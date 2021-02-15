RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2212221322142215
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 16:22

  cherchiltank написав:Ось і я розумію що умовно ціни на новопечерськи Липки з ремонтом повинні бути нижче 2000 за метр але також поки не бачу падіння, хоча аренда там обвалилася на 30-40 відсотків

А что, владельцы квартир в НЛ уже начали возвращается в Украину?
UA
 
Повідомлень: 6727
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1385 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2212221322142215
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9859, 9860, 9861
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
98604 18187226
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 тра, 2022 16:46
jump
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162372
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 257553
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (215)
16.05.2022 17:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.