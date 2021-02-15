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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 тра, 2022 16:22
cherchiltank написав:
Ось і я розумію що умовно ціни на новопечерськи Липки з ремонтом повинні бути нижче 2000 за метр але також поки не бачу падіння, хоча аренда там обвалилася на 30-40 відсотків
А что, владельцы квартир в НЛ уже начали возвращается в Украину?
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