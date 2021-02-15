Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:тут можна краще жити ніж за ту ж суму там, але перспектива там для дітей - тут без питань
>тут можна краще жити >перспектива для дітей краще жити Щось трохи логіка не сходиться, що заважає і дітям краще жити? На перспективу 20-30 років і більше треба вкладати саме в Україну, і саме коли ллється кров, як би цинічно це не звучало. Навіть якщо свиногорія встоїть, тут буде другий Ізраїль, але в набагато більш вигідному місці. У США зараз дууже багато проблем накопичилося з неясною перспективою вирішення. Айтішниками звичайно (поки що) це не відчувається.
Сейчас 15 долларов в час - это минималка, на которую мало кто работает.Меньше 5% работающих. И это стартовые.
Знайомі знайомих, знов і знову. У мене дофіга аналогічних прикладів, людей, які дуже жорстко працюють і нормально отримують, як думаєте, чому я їх не наводжу? Survivorship bias тому що. В США я жив буквально останніми роками, і на наслідки ковіда теж надивився. Ще 10 років тому було куди легше емігрантам, тим більше 20-30 тому. Ті, хто реально напружувався, багато чого отримали. Але наприклад для кар'єри управлінця важлива навіть не стільки вільна англ (у мене є, до речі), як нетворкінг, який там мало не з дитинства напрацьовується.
Зараз фактично має сенс їхати хіба що айтішникам, це чи не єдина складна робота, де не вимагають особливо освіти, досвід+сертифікати прокатують. Іншим – світить хендимен-сантехнік і конкуренція з мексами. Ну або далекобоєм ще можна. Ох ну побачив я нашого брата-емігранта, книги можна писати. Чудово знаю і айтішників з долини, багато хто в якійсь Остін вже звалили від тамтешньої дорожнечі.
Та хоч погугліть hourly wage distribution, отримайте графіки типу такого - https://www.researchgate.net/publicatio ... worker.png Зараз підтягнули мінімалку у багатьох штатах, і реально 15 мало у кого, але форма кривої не змінилася. Вже 30/hr – для більшості людей мрія та стеля (НЕ у айтішників). 70-80к у хорошому (читай дорогому) штаті - це по факту трохи вище за рівень бідності. Навіть 120к в NY або CA зараз повна фігня, про хороший будинок, відпочинок - забудьте. Поки молодий ще нормально, але будь-яка серйозна хвороба яка роками витягує гроші – всьо, приплили.
І які нахер вантажники на склад, це дуже важка робота для невеликого прошарку людей, здоров'я там убивається дуже швидко, а лікувати довготривалі наслідки грошей точно не буде. За 20/hr то навіть до стоматолога нормально не сходити, у нас за 10 можна будь-яку голлівудську посмішку зробити.
Nurse - ну то шикарно, нагадати що вартість навчання 50-60к на рік медіанна? І ціна хорошої освіти зростає, дедалі частіше по 10-15 років лише борги з коледжу виплачують. І лише потім починають за житло потроху гасити.
Столько чуши и противоречий, что лень на все отвечать. 15 долларов в час в одном предложении ставится под сомнение (вместо того, чтобы открыть гугл и спросить НЙ). В другом - какие 20 в час? Мало! Обучение 50-60 куе в год - это уже ближе к Ivy League, для нёрс достаточно колледжа и попроще. Например при LIU (Long Island University). Остальное - статусные предрассудки. Неудивительно, что вы попали в те 2% неудачников, которые возвращаются ни с чем.
rjkz написав:У этой знакомой ставка 15,5 в час (+1,5 доллара идет на бенефиты, но не идут в официальный доход). Итак, 15,5Х40=620 - это фуллтайм и плюс 15,5Х28Х1,5=651 - это овертайм. В неделю 1271. В месяц 1271Х4,5=5719,5. Это ее доход. Что-то у ее мужа. Квартира 1 бедрум выплачена (10 лет в США), по ней ВСЕ расходы около 600 долларов (кооп, мейнтаненс, включая электричество, газ, налоги и тп. Все включено). 4 дня в неделю она свободна. Да, не 10 куе, но и случай не продвинутый совсем. Могу более других случаев накидать.
