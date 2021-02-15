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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2211221222132214
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:45

Сьогодні здав на Осокорках 1-кім. економ на 40% дешевше від довоєнної ціни. Дзвінків було мало, попит, на диво, низький, хоча кількість людей і машин за два тижні значно зросла. Одна рієлторка роздратовано повідомила, що біженці, наприклад, за 5 тисяч грн бюджету мають завищені очікування щодо якості житла. Як на мене, нам, орендодавцям, сподіватися на поліпшення ситуації до закінчення війни не варто.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:04

  ihorkyiv написав:Сьогодні здав на Осокорках 1-кім. економ на 40% дешевше від довоєнної ціни. Дзвінків було мало, попит, на диво, низький, хоча кількість людей і машин за два тижні значно зросла. Одна рієлторка роздратовано повідомила, що біженці, наприклад, за 5 тисяч грн бюджету мають завищені очікування щодо якості житла. Як на мене, нам, орендодавцям, сподіватися на поліпшення ситуації до закінчення війни не варто.

Якщо не секрет яка ціна була до війни? Рахували 40 відсотків падіння в гривнях?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:15

  ihorkyiv написав:Сьогодні здав на Осокорках 1-кім. економ на 40% дешевше від довоєнної ціни. Дзвінків було мало, попит, на диво, низький, хоча кількість людей і машин за два тижні значно зросла. Одна рієлторка роздратовано повідомила, що біженці, наприклад, за 5 тисяч грн бюджету мають завищені очікування щодо якості житла. Як на мене, нам, орендодавцям, сподіватися на поліпшення ситуації до закінчення війни не варто.

добрий день. за скільки здали?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:21

  cherchiltank написав:
  ihorkyiv написав:Сьогодні здав на Осокорках 1-кім. економ на 40% дешевше від довоєнної ціни. Дзвінків було мало, попит, на диво, низький, хоча кількість людей і машин за два тижні значно зросла. Одна рієлторка роздратовано повідомила, що біженці, наприклад, за 5 тисяч грн бюджету мають завищені очікування щодо якості житла. Як на мене, нам, орендодавцям, сподіватися на поліпшення ситуації до закінчення війни не варто.

Якщо не секрет яка ціна була до війни? Рахували 40 відсотків падіння в гривнях?

У гривнях, номінально. Якщо враховувати гривневу інфляцію, то втрати будуть ще вищі.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:29

  ihorkyiv написав:
  cherchiltank написав:
  ihorkyiv написав:Сьогодні здав на Осокорках 1-кім. економ на 40% дешевше від довоєнної ціни. Дзвінків було мало, попит, на диво, низький, хоча кількість людей і машин за два тижні значно зросла. Одна рієлторка роздратовано повідомила, що біженці, наприклад, за 5 тисяч грн бюджету мають завищені очікування щодо якості житла. Як на мене, нам, орендодавцям, сподіватися на поліпшення ситуації до закінчення війни не варто.

Якщо не секрет яка ціна була до війни? Рахували 40 відсотків падіння в гривнях?

У гривнях, номінально. Якщо враховувати гривневу інфляцію, то втрати будуть ще вищі.

Думаю що економ однокімнатний та смарти це найбільший сегмент арендного житла, тому і дисконт великий, бо конкуренція велика
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:31

З початку війни в Україні було втрачено близько 4,8 млн робочих місць (було 15,85 млн). Це орієнтовно 30% в порівнянні з минулим роком.(Карл!)
Про це свідчать дані з нового звіту Міжнародної організації праці. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 20593.html

Сьогодні у новинах промайнуло, що у квітні в Києві роботодавці пропонували з/п в середньому 17000 грн. Ми знаємо, що таке середня по лікарні та принцип Парето, тому неважко здогадатись, яке саме житло можуть собі дозволити більшість орендарів, що приїжджають до Києва у пошуках роботи. Статус переселенця додає 2000 грн. та можливо ще 4500 обіцяних саме для тих, хто реєструється в Києві. Але скільки % реєструються чоловіків призовного віку? (Адже працездатні саме вони)
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:00

  lel написав:Недвижимость КИЕВА. Думал, что ветку перепутал.

Давайте назад до наших баранів), хтось моніторів ціни в новопечерських Липках, Джеку, печерських новобудовах вторинку - ціни хоч впали? На оренду по собі знаю дисконт на 30-40 відсотків а ось по продажу такого падіння не бачу
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:11

  cherchiltank написав:
  lel написав:Недвижимость КИЕВА. Думал, что ветку перепутал.

Давайте назад до наших баранів), хтось моніторів ціни в новопечерських Липках, Джеку, печерських новобудовах вторинку - ціни хоч впали? На оренду по собі знаю дисконт на 30-40 відсотків а ось по продажу такого падіння не бачу


не бачу, як доведений ризик фізичної руйнації нерухомості не може - негативно - не вплинути на її ціну. по-друге, очікуване тотальне зубожіння населення та фактична масова еміграція. в такий час дохідність нерухомості повинна зростати, а для того, щоб вона зросла на фоні 30-40% падіння цін на оренду, треба 50+% падіння цін на актив (житло). це думаю буде в 1.5-2 річній перспективі
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:35

Ось і я розумію що умовно ціни на новопечерськи Липки з ремонтом повинні бути нижче 2000 за метр але також поки не бачу падіння, хоча аренда там обвалилася на 30-40 відсотків
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