Зараз фактично має сенс їхати хіба що айтішникам, це чи не єдина складна робота, де не вимагають особливо освіти, досвід+сертифікати прокатують. Іншим – світить хендимен-сантехнік і конкуренція з мексами. Ну або далекобоєм ще можна. Ох ну побачив я нашого брата-емігранта, книги можна писати. Чудово знаю і айтішників з долини, багато хто в якійсь Остін вже звалили від тамтешньої дорожнечі.
Та хоч погугліть hourly wage distribution, отримайте графіки типу такого - https://www.researchgate.net/publicatio ... worker.png Зараз підтягнули мінімалку у багатьох штатах, і реально 15 мало у кого, але форма кривої не змінилася. Вже 30/hr – для більшості людей мрія та стеля (НЕ у айтішників). 70-80к у хорошому (читай дорогому) штаті - це по факту трохи вище за рівень бідності. Навіть 120к в NY або CA зараз повна фігня, про хороший будинок, відпочинок - забудьте. Поки молодий ще нормально, але будь-яка серйозна хвороба яка роками витягує гроші – всьо, приплили.
І які нахер вантажники на склад, це дуже важка робота для невеликого прошарку людей, здоров'я там убивається дуже швидко, а лікувати довготривалі наслідки грошей точно не буде. За 20/hr то навіть до стоматолога нормально не сходити, у нас за 10 можна будь-яку голлівудську посмішку зробити.
Nurse - ну то шикарно, нагадати що вартість навчання 50-60к на рік медіанна? І ціна хорошої освіти зростає, дедалі частіше по 10-15 років лише борги з коледжу виплачують. І лише потім починають за житло потроху гасити.
Столько чуши и противоречий, что лень на все отвечать. 15 долларов в час в одном предложении ставится под сомнение (вместо того, чтобы открыть гугл и спросить НЙ). В другом - какие 20 в час? Мало! Обучение 50-60 куе в год - это уже ближе к Ivy League, для нёрс достаточно колледжа и попроще. Например при LIU (Long Island University). Остальное - статусные предрассудки. Неудивительно, что вы попали в те 2% неудачников, которые возвращаются ни с чем.
rjkz написав:У этой знакомой ставка 15,5 в час (+1,5 доллара идет на бенефиты, но не идут в официальный доход). Итак, 15,5Х40=620 - это фуллтайм и плюс 15,5Х28Х1,5=651 - это овертайм. В неделю 1271. В месяц 1271Х4,5=5719,5. Это ее доход. Что-то у ее мужа. Квартира 1 бедрум выплачена (10 лет в США), по ней ВСЕ расходы около 600 долларов (кооп, мейнтаненс, включая электричество, газ, налоги и тп. Все включено). 4 дня в неделю она свободна. Да, не 10 куе, но и случай не продвинутый совсем. Могу более других случаев накидать.
Не сказали яке місто, але судячи з "квартири" та незнання мови це щось на зразок брайтон біча. 600 за ВСЕ в NYC - це точно якийсь мікро-клопник зі стукотом газових котлів та веселими сусідами, сподіваюся хоча б не проджект з неграми. Найстрашніше місце куди взагалі в США може потрапити емігрант. Не жив, але цікавився як зоопарком. Тобто промивання пролежнів та прибирання гівна за старими, переробка в 143% від стандартних 8на5, грос менше ніж 70к, після податків NYC це 51к, вже нижче за фактичний рівень бідності. Питання - НАВІЩО так жити? Риторичне, звичайно, там таких десятки/сотні тисяч, не виїжджають нікуди, там і помруть.
Остальное - статусные предрассудки. Неудивительно, что вы попали в те 2% неудачников, которые возвращаются ни с чем.
Дада, "нєудачнік" який "повернувся ні з чим", всьо так і є.) Ось саме це – другий шаблон совка, після "прєдатєля". Смішно, але багато хто через це реально соромиться повертатися, навіть якщо чітко розуміють, що їхнє життя в еміграції стало гіршим, знову психотип брайтонського населення. Але я навіть не "повернувся", живу в будь-який момент де хочу, у мене більше одного паспорта та більше одной ППП.
Статусні забобони – це нормальна медицина та стоматологія доступна не багатіям? Принаймні цим Європа просто наглухо рве США. А LIU tuition is $39,920, менше медіани за мед. спеціальностям, але у будь-якому разі дохера. Ще раз - США одна з найгірших країн якщо хочеться просто нормально і спокійно жити, там суто статистично величезна нерівність(Індекс Джині) та мінімальна соц. підтримка. Давайте тут, сперечайтеся з фактами та статистикою, можна ще якихось прикладів айтішних накидати.)