Не сказали яке місто, але судячи з "квартири" та незнання мови це щось на зразок брайтон біча. 600 за ВСЕ в NYC - це точно якийсь мікро-клопник зі стукотом газових котлів та веселими сусідами, сподіваюся хоча б не проджект з неграми. Найстрашніше місце куди взагалі в США може потрапити емігрант. Не жив, але цікавився як зоопарком. Тобто промивання пролежнів та прибирання гівна за старими, переробка в 143% від стандартних 8на5, грос менше ніж 70к, після податків NYC це 51к, вже нижче за фактичний рівень бідності. Питання - НАВІЩО так жити? Риторичне, звичайно, там таких десятки/сотні тисяч, не виїжджають нікуди, там і помруть.
Остальное - статусные предрассудки. Неудивительно, что вы попали в те 2% неудачников, которые возвращаются ни с чем.
Дада, "нєудачнік" який "повернувся ні з чим", всьо так і є.) Ось саме це – другий шаблон совка, після "прєдатєля". Смішно, але багато хто через це реально соромиться повертатися, навіть якщо чітко розуміють, що їхнє життя в еміграції стало гіршим, знову психотип брайтонського населення. Але я навіть не "повернувся", живу в будь-який момент де хочу, у мене більше одного паспорта та більше одной ППП.
Статусні забобони – це нормальна медицина та стоматологія доступна не багатіям? Принаймні цим Європа просто наглухо рве США. А LIU tuition is $39,920, менше медіани за мед. спеціальностям, але у будь-якому разі дохера. Ще раз - США одна з найгірших країн якщо хочеться просто нормально і спокійно жити, там суто статистично величезна нерівність(Індекс Джині) та мінімальна соц. підтримка. Давайте тут, сперечайтеся з фактами та статистикою, можна ще якихось прикладів айтішних накидати.)
rjkz написав:У этой знакомой ставка 15,5 в час (+1,5 доллара идет на бенефиты, но не идут в официальный доход). Итак, 15,5Х40=620 - это фуллтайм и плюс 15,5Х28Х1,5=651 - это овертайм. В неделю 1271. В месяц 1271Х4,5=5719,5. Это ее доход. Что-то у ее мужа. Квартира 1 бедрум выплачена (10 лет в США), по ней ВСЕ расходы около 600 долларов (кооп, мейнтаненс, включая электричество, газ, налоги и тп. Все включено). 4 дня в неделю она свободна. Да, не 10 куе, но и случай не продвинутый совсем. Могу более других случаев накидать.
Не сказали яке місто, але судячи з "квартири" та незнання мови це щось на зразок брайтон біча. 600 за ВСЕ в NYC - це точно якийсь мікро-клопник зі стукотом газових котлів та веселими сусідами, сподіваюся хоча б не проджект з неграми. Найстрашніше місце куди взагалі в США може потрапити емігрант. Не жив, але цікавився як зоопарком. Тобто промивання пролежнів та прибирання гівна за старими, переробка в 143% від стандартних 8на5, грос менше ніж 70к, після податків NYC це 51к, вже нижче за фактичний рівень бідності. Питання - НАВІЩО так жити? Риторичне, звичайно, там таких десятки/сотні тисяч, не виїжджають нікуди, там і помруть.
Остальное - статусные предрассудки. Неудивительно, что вы попали в те 2% неудачников, которые возвращаются ни с чем.
Дада, "нєудачнік" який "повернувся ні з чим", всьо так і є.) Ось саме це – другий шаблон совка, після "прєдатєля". Смішно, але багато хто через це реально соромиться повертатися, навіть якщо чітко розуміють, що їхнє життя в еміграції стало гіршим, знову психотип брайтонського населення. Але я навіть не "повернувся", живу в будь-який момент де хочу, у мене більше одного паспорта та більше одной ППП.
Статусні забобони – це нормальна медицина та стоматологія доступна не багатіям? Принаймні цим Європа просто наглухо рве США. А LIU tuition is $39,920, менше медіани за мед. спеціальностям, але у будь-якому разі дохера. Ще раз - США одна з найгірших країн якщо хочеться просто нормально і спокійно жити, там суто статистично величезна нерівність(Індекс Джині) та мінімальна соц. підтримка. Давайте тут, сперечайтеся з фактами та статистикою, можна ще якихось прикладів айтішних накидати.)
1.То есть, читать по буквам тоже не умеете. Написал - квартира СВОЯ, выплаченная, уже не в мортгидже. 600 в месяц - это мейнтаненс, то есть, вся комунналь и даже таксы. Так что мимо. Дом, достаточно приличный для НЙ. Кооператив. Они содержатся намного лучше, чем рентал и чем кондо. Типа ОСББ в Украине. Минус - она не может сдать свой кооп и при продаже когда-нибудь заплатит флип-такс. Так что мимо. Это не брайтоновский гадюшник, но да, это южный Бруклин, очень приличная его часть. Население на 90+% белое, азиаты и арабы. Черных почти нет.Очень хорошие школы. При 15,5 в час налоги почти нулевые. Почти все таксы что снимаются потом возрашаются с такс-ретерном. Опять мимо. Что-ж такое? Я не знаю, что ее ждало-бы в Ривном в 61 года, но явно не зп в почти 6 куе в месяц. "Дупу" она не моет, хотя профессия с таким тоже может быть связана. Бабулька вполне сомостоятельна. Делает покупки, убирает, готовит, СПИТ и все это время ей идет почти 6 куе в месяц. Что ее-бы ждало в Ривном в 60+лет? Гламурная жизнь? Если-бы она ХОТЕЛА что-то изменить, то хоть пыталась язык выучить. Не хочет? Ее все устраивает? Кто ей судья? В любом случае это не сравнимо с украинской альтернативой. 2. Дада, свободен в своем выборе и передвижении. Как быть с тем постом, что вы не имеете возможности себе позволить, чтобы квартира в Киеве пустовала? У меня 2 квартиры - люди выехали, работают, в тч за границей (оба арендатора - айти), но не могут себе позволить оплачивать 2 рента. Я предложил оплачивать комуналь как подтверждение намерений вернуться. Война, надо помогать ближним. 3. То что США - это страна, где не так просто поначалу все иметь и ни хрена не делать - это правда. Руками и/или головой, но что-то делать надо. Как альтернатива - те самые брайтоновские бабульки/дедульки, которые ни дня официально не работали, доят обшество, которое их приняло (фудстемпами, медикейдом/медикером, секшн8 и тд) и рассказывают как здорово они жили в б.СССР и какая Америка плохая. ... Отрыжка совка! Прям как вы! Слово в слово! И такие-же ленивые. Так что, да, очень хорошо, что вы не остались в США. Хоть и правда, что проблем в США тоже хватает, но теперь одной меньше.
Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)
cherchiltank написав:Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)
Повністю згідний. В свої 45+, я до будинку з басіком там не дороблюсь. Будучи ленд лордом тут, ставати орендарем там?! Ради чого?! Єдине дітей тре звідси випихувати. Бо, щось мені підказує, що в нас, навіть після перемоги, значного покрашеня життя не відбудеться.
Проблема навіть не в покращенні життя а в тому, зо я отримавши тут дві вищі освіти можу впевнено заявити, зо наші вузи, зокрема гуманітарні - лайно собаче, да в менталітет у людей тут таке собі - я вже звик, але дітям краще бути там)
rjkz написав:У этой знакомой ставка 15,5 в час (+1,5 доллара идет на бенефиты, но не идут в официальный доход). Итак, 15,5Х40=620 - это фуллтайм и плюс 15,5Х28Х1,5=651 - это овертайм. В неделю 1271. В месяц 1271Х4,5=5719,5. Это ее доход. Что-то у ее мужа. Квартира 1 бедрум выплачена (10 лет в США), по ней ВСЕ расходы около 600 долларов (кооп, мейнтаненс, включая электричество, газ, налоги и тп. Все включено). 4 дня в неделю она свободна. Да, не 10 куе, но и случай не продвинутый совсем. Могу более других случаев накидать.
\\\ Ще раз - США одна з найгірших країн якщо хочеться просто нормально і спокійно жити, там суто статистично величезна нерівність(Індекс Джині) та мінімальна соц. підтримка. Давайте тут, сперечайтеся з фактами та статистикою, можна ще якихось прикладів айтішних накидати.)
Вот это и была моя претензия в соседней "глобализационной" ветке: всегда приводятся единичные случаи "подъема" -- какбэ намекая -- "так может каждый". А когда в ответ приводишь похожий случай про знакомых, но с абсолютно противоположным результатом -- сразу идет переход на личности вида "а собственных опыт есть? -- нету -- ну так не мешайте нам тут инфоциганствовать"